Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

Tesla bùng nổ doanh số tại Nhật, áp sát Nissan ở mảng xe điện

  • Chủ nhật, 7/9/2025 17:57 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Nhật Bản trở thành điểm sáng hiếm hoi của Tesla trong năm nay, bám đuổi doanh số của những mẫu xe điện ăn khách tại thị trường này.

Trong khi doanh số Tesla lao dốc tại nhiều thị trường trọng điểm như châu Âu, Mỹ và Úc, tình hình ở Nhật lại hoàn toàn trái ngược. Năm 2025, doanh số của hãng xe Mỹ tăng mạnh, thậm chí có thể sớm vượt Nissan để trở thành thương hiệu xe điện bán chạy nhất tại quốc gia này.

Từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, Tesla bán khoảng 6.590 xe tại Nhật, tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này đã vượt qua kỷ lục 5.900 xe trong cả năm 2022. Riêng tháng 8, Tesla tiêu thụ khoảng 980 xe, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Tính từ đầu năm, Tesla chỉ còn kém Nissan khoảng 100 xe điện. Trong gần 15 năm, Nissan giữ vị trí số một nhờ mẫu Leaf, theo Nikkei Asia.

Lợi thế lớn nhất của Tesla đến từ các đợt giảm giá mạnh. Tháng 5, Tesla hạ giá Model 3 thêm 453.000 Yen (khoảng 3.000 USD), đưa giá khởi điểm xuống còn 3,99 triệu Yen, tức 26.800 USD. Với trợ giá của chính phủ, khách hàng còn có thể mua rẻ hơn.

Ngoài ra, hãng cũng mở rộng hiện diện tại các trung tâm thương mại lớn. Ông Richi Hashimoto, giám đốc Tesla Nhật Bản, cho biết công ty sẽ tăng số lượng đại lý từ 25 hiện nay lên khoảng 50 vào năm 2026. Mạng lưới Supercharger cũng được nâng từ 130 điểm sạc để phục vụ nhu cầu ngày càng cao.

Hiện Tesla nắm khoảng 30% thị phần xe điện tại Nhật. Nếu duy trì tốc độ tăng trưởng, đến cuối năm hãng có thể đạt mốc 10.000 xe. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh Tesla gặp khó tại nhiều thị trường khác.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Cuối cùng Toyota GR Supra cũng được trang bị động cơ V8

Giấc mơ của những tín đồ tốc độ về một chiếc Toyota Supra sử dụng động cơ V8 đã thành hiện thực, tuy nhiên mẫu xe này không thể sử dụng trên đường phố.

46 phút trước

Chi phí bảo hiểm xe điện tại Mỹ đắt hơn 49% so với xe xăng

Theo dữ liệu từ Insurify, chi phí bảo hiểm xe điện tại Mỹ hiện cao hơn gần 50% so với xe xăng, với Tesla đứng đầu danh sách các mẫu xe đắt đỏ nhất khi mua bảo hiểm.

3 giờ trước

Đan Thanh

theo Carscoops

Xe điện Tesla Nhật Bản Tesla tesla nissan model y nissan leaf

  • Tesla

    Tesla

    Tesla, Inc. (trước đây là Tesla Motors) là một nhà sản xuất ô tô, công ty lưu trữ năng lượng và nhà sản xuất bảng năng lượng mặt trời ở Palo Alto, California. Được thành lập vào năm 2003, công ty chuyên về ôtô điện, lưu trữ năng lượng pin lithium-ion, và các tấm quang điện mặt trời (thông qua công ty con SolarCity). Công ty lần đầu gây chú ý bằng việc ra mắt mẫu xe Tesla Roadster, chiếc xe thể thao đầu tiên chạy hoàn toàn bằng điện. Dòng xe chạy điện thứ hai là mẫu Model S trở thành mẫu xe điện bán chạy nhất thế giới vào năm 2015 và 2016.

    Bạn có biết: Công ty được đặt tên theo kỹ sư điện và nhà vật lý người Serbia là Nikola Tesla bởi các đồng sáng lập viên của công ty Martin Eberhard và Marc Tarpenning

    • Ngày thành lập: 1/7/2003
    • Người sáng lập: Martin Eberhard, Marc Tarpenning, Ian Wright, Elon Musk, JB Straubel
    • Trụ sở chính: Palo Alto, California (Mỹ)
    • Mã cổ phiếu: TSLA (NASDAQ)

    Website

Đọc tiếp

BYD cong bo bao cao ban nien 2025 hinh anh

BYD công bố báo cáo bán niên 2025

10 giờ trước 08:00 7/9/2025 Xe Ôtô

0

BYD duy trì tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận trong nửa đầu năm nay, động lực đến từ quy mô và sự hiện diện toàn diện trong chuỗi cung ứng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý