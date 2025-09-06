Tay nắm cửa ẩn trên ôtô điện sẽ bị cấm?

Trung Quốc có thể sắp ban hành lệnh cấm tay nắm cửa ẩn, trang bị đang được nhiều hãng xe sử dụng trên các mẫu xe điện cao cấp.

Tay nắm cửa ẩn được Tesla Model S ra mắt từ năm 2012, sau đó trở thành “dấu hiệu nhận diện” của xe điện. Chúng giúp tăng tính khí động học và tạo cảm giác hiện đại, nhưng lại vướng nhiều chỉ trích về độ tin cậy và an toàn, đặc biệt trong tình huống khẩn cấp.

Theo CarnewsChina, một nguồn tin trong ngành cho biết dự thảo mới tại đất nước tỷ dân sẽ loại bỏ tay nắm cửa ẩn hoàn toàn, song vẫn cho phép dùng dạng bán ẩn hoặc truyền thống, miễn là có cơ chế mở cơ học dự phòng.

Làn sóng phản đối tay nắm cửa ẩn tại Trung Quốc gia tăng sau vụ tai nạn nghiêm trọng hồi tháng 4. Một chiếc Aito M7 đâm vào xe tải, bốc cháy khiến 3 người tử vong. Lực lượng cứu hộ cho biết tay nắm cửa xe không mở được, làm chậm quá trình giải cứu.

Nếu quy định được thông qua, không chỉ xe Trung Quốc mà cả xe ngoại nhập cũng phải thay đổi thiết kế để tuân thủ. Các mẫu như Ford Mustang Mach-E hay Lexus RZ350e đều có thể cần bổ sung tay nắm cửa truyền thống thay cho nút bấm điện tử.

Vấn đề này không chỉ của riêng Trung Quốc. Tại Mỹ, từng có vụ tai nạn Tesla Model S năm 2019 khiến nạn nhân thiệt mạng vì tay nắm cửa không bung ra cho cứu hộ mở.

Trong bối cảnh niềm tin vào xe điện bị ảnh hưởng bởi các lỗi nhỏ nhưng nguy hiểm, việc siết quy định có thể là bước đi cần thiết để ưu tiên an toàn thay vì chạy theo thiết kế tương lai.