'Tarzann đời thực' trả giá vì tay không vật cá sấu ở Australia

Đoạn video ghi cảnh blogger Mỹ Mike Holston vật cá sấu ở Australia gây bão mạng, khiến dư luận phẫn nộ và anh đối mặt nguy cơ bị phạt nặng.

Holston đã đuổi theo và bắt được một con cá sấu nước ngọt ở vùng nước nông tại Australia.

Mike Holston, blogger động vật hoang dã người Mỹ tự xưng là “Tarzann đời thực”, đang vấp phải làn sóng phản đối sau khi tung video vật lộn với cá sấu nước ngọt tại bang Queensland (Australia).

Ngày 4/9, clip ghi lại cảnh Holston nhảy xuống vùng nước nông gần Lockhart River, rượt đuổi một con cá sấu rồi lao lên lưng nó, kéo lên bờ trong khi một tay quay hình, theo New York Post.

Trong video, anh còn khoe vết thương rỉ máu trên cánh tay: “Nó cắn được tôi, nhưng tôi cũng đã giữ chặt được nó. Đây là giấc mơ của tôi từ nhỏ: đến Australia, được chạm tay vào cá sấu và nhìn chúng thật gần".

Chỉ trong thời gian ngắn, video thu hút hơn 800.000 lượt xem. Song thay vì ngưỡng mộ, nhiều người bày tỏ phẫn nộ: “Tại sao lại làm thế với chúng? Thật buồn khi anh xâm phạm không gian an toàn của loài vật chỉ để quay một clip”.

Hành vi của Holston có thể đối mặt với nguy cơ bị phạt khoảng 18.000 USD .

Tổ chức bảo vệ động vật CROC tại Queensland lên tiếng gay gắt: “Hành vi này gây căng thẳng cho động vật và vi phạm Đạo luật Bảo tồn Thiên nhiên. Khi bị đưa lên mạng xã hội mà không có giấy phép, nó tạo tiền lệ rất nguy hiểm”.

Nhóm này cho biết video đã được gửi báo cáo nhiều lần tới cơ quan chức năng.

Sở Môi trường Queensland xác nhận đang điều tra. Theo quy định, cố tình làm phiền hoặc bắt giữ cá sấu khi không có giấy phép có thể bị phạt khoảng 18.000 USD .

Holston vốn không xa lạ với tranh cãi. Trang cá nhân của anh đầy rẫy cảnh tiếp cận động vật nguy hiểm như rắn khổng lồ, chim săn mồi hay cá sấu nước mặn Sumatra.

Vụ việc cũng nối dài chuỗi bê bối liên quan đến giới làm nội dung trên mạng.

Gần đây, một du khách Tây Ban Nha bị lên án sau khi video ghi cảnh anh ta đổ bia vào vòi voi tại khu bảo tồn ở Kenya lan truyền. Tổ chức Ol Jogi Conservancy xác nhận sự việc và gọi hành vi này là “không thể chấp nhận, nguy hiểm và đi ngược hoàn toàn giá trị bảo tồn”.