Tesla bùng nổ doanh số tại Nhật, áp sát Nissan ở mảng xe điện

Nhật Bản trở thành điểm sáng hiếm hoi của Tesla trong năm nay, bám đuổi doanh số của những mẫu xe điện ăn khách tại thị trường này.

Trong khi doanh số Tesla lao dốc tại nhiều thị trường trọng điểm như châu Âu, Mỹ và Úc, tình hình ở Nhật lại hoàn toàn trái ngược. Năm 2025, doanh số của hãng xe Mỹ tăng mạnh, thậm chí có thể sớm vượt Nissan để trở thành thương hiệu xe điện bán chạy nhất tại quốc gia này.

Từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, Tesla bán khoảng 6.590 xe tại Nhật, tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này đã vượt qua kỷ lục 5.900 xe trong cả năm 2022. Riêng tháng 8, Tesla tiêu thụ khoảng 980 xe, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Tính từ đầu năm, Tesla chỉ còn kém Nissan khoảng 100 xe điện. Trong gần 15 năm, Nissan giữ vị trí số một nhờ mẫu Leaf, theo Nikkei Asia.

Lợi thế lớn nhất của Tesla đến từ các đợt giảm giá mạnh. Tháng 5, Tesla hạ giá Model 3 thêm 453.000 Yen (khoảng 3.000 USD ), đưa giá khởi điểm xuống còn 3,99 triệu Yen, tức 26.800 USD . Với trợ giá của chính phủ, khách hàng còn có thể mua rẻ hơn.

Ngoài ra, hãng cũng mở rộng hiện diện tại các trung tâm thương mại lớn. Ông Richi Hashimoto, giám đốc Tesla Nhật Bản, cho biết công ty sẽ tăng số lượng đại lý từ 25 hiện nay lên khoảng 50 vào năm 2026. Mạng lưới Supercharger cũng được nâng từ 130 điểm sạc để phục vụ nhu cầu ngày càng cao.

Hiện Tesla nắm khoảng 30% thị phần xe điện tại Nhật. Nếu duy trì tốc độ tăng trưởng, đến cuối năm hãng có thể đạt mốc 10.000 xe. Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh Tesla gặp khó tại nhiều thị trường khác.