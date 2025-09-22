Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tên gọi mới của 38 trung tâm y tế khu vực ở TP.HCM

  • Thứ hai, 22/9/2025 21:28 (GMT+7)
  • 21:28 22/9/2025

TP.HCM vừa sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở, chuyển các trung tâm y tế quận, huyện thành 38 trung tâm y tế khu vực.

Trung tâm Y tế quân - dân y huyện Côn Đảo đổi tên chính thức thành Trung tâm Y tế đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Trang thông tin điện tử đặc khu Côn Đảo.

Ngành Y tế TP.HCM vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc cho 38 trung tâm y tế khu vực, đánh dấu bước ngoặt trong việc sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả và gần dân hơn.

Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương của Thành ủy, UBND TP.HCM về nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Theo mô hình mới, các Trung tâm Y tế quận, huyện, thành phố được chuyển đổi thành Trung tâm Y tế khu vực.

Trong đó, một số đơn vị như Nhiêu Lộc, Chợ Lớn, Hòa Hưng và Cần Giờ không còn giường bệnh nội trú, trong khi chức năng điều trị nội trú được chuyển về các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa. Toàn bộ 443 trạm y tế xã, phường, đặc khu được tổ chức lại thành 168 trạm, gắn với 296 điểm y tế trực thuộc, bảo đảm kết nối chặt chẽ với cộng đồng.

Trong cùng thời điểm, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW, đưa ra nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đáng chú ý, văn kiện xác định từ năm 2026, toàn dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm.

Đây được xem là định hướng chiến lược, là kim chỉ nam để ngành Y tế TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi từ mô hình “chờ bệnh nhân đến điều trị” sang cách tiếp cận chủ động, tập trung vào dự phòng, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe liên tục.

Ngành Y tế Thành phố cũng đặt trọng tâm chuẩn hóa chất lượng dịch vụ tại trạm y tế, tăng cường thu hút người dân đến khám phân loại ban đầu, mở rộng dịch vụ dự phòng và chăm sóc liên tục. Song song với đó là đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức khám sức khỏe linh hoạt và tiếp tục phát triển bệnh viện tuyến cuối theo hướng chuyên sâu, chất lượng cao, đưa TP.HCM trở thành trung tâm y tế của khu vực ASEAN.

Tên gọi 38 trung tâm y tế khu vực tại TP.HCM:

STT

Trước khi tổ chức lại

Sau khi tổ chức lại

1

Trung tâm Y tế Quận 1

Trung tâm Y tế khu vực Sài Gòn

2

Trung tâm Y tế Quận 3

Trung tâm Y tế khu vực Nhiêu Lộc

3

Trung tâm Y tế Quận 4

Trung tâm Y tế khu vực Xóm Chiếu

4

Trung tâm Y tế Quận 5

Trung tâm Y tế khu vực Chợ Lớn

5

Trung tâm Y tế Quận 6

Trung tâm Y tế khu vực Phú Lâm

6

Trung tâm Y tế Quận 7

Trung tâm Y tế khu vực Tân Hưng

7

Trung tâm Y tế Quận 8

Trung tâm Y tế khu vực Bình Đông

8

Trung tâm Y tế Quận 10

Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng

9

Trung tâm Y tế Quận 11

Trung tâm Y tế khu vực Bình Thới

10

Trung tâm Y tế Quận 12

Trung tâm Y tế khu vực Tân Thới Hiệp

11

Trung tâm Y tế quận Bình Tân

Trung tâm Y tế khu vực Bình Tân

12

Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh

Trung tâm Y tế khu vực Bình Thạnh

13

Trung tâm Y tế quận Gò Vấp

Trung tâm Y tế khu vực Gò Vấp

14

Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận

Trung tâm Y tế khu vực Phú Nhuận

15

Trung tâm Y tế quận Tân Bình

Trung tâm Y tế khu vực Tân Bình

16

Trung tâm Y tế quận Tân Phú

Trung tâm Y tế khu vực Tân Phú

17

Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức

Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức

18

Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh

Trung tâm Y tế khu vực Bình Chánh

19

Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ

Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ

20

Trung tâm Y tế huyện Củ Chi

Trung tâm Y tế khu vực Củ Chi

21

Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn

Trung tâm Y tế khu vực Hóc Môn

22

Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè

Trung tâm Y tế khu vực Nhà Bè

23

Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An

Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An

24

Trung tâm Y tế thành phố Thuận An

Trung tâm Y tế khu vực Thuận An

25

Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một

Trung tâm Y tế khu vực Thủ Dầu Một

26

Trung tâm Y tế thành phố Tân Uyên

Trung tâm Y tế khu vực Tân Uyên

27

Trung tâm Y tế thành phố Bến Cát

Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát

28

Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên

Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên

29

Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo

Trung tâm Y tế khu vực Phú Giáo

30

Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng

Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng

31

Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng

Trung tâm Y tế khu vực Dầu Tiếng

32

Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu

Trung tâm Y tế khu vực Vũng Tàu

33

Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa

Trung tâm Y tế khu vực Bà Rịa

34

Trung tâm Y tế thành phố Phú Mỹ

Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ

35

Trung tâm Y tế huyện Long Đất

Trung tâm Y tế khu vực Long Đất

36

Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc

Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm

37

Trung tâm Y tế huyện Châu Đức

Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức

38

Trung tâm Y tế quân - dân y huyện Côn Đảo

Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo

