Tesla 'lạc lõng' giữa thị trường ôtô điện châu Âu

  • Thứ năm, 25/9/2025 07:34 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Trong top 10 hãng xe điện bán chạy nhất châu Âu từ đầu năm, Tesla là cái tên duy nhất giảm doanh số so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo InsideEVs, Tesla từng áp đảo thị trường xe điện toàn cầu nhưng vị thế của hãng đang thay đổi đáng kể. Khách hàng hiện có xu hướng chuyển sang các hãng xe đối thủ, vốn sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng hơn so với Tesla.

Sự chuyển dịch này có thể thấy rõ ở châu Âu, nơi Tesla chỉ đang kinh doanh 2 dòng xe cũ kỹ Model 3 và Model Y. Doanh số Tesla ở lục địa già đã giảm liên tục, trái ngược với tình hình lạc quan chung toàn thị trường.

Dữ liệu sơ bộ của DataForce cho thấy sau 8 tháng đầu năm, Tesla Model Y vẫn là xe điện bán chạy nhất châu Âu, tạm chiếm 97% tổng doanh số xe điện tại châu Âu và Vương quốc Anh. Tesla Model 3 cũng bán chạy thứ ba toàn khu vực, tuy nhiên Tesla lại là hãng xe điện duy nhất trong top 10 chứng kiến doanh số sụt giảm.

Cụ thể, doanh số Model Y giảm 34%, đạt 83.314 xe từ đầu năm, còn Model 3 ghi nhận doanh số 50.237 xe, tương đương mức giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, toàn thị trường ôtô điện châu Âu trong 8 tháng đầu năm ghi nhận mức tăng trưởng 26%.

Riêng trong tháng 8, Volkswagen là nhà sản xuất ôtô điện bán chạy nhất châu Âu, tổng doanh số đạt 16.105 xe, tương đương tăng trưởng 45%. Tesla đứng thứ nhì với 14.245 xe đến tay khách hàng, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái. BMW xếp thứ ba với doanh số 12.546 xe trong tháng 8, tăng trưởng 7% so với cùng kỳ của năm 2024.

doanh so Tesla anh 1

Dù doanh số giảm, Tesla vẫn được đánh giá đã trải qua kỳ báo cáo khá thành công tại châu Âu. Hồi tháng 7, hãng xe điện của Elon Musk từng đứng thứ 7 trong danh sách bán chạy nhất thị trường lục địa già.

Trước đây, các nhà sản xuất ôtô từng tuyên bố ôtô điện cần chiếm khoảng 20-25% thị phần xe mới tại châu Âu để có thể đáp ứng mục tiêu khí thải mà EU đặt ra cho giai đoạn 2025-2027.

Theo InsideEVs, cột mốc này vừa đạt được vào tháng 8, khi 154.582 ôtô điện bán ra tương đương khoảng 20% thị phần ôtô mới tại lục địa già.

