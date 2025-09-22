Tên gọi mới của 38 trung tâm y tế khu vực ở TP.HCM

|
Trung tâm Y tế quân - dân y huyện Côn Đảo đổi tên chính thức thành Trung tâm Y tế đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Trang thông tin điện tử đặc khu Côn Đảo.
Ngành Y tế TP.HCM vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc cho 38 trung tâm y tế khu vực, đánh dấu bước ngoặt trong việc sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả và gần dân hơn.
Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương của Thành ủy, UBND TP.HCM về nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Theo mô hình mới, các Trung tâm Y tế quận, huyện, thành phố được chuyển đổi thành Trung tâm Y tế khu vực.
Trong đó, một số đơn vị như Nhiêu Lộc, Chợ Lớn, Hòa Hưng và Cần Giờ không còn giường bệnh nội trú, trong khi chức năng điều trị nội trú được chuyển về các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa. Toàn bộ 443 trạm y tế xã, phường, đặc khu được tổ chức lại thành 168 trạm, gắn với 296 điểm y tế trực thuộc, bảo đảm kết nối chặt chẽ với cộng đồng.
Trong cùng thời điểm, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW, đưa ra nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đáng chú ý, văn kiện xác định từ năm 2026, toàn dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm.
Đây được xem là định hướng chiến lược, là kim chỉ nam để ngành Y tế TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi từ mô hình “chờ bệnh nhân đến điều trị” sang cách tiếp cận chủ động, tập trung vào dự phòng, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe liên tục.
Ngành Y tế Thành phố cũng đặt trọng tâm chuẩn hóa chất lượng dịch vụ tại trạm y tế, tăng cường thu hút người dân đến khám phân loại ban đầu, mở rộng dịch vụ dự phòng và chăm sóc liên tục. Song song với đó là đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức khám sức khỏe linh hoạt và tiếp tục phát triển bệnh viện tuyến cuối theo hướng chuyên sâu, chất lượng cao, đưa TP.HCM trở thành trung tâm y tế của khu vực ASEAN.
Tên gọi 38 trung tâm y tế khu vực tại TP.HCM:
STT
Trước khi tổ chức lại
Sau khi tổ chức lại
1
Trung tâm Y tế Quận 1
Trung tâm Y tế khu vực Sài Gòn
2
Trung tâm Y tế Quận 3
Trung tâm Y tế khu vực Nhiêu Lộc
3
Trung tâm Y tế Quận 4
Trung tâm Y tế khu vực Xóm Chiếu
4
Trung tâm Y tế Quận 5
Trung tâm Y tế khu vực Chợ Lớn
5
Trung tâm Y tế Quận 6
Trung tâm Y tế khu vực Phú Lâm
6
Trung tâm Y tế Quận 7
Trung tâm Y tế khu vực Tân Hưng
7
Trung tâm Y tế Quận 8
Trung tâm Y tế khu vực Bình Đông
8
Trung tâm Y tế Quận 10
Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng
9
Trung tâm Y tế Quận 11
Trung tâm Y tế khu vực Bình Thới
10
Trung tâm Y tế Quận 12
Trung tâm Y tế khu vực Tân Thới Hiệp
11
Trung tâm Y tế quận Bình Tân
Trung tâm Y tế khu vực Bình Tân
12
Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh
Trung tâm Y tế khu vực Bình Thạnh
13
Trung tâm Y tế quận Gò Vấp
Trung tâm Y tế khu vực Gò Vấp
14
Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận
Trung tâm Y tế khu vực Phú Nhuận
15
Trung tâm Y tế quận Tân Bình
Trung tâm Y tế khu vực Tân Bình
16
Trung tâm Y tế quận Tân Phú
Trung tâm Y tế khu vực Tân Phú
17
Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức
Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức
18
Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh
Trung tâm Y tế khu vực Bình Chánh
19
Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ
Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ
20
Trung tâm Y tế huyện Củ Chi
Trung tâm Y tế khu vực Củ Chi
21
Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn
Trung tâm Y tế khu vực Hóc Môn
22
Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè
Trung tâm Y tế khu vực Nhà Bè
23
Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An
Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An
24
Trung tâm Y tế thành phố Thuận An
Trung tâm Y tế khu vực Thuận An
25
Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một
Trung tâm Y tế khu vực Thủ Dầu Một
26
Trung tâm Y tế thành phố Tân Uyên
Trung tâm Y tế khu vực Tân Uyên
27
Trung tâm Y tế thành phố Bến Cát
Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát
28
Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên
Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên
29
Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo
Trung tâm Y tế khu vực Phú Giáo
30
Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng
Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng
31
Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng
Trung tâm Y tế khu vực Dầu Tiếng
32
Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu
Trung tâm Y tế khu vực Vũng Tàu
33
Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa
Trung tâm Y tế khu vực Bà Rịa
34
Trung tâm Y tế thành phố Phú Mỹ
Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ
35
Trung tâm Y tế huyện Long Đất
Trung tâm Y tế khu vực Long Đất
36
Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc
Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm
37
Trung tâm Y tế huyện Châu Đức
Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức
38
Trung tâm Y tế quân - dân y huyện Côn Đảo
Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo
