Tata đối đầu VinFast tại Ấn Độ - cuộc chiến giữa 2 hãng xe 'quốc dân'

Hãng xe nội địa Ấn Độ Tata từng đặt chân vào Việt Nam với vị thế dẫn đầu thị trường xe tải quê nhà. Một thập kỷ sau, đến lượt VinFast bắt đầu hành trình chinh phục thị trường ôtô điện Ấn Độ.

Tata Motors là nhà sản xuất ôtô nội địa quen mặt với khách hàng Ấn Độ. Tương tự nhiều đại diện khác của ngành công nghiệp ôtô toàn cầu, Tata cũng đang ở giai đoạn đầu quá trình điện hóa.

Dù chỉ sở hữu một vài mẫu xe điện trong đội hình, Tata Motors vẫn đủ sức trở thành cái tên dẫn đầu thị trường ôtô điện ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Chiến lược của Tata Motors ở giai đoạn đầu khá đơn giản: Tập trung ra mắt ôtô điện giá rẻ để chinh phục khách hàng nội địa.

Từ hãng xe tải số một đến dẫn đầu thị phần ôtô điện

Tata Motors ra mắt từ năm 1945, khởi đầu như một đơn vị chuyên sản xuất đầu máy và toa xe cho ngành đường sắt.

Đến năm 1954, Tata Motors bắt đầu sản xuất xe thương mại thông qua hợp tác với Daimler‑Benz tại Ấn Độ.

Xe tải Tata 407 được giới thiệu vào năm 1983 được cho là mẫu xe giúp Tata Motors củng cố vị thế hãng xe tải lớn nhất Ấn Độ.

Đến năm 1991, Tata tung ra thị trường mẫu xe du lịch đầu tiên mang tên Tata Sierra, sau đó đến Tata Estate và Tata Sumo - SUV đầu tiên của thị trường quốc gia Nam Á.

Tata Sierra là sản phẩm ôtô du lịch đầu tiên của hãng tại Ấn Độ. Ảnh: Wikipedia.

Tata Indica ra mắt năm 1998 được xem là dòng xe du lịch đầu tiên hoàn toàn do Ấn Độ sản xuất. Năm 2008, Tata giới thiệu Nano - dòng xe từng được xem là ôtô thương mại rẻ bậc nhất thế giới với giá bán quy đổi khoảng 3.000 USD .

Sau 80 năm kể từ thời điểm thành lập, Tata Motors hiện là hãng xe đứng thứ ba toàn thị trường Ấn Độ về doanh số. Dẫn đầu quốc gia đông dân nhất thế giới về doanh số ôtô đang là liên doanh Maruti Suzuki, tiếp đến là Hyundai India.

Vị thế hiện tại của Tata Motors có phần đóng góp lớn từ thị phần số một mà nhà sản xuất ôtô này nắm giữ ở mảng ôtô điện.

Dữ liệu từ JMK Research & Analytics cho thấy trong năm ngoái, Tata Motors sở hữu gần 70% thị phần ôtô du lịch chạy điện ở quốc gia Nam Á, dẫn đầu thị trường ôtô điện vốn vẫn còn khá non trẻ tại Ấn Độ.

Chiến lược xe điện giá rẻ

Trong khi phần lớn đối thủ vẫn tập trung vào ôtô điện phân khúc cao, Tata Motors nhắm thẳng đến các mẫu xe điện giá rẻ - thường sở hữu giá bán quy đổi dưới 15.000 USD .

Chẳng hạn, Tiago EV có giá quy đổi khoảng 10.285 USD , đang là ôtô điện rẻ nhất thị trường Ấn Độ. Các lựa chọn xe điện khác của thương hiệu như Tigor EV ( 12.100 USD ), Nexon EV ( 18.150 USD ) hay Punch EV (13.310- 16.940 USD ) cũng sở hữu giá bán dễ tiếp cận bậc nhất thị trường.

Tata Tiago EV có giá bán rẻ nhất thị trường ôtô điện Ấn Độ. Ảnh: Team BHP.

Một trong những giải pháp để Tata Motors nhanh chóng tung ra các sản phẩm xe điện giá rẻ nằm ở quy trình phát triển sản phẩm. Diễn giải một cách đơn giản, Tata Motors sử dụng nền tảng là các mẫu xe thuần xăng như Tata Tiago, Tata Tigor hay Tata Nexon và Tata Punch, thực hiện hoán cải và nâng cấp để biến xe xăng thành ôtô thuần điện.

Chiến lược này của Tata Motors giúp giảm thiểu chi phí và thời gian phát triển, từ đó giúp hãng xe nội địa "đo lường" phản ứng của thị trường dành cho ôtô điện trước khi quyết định đầu tư lớn hơn.

Việc giảm chi phí phát triển cũng giúp ôtô điện của Tata có giá bán cạnh tranh, đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng về một mẫu xe điện giá rẻ "của Ấn Độ, cho người Ấn Độ".

Trước mắt, chiến lược này của Tata Motors được đánh giá là khá thành công. Nexon EV hoán cải từ Tata Nexon chạy xăng đã dẫn đầu doanh số thị trường ôtô điện Ấn Độ ở nhiều quý liên tiếp, trong khi Tiago EV "cháy hàng" ngay khi mở bán nhờ mức giá rẻ nhất thị trường.

Tata Nexon EV là ôtô điện hoán cải từ xe xăng. Ảnh: Tata Motors.

Về tổng thể, Tata Motors là thương hiệu dẫn đầu thị trường ôtô điện tại Ấn Độ trong năm vừa rồi. Ôtô điện chỉ chiếm 2,5% tổng doanh số xe mới ở quốc gia Nam Á, nhưng có đến 70% thị phần thuộc về Tata Motors.

Cuộc chơi chỉ vừa bắt đầu

Dữ liệu của JMK Research & Analytics chỉ ra trong giai đoạn đầu năm 2025, vị thế hàng đầu của Tata Motors trên thị trường ôtô điện Ấn Độ đang đứng trước những thách thức không nhỏ.

Thị phần của Tata Motors tạm thời vẫn lớn nhất, nhưng từ mốc 69% cho cả năm 2024 đã giảm xuống còn 53,1% trong giai đoạn đầu năm nay.

Ở chiều hướng ngược lại, liên doanh JSW MG Motor India thành lập giữa JSW Group của Ấn Độ và tập đoàn Trung Quốc SAIC Motor đã chứng kiến thị phần tăng mạnh trong mảng ôtô điện, từ 13,7% lên thành 28,17%.

Công ty Thị phần ôtô điện tại Ấn Độ 2024 (%) Thị phần ôtô điện tại Ấn Độ đầu năm 2025 (%) Tata Motors 69 53,1 JSW MG Motor 13,7 28,17 Mahindra 6,9 7,73 BYD India 2,2 3,22 Hyundai 2 2,32 Số liệu: JMK Research & Analytics.

Các đơn vị khác như Mahindra, BYD India và Hyundai cũng ghi nhận mức tăng trưởng dương về thị phần ôtô điện tại Ấn Độ, tuy nhiên không quá đáng kể.

Nhìn chung, Tata Motors vẫn đang dẫn đầu, nhưng sức nóng từ đối thủ phía sau đã dần rõ hơn. Thị trường ôtô điện Ấn Độ cũng đang đón thêm nhiều hãng xe mới rục rịch gia nhập.

Chờ màn đối đầu Tata-VinFast

Trong quá khứ, Tata từng một lần đặt chân vào thị trường Việt, mang theo sự tự tin khi đang là số một ở mảng xe tải tại Ấn Độ.

Hãng từng đưa về mẫu xe giá rẻ Tata Nano để thăm dò thị trường, tuy nhiên đã không thành công vì trang bị tương đối nghèo nàn.

Cho đến nay, Tata chỉ được biết đến ở Việt Nam như một hãng xe tải. Cái tên Tata Motors gần như không gắn liền với thị trường ôtô du lịch tại Việt Nam, nơi trước đây chủ yếu là sân chơi của các thương hiệu Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.

Tata Nano từng có mặt tại Việt Nam nhưng không phải là mẫu xe quá thành công. Ảnh: CarBlogIndia.

Một thập kỷ sau, đến lượt VinFast tham gia thị trường Ấn Độ ở mảng xe điện, đối đầu với chính "ông lớn" Tata Motors. Tương tự đối thủ tương lai, VinFast cũng đặt chân vào Ấn Độ khi đã trở thành hãng xe điện nắm giữ thị phần lớn nhất Việt Nam trong năm 2024.

Sự tự tin này nhiều khả năng là một phần lý do VinFast chọn ra mắt Ấn Độ 2 mẫu SUV điện gồm VF 7 và VF 6. Trong đó, VinFast VF 6 nằm cùng phân khúc SUV cỡ B với Tata Nexon EV - mẫu xe bán chạy nhất thị trường ôtô điện Ấn Độ.

Ở nhóm SUV điện cỡ C, Tata cũng có Harrier EV, Tata Curvv EV và dự kiến bổ sung thêm cả Sierra EV trong tương lai. Đây là loạt ôtô điện thuộc thương hiệu Tata mà VinFast VF 7 sẽ phải đối đầu.

Khi ra mắt Ấn Độ, VinFast VF 6 có giá khởi điểm 1,649 triệu INR, tương đương 18.700 USD , còn "đàn anh" VF 7 có giá bán từ 2,089 triệu INR, tương đương khoảng 23.693 USD .

Như vậy, VinFast trong lần đầu tiếp cận thị trường Ấn Độ đã trực diện nhắm đến những phân khúc mà Tata Motors có sản phẩm xe điện. Thậm chí, VF 6 sẽ còn cạnh tranh trực tiếp "vua doanh số" Tata Nexon EV.

VinFast chào sân thị trường Ấn Độ bằng bộ đôi SUV điện VF 6 và VF 7. Ảnh: VinFast.

Trong tương lai, nhiều khả năng VinFast sẽ còn giới thiệu thêm Minio Green - xe điện chuyên dùng chạy dịch vụ và đang là lựa chọn ôtô điện rẻ nhất của VinFast.

Nếu kế hoạch này được triển khai, VinFast sẽ thêm lần nữa đối đầu trực tiếp Tata Motors, bởi thương hiệu ôtô nội địa Ấn Độ ngay từ đầu đã chọn chiến lược xe điện giá rẻ để chinh phục thị trường.

Danh mục sản phẩm ôtô điện của VinFast còn có VF 5 - mẫu SUV điện cỡ A từng trở thành "vua doanh số" thị trường Việt trong năm 2024. Mẫu xe này rất có thể đang là "át chủ bài" mà VinFast còn cất kỹ trong tay áo, chờ cơ hội phù hợp để ra mắt sau màn chạy đà của hãng bằng VF 6 và VF 7.

Mô hình thuê pin có quay lại?

Theo Rest of World, đà tăng trưởng nóng của liên doanh JSW MG Motor India trên thị trường xe điện Ấn Độ chịu ảnh hưởng không nhỏ từ chính sách bán hàng có phần đặc biệt.

Cụ thể, bên cạnh sở hữu giá bán cạnh tranh, ôtô điện MG còn được giới thiệu tùy chọn thuê pin, cho phép khách hàng mua xe với chi phí hợp lý hơn so với phương án mua kèm bộ pin đã khá phổ biến trên thị trường.

MG Windsor EV bán tại Ấn Độ với tùy chọn thuê pin. Ảnh: Team BHP.

Chưa rõ trong tương lai VinFast có triển khai mô hình tương tự tại Ấn Độ để tăng tính cạnh tranh hay không. Ở thị trường quê nhà, hãng xe điện Việt đã dừng mô hình thuê pin từ đầu tháng 3 năm nay, hiện bán xe cho khách hàng trong nước với duy nhất tùy chọn kèm pin.

Một trong những trở ngại lớn nhất của thị trường xe điện Ấn Độ còn nằm ở hạ tầng trạm sạc công cộng. Về mảng này, VinFast và Tesla - những hãng xe mới gia nhập - là những cái tên có thừa kinh nghiệm.

Mạng lưới V-GREEN ở Việt Nam hay Supercharger của Tesla ở Mỹ là minh chứng cho thấy mức độ quan tâm đặc biệt mà 2 hãng xe điện dành cho hạ tầng trạm sạc công cộng.

Nếu có thể phát huy những điểm mạnh của mình, VinFast sẽ có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng tại Ấn Độ, có được thị phần nhất định, xây dựng chỗ đứng vững chắc hoặc thậm chí bám đuổi Tata Motors và MG cho các vị trí dẫn đầu thị trường.