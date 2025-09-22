Tay đua F1 Lewis Hamilton đã bán toàn bộ siêu xe

Huyền thoại Công thức 1 Lewis Hamilton vừa gây bất ngờ khi tiết lộ đã bán toàn bộ bộ sưu tập ô tô trị giá hàng triệu USD, để theo đuổi niềm đam mê mới: nghệ thuật.

Trong buổi họp báo trước chặng đua Azerbaijan Grand Prix 2025, tay đua 7 lần vô địch F1 Lewis Hamilton cho biết: "Tôi không còn chiếc xe nào nữa. Tôi đã bán hết. Giờ đây tôi quan tâm đến nghệ thuật hơn".

Từng sở hữu bộ sưu tập siêu xe trị giá hàng chục triệu USD, Lewis Hamilton đã từ giã thú chơi này để chuyển qua các hoạt động nghệ thuật và bảo vệ môi trường.

Thông tin này khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi xe hơi vốn gắn bó mật thiết với cuộc đời Hamilton. Từ thuở nhỏ anh đã bắt đầu với những chiếc go-kart, rồi thăng tiến thần tốc để trở thành tay đua F1 vĩ đại nhất lịch sử với 105 chiến thắng. Thành công ấy đem lại cho Hamilton nguồn tài chính dồi dào để sở hữu những mẫu xe hiếm và đắt đỏ bậc nhất thế giới. Thế nhưng ở tuổi 40, sở thích của anh đã thay đổi.

Trong vài năm gần đây, Hamilton thường thể hiện mối quan tâm đến môi trường. Anh từng chia sẻ trên Instagram rằng muốn bù đắp dấu chân carbon của sự nghiệp F1 bằng cách thay đổi lối sống: ăn uống lành mạnh hơn, hạn chế di chuyển và sử dụng nhiều xe điện hơn.

Trong bom tấn F1 với nam tài tử Brad Pitt đóng vai chính, Lewis Hamilton xuất hiện trong phân đoạn hành động cuối cùng. Anh cũng là nhà sản xuất và cố vấn chuyên môn của bộ phim này.

Dù quyết định "dứt áo" khỏi thú chơi siêu xe, Hamilton vẫn không giấu được tình cảm với một mẫu xe mang tính biểu tượng. Anh nói: "Nếu có mua xe trở lại, tôi sẽ chọn Ferrari F40. Chiếc xe đó thực sự cũng là một tác phẩm nghệ thuật".

Hiện tại, vẫn chưa rõ Lewis Hamilton sưu tầm những loại hình nghệ thuật nào. Nếu như trước đây mạng xã hội của anh tràn ngập hình ảnh siêu xe, thì có thể trong tương lai người hâm mộ sẽ được chiêm ngưỡng một bộ sưu tập nghệ thuật hoàn toàn mới từ nhà vô địch này.

Từ khi gia nhập Ferrari, Lewis Hamilton hướng đến hình ảnh của một quý ông hơn. Một số nguồn tin cho biết anh cũng tham gia vào quá trình sản xuất chiếc Ferrari Icona Series thứ 4, vốn được lấy cảm hứng từ huyền thoại F40.

Trong quá khứ, bộ sưu tập siêu xe của Lewis Hamilton gồm những cái tên đình đám nhất như Pagani Zonda 760 LH, Ferrari SA Aperta, LaFerrari, LaFerrari Aperta... Trong một buổi phỏng vấn vào năm 2020, anh cho biết chỉ sử dụng mẫu SUV thuần điện Mercedes-Benz EQC. Một số nguồn tin cho biết tay đua này đang tham gia vào quá trình chế tạo mẫu siêu xe Icona Series thứ 4 của Ferrari, vốn được lấy cảm hứng từ siêu phẩm Ferrari F40.