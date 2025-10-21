Techcombank đưa đêm hòa nhạc đẳng cấp Hoàng gia Nga về Việt Nam

Ngày 1-2/11, dàn nhạc Giao hưởng St. Petersburg Philharmonic Orchestra sẽ lần đầu biểu diễn tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) trong chương trình hòa nhạc White Night do Techcombank tài trợ.

Dàn nhạc giao hưởng St. Petersburg lâu đời nhất nước Nga và là một trong những dàn nhạc tinh hoa hàng đầu thế giới.

Lần đầu tiên trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), dàn nhạc Giao hưởng St. Petersburg Philharmonic Orchestra, một trong những dàn nhạc lâu đời và danh tiếng nhất nước Nga, sẽ biểu diễn các kiệt tác của Tchaikovsky, Mussorgsky và Rimsky-Korsakov trong hai đêm 1-2/11.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) là nhà tài trợ độc quyền, với mong muốn kết nối các giá trị di sản nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga.

Chương trình lấy cảm hứng từ hiện tượng Đêm Trắng (White Night) tại St. Petersburg, khi bầu trời vẫn bừng sáng giữa đêm hè, biểu tượng cho vẻ đẹp di sản vượt thời gian. Không gian biểu diễn được thiết kế mang phong cách hoàng gia, kết hợp trình diễn ánh sáng nhằm tôn vinh tính trang nghiêm và cảm xúc của nghệ thuật hàn lâm.

Được thành lập từ năm 1882, St. Petersburg Philharmonic Orchestra là dàn nhạc giao hưởng lâu đời nhất của Liên bang Nga. Năm 1934, dàn nhạc trở thành đơn vị đầu tiên của Nga được trao danh hiệu “Dàn nhạc Danh dự”.

Trong gần hai thập kỷ qua, dàn nhạc đã biểu diễn tại các nhà hát hàng đầu như Musikverein (Vienna, Áo), Royal Festival Hall (London, Anh), Carnegie Hall (New York, Mỹ) và Tokyo Opera City (Tokyo, Nhật Bản), đồng thời tham gia nhiều liên hoan âm nhạc lớn ở châu Âu và châu Á.

White Night là trải nghiệm độc bản mang đẳng cấp Hoàng gia, dành riêng cho Quý hội viên Techcombank Private.

Sự kiện dự kiến đón các nghệ sĩ quốc tế cùng khách mời từ Nga và Đông Âu, đại diện các bộ, ban ngành Việt Nam, tạo cơ hội giao lưu văn hoá giữa Việt Nam và các quốc gia có truyền thống âm nhạc hàn lâm phát triển.

Hai đêm hòa nhạc White Night là chương trình độc quyền dành cho hội viên Techcombank Private - nhóm khách hàng yêu nghệ thuật và theo đuổi phong cách sống tinh hoa. Sự kiện được xem là minh chứng cho định hướng của Techcombank Private trong việc tạo dựng trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật ở đẳng cấp cao, gắn kết giá trị di sản với phong cách sống hiện đại.