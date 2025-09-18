Tesla đưa công nghệ tự lái đến Australia giữa nhiều tranh cãi

Tesla bắt đầu đưa công nghệ tự lái FSD thử nghiệm tại Australia, nhưng vấp phải sự hoài nghi từ cơ quan quản lý và người dùng.

Những chiếc Tesla trang bị tính năng Full Self-Driving (FSD) đã chính thức xuất hiện trên đường phố Australia. Các YouTuber và influencer trong cộng đồng xe điện đã đăng tải video trải nghiệm FSD tại Melbourne, bao gồm cả những tình huống khó nhằn như giao thông đông đúc, đường cao tốc hay các pha "hook turn" nổi tiếng khó của thành phố này.

FSD là hệ thống hỗ trợ lái nâng cao của Tesla, sử dụng hệ thống camera để điều hướng và xử lý tình huống giao thông. Công nghệ này đã có mặt tại Mỹ, Canada, Trung Quốc, Mexico và Puerto Rico, song tới nay mới được thử nghiệm tại Australia, một trong những thị trường tay lái nghịch. Vlogger Ryan Cowan, một trong những người đầu tiên được trải nghiệm công nghệ này, tiết lộ rằng FSD "sẽ sớm được triển khai rộng rãi cho tất cả khách hàng".

Tuy nhiên, thông tin này khiến cơ quan chức năng bất ngờ. Cơ quan quản lý giao thông bang Victoria (VicRoads) khẳng định chưa hề phê duyệt việc thử nghiệm xe tự lái tại khu trung tâm Melbourne. Luật giao thông Australia hiện yêu cầu tài xế phải kiểm soát phương tiện mọi lúc, đồng nghĩa vẫn phải giữ tay trên vô lăng. Bộ Giao thông và Quy hoạch (DTP) cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục "làm việc với Tesla" về vấn đề này.

Sự dè dặt của chính quyền phản ánh đúng tâm lý của công chúng. Một khảo sát kéo dài nhiều năm do Hội đồng Nghiên cứu Đường bộ Australia thực hiện cho thấy phần lớn người dân vẫn nghi ngờ khả năng vận hành an toàn của xe tự lái. Cụ thể, 74,5% người được hỏi bày tỏ "quan ngại" hoặc "rất quan ngại" về việc xe có thể xử lý mọi tình huống, trong khi 76,2% lo lắng xe không thể tương tác an toàn với phương tiện truyền thống. Chỉ 3,6% phụ huynh cho rằng họ không e ngại khi để con mình đi xe tự lái một mình.

Những lo ngại này không phải không có cơ sở. Tại Mỹ, nơi FSD đã được triển khai rộng rãi, Tesla đang đối mặt với nhiều vụ kiện, từ hiện tượng "phanh ảo" cho tới các tai nạn chết người. Tháng trước, hãng bị buộc bồi thường 243 triệu USD cho vụ tai nạn năm 2019. Một vụ kiện tập thể cũng vừa được tòa án California chấp thuận, trong khi tại Australia, Tesla đang bị kiện vì các lỗi phần mềm khác.

Dù vậy, FSD được xem là yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển của Tesla. CEO Elon Musk đặt cược lớn vào viễn cảnh robotaxi (dịch vụ taxi tự lái) như nguồn thu khổng lồ trong tương lai. Để thúc đẩy tầm nhìn này, hội đồng quản trị Tesla mới đây đề xuất gói thù lao khổng lồ trị giá 1 nghìn tỷ USD cho ông Musk, nếu ông đưa giá trị thị trường của công ty lên 8,5 nghìn tỷ USD trong vòng 10 năm.

Tuy nhiên, tham vọng này vấp phải hàng loạt trở ngại: sự hoài nghi của dư luận, các vụ kiện pháp lý, cùng hình ảnh thương hiệu bị ảnh hưởng sau mối quan hệ "lúc nóng lúc lạnh" giữa ông Musk và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngay cả khi Tesla đã tung robotaxi tại Texas với giá 4,2 USD /chuyến, phản ứng trái chiều vẫn phủ bóng tương lai của FSD.

Vào năm 2024, Tesla đã ra mắt concept Cybercab và Robovan, vốn là những phương tiện vận chuyển tự hành không người lái, hướng đến một tương lai giao thông thông minh không cần sự can thiệp của con người.

Với những chiếc Tesla tự lái giờ đây đang lăn bánh trên đường phố Australia, câu hỏi đặt ra không chỉ là công nghệ đã sẵn sàng đến đâu, mà còn là liệu người dân và cơ quan chức năng có sẵn lòng chấp nhận hay không. Và dường như, hành trình của Tesla tại xứ sở chuột túi mới chỉ vừa bắt đầu.