Tesla Cybertruck Cyberbeast bất ngờ tăng giá

  • Chủ nhật, 24/8/2025 07:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Phiên bản cao cấp nhất Cyberbeast của mẫu bán tải thuần điện Tesla Cybertruck bất ngờ tăng giá thêm 15.000 USD tại Mỹ.

Tesla vừa điều chỉnh giá bán của mẫu bán tải Cybertruck phiên bản cao cấp nhất Cyberbeast tại thị trường Mỹ, tăng thêm 15.000 USD, bất chấp doanh số thấp hơn kỳ vọng và liên tiếp dính các đợt triệu hồi.

Tesla Cybertruck Cyberbeast có mức giá khởi điểm mới lên đến 114.990 USD, cao hơn 15.000 USD so với trước đây. Tuy vậy, giá của 2 phiên bản còn lại không đổi.

Cụ thể, phiên bản Cyberbeast có giá mới 114.990 USD, kèm theo gói trang bị Luxe Package, bao gồm hệ thống tự lái có giám sát và quyền truy cập miễn phí mạng lưới sạc nhanh Supercharger của Tesla. Giá của các phiên bản Cybertruck khác không thay đổi.

Động thái này đánh dấu sự chênh lệch rất lớn so với lời hứa ban đầu của CEO Elon Musk vào năm 2019, khi ông từng quảng bá Cybertruck sẽ có mức giá khởi điểm khoảng 40.000 USD. Tuy nhiên, khi chính thức ra mắt vào cuối năm 2023, bản tiêu chuẩn đã được niêm yết ở mức 60.990 USD, tức cao hơn hơn 50% so với dự kiến ban đầu.

Tesla Cybertruck đang được phân phối với 3 phiên bản gồm Long Range, All-Wheel Drive và Cyberbeast với giá khởi điểm lần lượt là 69.990 USD, 79.990 USD114.990 USD.

Trong khi đó, các đối thủ như Ford F-150 Lightning hay Chevrolet Silverado EV thường có mức giá khởi điểm thấp hơn, khiến Cybertruck gặp áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, nhất là khi Tesla còn phải tung ra các khoản giảm giá mạnh khoảng 10.000 USD cho một số xe tồn kho.

Ông Elon Musk từng cho biết Tesla có khả năng sản xuất hơn 125.000 chiếc Cybertruck mỗi năm, với mục tiêu đạt khoảng 250.000 xe vào năm 2025. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận việc mở rộng sản xuất sẽ đối mặt nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, chỉ có 2 phiên bản Tesla Cybertruck Long Range và All-Wheel Drive là còn được áp dụng mức khấu trừ thuế dành cho xe điện trị giá 7.500 USD, vốn sẽ dừng áp dụng vào cuối tháng 9/2025.

Cybertruck đến nay vẫn gây thất vọng khi doanh số chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng lượng xe của Tesla, nhu cầu suy giảm bởi nhiều vấn đề về chất lượng và hàng loạt đợt triệu hồi. Đợt triệu hồi hồi tháng 3/2025 đã ảnh hưởng đến khoảng 46.000 xe, tức gần như toàn bộ số Cybertruck được sản xuất từ khi giao hàng bắt đầu (tháng 11/2023) đến ngày 27/2/2025. Điều này cho thấy doanh số cộng dồn của mẫu bán tải điện này vẫn còn cách xa năng lực sản xuất mà Tesla công bố.

Việt Hà

