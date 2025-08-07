Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tesla Cybertruck làm bia tập bắn cho Không quân Mỹ

  • Thứ năm, 7/8/2025 15:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thiết kế góc cạnh và thân vỏ bằng thép không gỉ giúp Tesla Cybertruck được chọn tham gia các cuộc thử nghiệm vũ khí của Không quân Mỹ.

Theo Teslarati, Không quân Mỹ đang “để mắt” đến Tesla Cybertruck khi tìm kiếm một đội xe chuyên dụng làm mục tiêu trong huấn luyện và thử nghiệm vũ khí.

Cụ thể, Không quân Mỹ liệt kê bán tải điện này trong danh sách 33 mẫu xe được sử dụng đặc biệt nhằm hỗ trợ huấn luyện và thử nghiệm vũ khí dẫn đường chính xác tầm xa (SOPGM) của Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt Mỹ (USSOCOM).

Trong các tài liệu công khai, Không quân Mỹ lý giải Tesla Cybertruck được chọn vì độ bền của mẫu bán tải điện.

“Trong môi trường chiến đấu, nhiều khả năng đối phương sẽ sử dụng các loại phương tiện như Tesla Cybertruck, do nhận ra chúng không chịu mức độ hư hại như thông thường khi xảy ra va chạm lớn. Việc thử nghiệm cần phản ánh sát thực tế. Mục tiêu của các buổi huấn luyện là chuẩn bị cho các đơn vị sẵn sàng tác chiến bằng cách mô phỏng các tình huống giống thực tế nhất có thể”, tài liệu của Không quân Mỹ có đoạn.

Báo cáo cũng đánh giá cao Tesla Cybertruck ở thiết kế góc cạnh, thân vỏ bằng thép không gỉ cùng kiến trúc điện 48 V.

“Không có mẫu xe nào trên thị trường hiện tại có các đặc điểm tương đương”, tài liệu Không quân Mỹ kết luận về mẫu bán tải điện thương hiệu Tesla.

Tesla Cybertruck anh 1Tesla Cybertruck anh 2Tesla Cybertruck anh 3Tesla Cybertruck anh 4

Ngoại hình góc cạnh là đặc trưng của Tesla Cybertruck. Ảnh: InsideEVs.

Theo Teslarati, các cuộc huấn luyện của Không quân Mỹ sẽ sử dụng nhiều mẫu sedan, SUV cùng với xe tải Kia Bongo và bán tải Tesla Cybertruck. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bán tải điện Tesla được gọi tên như một ứng cử viên tiềm năng cho các hoạt động quân sự hay phục vụ Chính phủ.

Hồi tháng 2, Tesla từng được cho là hãng xe giành được hợp đồng cung cấp xe điện bọc thép cho Chính phủ Mỹ trị giá 400 triệu USD từ Bộ Ngoại giao.

Theo Teslarati, Tesla đã được nhắc đến cụ thể, nhưng bị xóa ngay sau đó. CEO Elon Musk khi ấy thừa nhận không hề biết Tesla có liên quan đến hợp đồng này.

Phúc Hậu

