Tay chân lở loét, chảy mủ sau khi tắm biển

Người đàn ông nhập viện trong tình trạng viêm da nặng sau khi tắm biển và bị sứa quất vào người. Một trường hợp khác gặp tai nạn tương tự, khiến cánh tay bị viêm nặng, chảy mủ kéo dài.

Vết thương viêm loét của bệnh nhân khi bị sứa đốt. Ảnh: BVCC.

TS.BS Phạm Thị Uyển Nhi, Trưởng Đơn vị Thử nghiệm lâm sàng, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, cho biết trường hợp đầu tiên là bệnh nhân nam (47 tuổi) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng da chân trái sưng nề, nổi hồng ban kéo dài, phồng rộp và xuất hiện nhiều bóng nước.

Một số vùng da của bệnh nhân bị loét sâu, chảy dịch mủ màu vàng đục. Bệnh nhân cho biết đã đi tắm biển và bị sứa quất vào chân. Sau đó, vùng tiếp xúc sưng to, nổi lằn đỏ theo vết quất nhưng ông không đến bệnh viện ngay mà tự điều trị tại nhà.

Tương tự, một phụ nữ 55 tuổi, sống tại TP Phan Thiết, nhập viện trong tình trạng viêm da nặng ở cánh tay phải. Tại vị trí bị sứa biển tấn công, da của bà nổi mẩn đỏ, sưng phù, loét rộng và có dấu hiệu hoại tử.

Bệnh nhân chia sẻ vài ngày trước đã đi tắm biển và cảm giác bị “sứa lửa tấn công”. Tuy nhiên, bà cũng không đến bệnh viện mà tự xử lý vết thương tại nhà, khiến tình trạng ngày càng nghiêm trọng.

Từ đầu hè đến nay, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM đã tiếp nhận nhiều ca viêm da tiếp xúc do sứa biển. Những bệnh nhân đến sớm và được điều trị đúng cách bằng thuốc uống, thuốc thoa đặc hiệu có thể hồi phục nhanh.

Tuy nhiên, không ít trường hợp tự xử lý bằng các phương pháp dân gian, đắp lá, bôi thuốc không rõ nguồn gốc khiến da bị loét, nhiễm trùng nặng. Một số ca phải sử dụng kháng sinh và thuốc chống viêm toàn thân mới có thể kiểm soát được tổn thương.

Sứa biển, đặc biệt là sứa lửa, là loài sinh vật có nọc độc mạnh, có thể gây kích ứng, bỏng rát, viêm da và thậm chí hoại tử nếu tiếp xúc trực tiếp với da người. Khi bị đốt, người bệnh thường cảm thấy đau nhói như bị roi quất, da nổi mẩn đỏ, phồng rộp, ngứa rát kéo dài. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể buồn nôn, nôn, khó thở, tăng nhịp tim, cần được theo dõi y tế sát sao.

Bác sĩ Nhi cảnh báo người dân cần biết cách xử trí đúng khi bị sứa đốt. Cụ thể, cần rửa sạch vùng da tổn thương bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý, không dùng tay trần để loại bỏ xúc tu còn bám trên da mà nên sử dụng găng tay hoặc nhíp. Có thể chườm lạnh trong khoảng 20 phút để giảm đau và sưng, nhưng tuyệt đối không chườm đá trực tiếp lên da.

Sau sơ cứu ban đầu, bệnh nhân cần đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.

Ngoài ra, để phòng ngừa nguy cơ bị sứa đốt khi đi biển, người dân nên tránh bơi lội ở những khu vực đã được cảnh báo có sứa xuất hiện, mặc đồ bơi dài tay và che chắn kỹ vùng da hở. Trong trường hợp bị đốt, không tự ý điều trị bằng mẹo dân gian hoặc thuốc không rõ thành phần vì có thể làm vết thương nặng thêm và khó phục hồi.