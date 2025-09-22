Tên gọi mới của 38 trung tâm y tế khu vực ở TP.HCM

TP.HCM vừa sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở, chuyển các trung tâm y tế quận, huyện thành 38 trung tâm y tế khu vực.

Trung tâm Y tế quân - dân y huyện Côn Đảo đổi tên chính thức thành Trung tâm Y tế đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Trang thông tin điện tử đặc khu Côn Đảo.

Ngành Y tế TP.HCM vừa tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc cho 38 trung tâm y tế khu vực, đánh dấu bước ngoặt trong việc sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả và gần dân hơn.

Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương của Thành ủy, UBND TP.HCM về nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Theo mô hình mới, các Trung tâm Y tế quận, huyện, thành phố được chuyển đổi thành Trung tâm Y tế khu vực.

Trong đó, một số đơn vị như Nhiêu Lộc, Chợ Lớn, Hòa Hưng và Cần Giờ không còn giường bệnh nội trú, trong khi chức năng điều trị nội trú được chuyển về các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa. Toàn bộ 443 trạm y tế xã, phường, đặc khu được tổ chức lại thành 168 trạm, gắn với 296 điểm y tế trực thuộc, bảo đảm kết nối chặt chẽ với cộng đồng.

Trong cùng thời điểm, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW, đưa ra nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đáng chú ý, văn kiện xác định từ năm 2026, toàn dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm.

Đây được xem là định hướng chiến lược, là kim chỉ nam để ngành Y tế TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi từ mô hình “chờ bệnh nhân đến điều trị” sang cách tiếp cận chủ động, tập trung vào dự phòng, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe liên tục.

Ngành Y tế Thành phố cũng đặt trọng tâm chuẩn hóa chất lượng dịch vụ tại trạm y tế, tăng cường thu hút người dân đến khám phân loại ban đầu, mở rộng dịch vụ dự phòng và chăm sóc liên tục. Song song với đó là đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức khám sức khỏe linh hoạt và tiếp tục phát triển bệnh viện tuyến cuối theo hướng chuyên sâu, chất lượng cao, đưa TP.HCM trở thành trung tâm y tế của khu vực ASEAN.

Tên gọi 38 trung tâm y tế khu vực tại TP.HCM:

STT Trước khi tổ chức lại Sau khi tổ chức lại 1 Trung tâm Y tế Quận 1 Trung tâm Y tế khu vực Sài Gòn 2 Trung tâm Y tế Quận 3 Trung tâm Y tế khu vực Nhiêu Lộc 3 Trung tâm Y tế Quận 4 Trung tâm Y tế khu vực Xóm Chiếu 4 Trung tâm Y tế Quận 5 Trung tâm Y tế khu vực Chợ Lớn 5 Trung tâm Y tế Quận 6 Trung tâm Y tế khu vực Phú Lâm 6 Trung tâm Y tế Quận 7 Trung tâm Y tế khu vực Tân Hưng 7 Trung tâm Y tế Quận 8 Trung tâm Y tế khu vực Bình Đông 8 Trung tâm Y tế Quận 10 Trung tâm Y tế khu vực Hòa Hưng 9 Trung tâm Y tế Quận 11 Trung tâm Y tế khu vực Bình Thới 10 Trung tâm Y tế Quận 12 Trung tâm Y tế khu vực Tân Thới Hiệp 11 Trung tâm Y tế quận Bình Tân Trung tâm Y tế khu vực Bình Tân 12 Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh Trung tâm Y tế khu vực Bình Thạnh 13 Trung tâm Y tế quận Gò Vấp Trung tâm Y tế khu vực Gò Vấp 14 Trung tâm Y tế quận Phú Nhuận Trung tâm Y tế khu vực Phú Nhuận 15 Trung tâm Y tế quận Tân Bình Trung tâm Y tế khu vực Tân Bình 16 Trung tâm Y tế quận Tân Phú Trung tâm Y tế khu vực Tân Phú 17 Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức Trung tâm Y tế khu vực Thủ Đức 18 Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh Trung tâm Y tế khu vực Bình Chánh 19 Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ Trung tâm Y tế khu vực Cần Giờ 20 Trung tâm Y tế huyện Củ Chi Trung tâm Y tế khu vực Củ Chi 21 Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn Trung tâm Y tế khu vực Hóc Môn 22 Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè Trung tâm Y tế khu vực Nhà Bè 23 Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An Trung tâm Y tế khu vực Dĩ An 24 Trung tâm Y tế thành phố Thuận An Trung tâm Y tế khu vực Thuận An 25 Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một Trung tâm Y tế khu vực Thủ Dầu Một 26 Trung tâm Y tế thành phố Tân Uyên Trung tâm Y tế khu vực Tân Uyên 27 Trung tâm Y tế thành phố Bến Cát Trung tâm Y tế khu vực Bến Cát 28 Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên 29 Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo Trung tâm Y tế khu vực Phú Giáo 30 Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng Trung tâm Y tế khu vực Bàu Bàng 31 Trung tâm Y tế huyện Dầu Tiếng Trung tâm Y tế khu vực Dầu Tiếng 32 Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu Trung tâm Y tế khu vực Vũng Tàu 33 Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa Trung tâm Y tế khu vực Bà Rịa 34 Trung tâm Y tế thành phố Phú Mỹ Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ 35 Trung tâm Y tế huyện Long Đất Trung tâm Y tế khu vực Long Đất 36 Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm 37 Trung tâm Y tế huyện Châu Đức Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức 38 Trung tâm Y tế quân - dân y huyện Côn Đảo Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo