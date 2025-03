Tàu mắc cạn 'hot' nhất Ninh Thuận bị nứt

Tàu Thành Hưng 06, từng nổi nhờ bối cảnh giống trào lưu chụp ảnh tàu ở Trung Quốc, đã bị biến dạng một phần tàu vào sáng ngày 24/3, theo Chủ tịch UBND xã phước Dinh.

Tàu Thành Hưng 06 chụp hồi đầu tháng 3. Ảnh: Bích Ngọc Bích.

Con tàu Thành Hưng 06 (quốc tịch Việt Nam) nằm tại khu vực Bãi Thông ở thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, đang gây sốt trở lại kể từ tháng 10/2024.

Song, sáng ngày 24/3, người dân sống gần đó phát hiện tàu có dấu hiệu bị rạn nứt ở một bên thân tàu.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews trưa cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Lộc, Chủ tịch UBND xã Phước Dinh, cho biết con tàu đã mắc kẹt tại vùng biển này từ năm 2023. Đến nay, tuổi thọ của tàu đã giảm sút do nước biển bào mòn.

Ảnh trước và sau khi tàu bị nứt vào sáng 24/3. Ảnh: Lương Phong, Nguyen Le Duy An.

Để đảm bảo an ninh cho người dân, du khách, xã phối hợp cùng Biên phòng cắm biển cảnh báo, cũng như phát thông báo trên loa, đài.

Trước đó, con tàu từng nổi vào tháng 10/2024, sau trào lưu chụp ảnh tàu Blue Ways mắc kẹt ở Uy Hải, thành phố duyên hải thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Điểm nhấn của xu hướng này ở xứ tỉ dân là các đợt sóng mạnh vỗ trắng xóa cùng đàn hải âu bay, tạo nên khung cảnh độc nhất, kết hợp cùng bài hát 红色高跟鞋 (Giày cao gót màu đỏ).

Còn tại Việt Nam, tàu Thành Hưng lại mang vẻ đẹp riêng biệt khi thủy triều lên, xuống. Vào buổi sáng, thủy triều rút sẽ để lộ bãi đá rêu. Tuy nhiên, địa phương khuyến cáo du khách không nên mạo hiểm tiến ra khu vực này chụp ảnh.

"Trend" chụp với tàu mắc cạn Blue Ways ở Uy Hải (Trung Quốc). Ảnh: 不喝饮料, 只有亿点点, 趁热拿铁-, 鱼崽/douyin.

"Điểm nhìn Tàu cạn Ninh Thuận" được định vị trên TikTok đã thu hút 559 lượt yêu thích và 1.751 video (tính đến 15h36 ngày 24/3). Đây là điểm du lịch nổi tiếng được check-in xếp thứ 2 trên nền tảng video ngắn, sau Ninh Thuận.

Bên cạnh con tàu "ma" trên, một số điểm đến khác thuộc tỉnh Ninh Thuận cũng đang "làm mưa làm gió" trong cộng đồng du lịch như cánh đồng điện gió Đầm Nại.

Tàu Thành Hưng 06 khi thủy triều rút đầu tháng 3. Ảnh: Lương Phong.

Ninh Thuận là tỉnh ven biển thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam. Địa phương nổi tiếng với bãi biển đẹp, như bãi biển Ninh Chữ và vịnh Vĩnh Hy.

Trong quý I, tổng lượng khách đến địa phương ước đạt 890.000 lượt (tăng 11,25% so cùng kỳ, đạt 24,7% so kế hoạch). Khách quốc tế ước đạt 63.000 lượt khách (tăng 168,1% so cùng kỳ, đạt 42% so kế hoạch). Khách nội địa ước đạt 827.000 lượt khách; thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 1.060 tỷ đồng , theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

Theo Sở Giao thông Vận tải Ninh Thuận, tàu Thành Hưng 06 mang quốc tịch Việt Nam bị mắc kẹt khi đi ngang vùng biển Ninh Thuận (do sự cố mất bánh lái) vào ngày 26/2/2023. Vì thời tiết xấu cộng sóng to, gió lớn, tàu trôi dạt vào Bãi Thông ở thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh và nằm yên cho đến hiện tại. Thời điểm đó, tàu có hải trình từ Đồng Nai đi Cam Ranh.