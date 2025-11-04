Tesla lại bị kiện

Gia đình các nạn nhân cáo buộc lỗi thiết kế cửa của chiếc Tesla Model S khiến 5 người mắc kẹt và thiệt mạng trong vụ cháy.

Một gia đình ở bang Wisconsin (Mỹ) đã đệ đơn kiện Tesla, cáo buộc hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk chịu trách nhiệm cho cái chết của 5 người trong một vụ tai nạn thảm khốc liên quan đến mẫu Model S, khi các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong chiếc xe bốc cháy do lỗi thiết kế cửa.

Bốn người con của gia đình Bauer đã đệ đơn kiện Tesla vì kỹ thuật hệ thống pin điện lithium-ion và thiết kế lẫy mở cửa khẩn cấp trên chiếc Tesla Model S, vốn được quy là nguyên nhân làm chết 5 người trong vụ tai nạn vào năm 2024.

Vụ việc xảy ra tại thành phố Verona, ngoại ô Madison, bang Wisconsin, vào ngày 1/11/2024. Theo hồ sơ vụ kiện, Jeffrey Bauer (54 tuổi) và Michelle Bauer (55 tuổi), cư dân thành phố Crandon, là hành khách trên chiếc Model S khi xe lao khỏi đường và đâm vào một gốc cây. Cả hai tử vong vào ngày hôm sau.

Trong đơn kiện, bốn người con của ông bà Bauer cho rằng cái chết của cha mẹ họ xuất phát từ một lỗi thiết kế nghiêm trọng: khi pin lithium-ion của xe bị hư hại sau va chạm, hệ thống điện tử điều khiển cửa bị vô hiệu hóa, khiến các hành khách không thể mở cửa để thoát ra ngoài.

Một số nhân chứng sống gần hiện trường cho biết với tổng đài 911 rằng bà nghe thấy tiếng la hét cầu cứu phát ra từ trong chiếc xe sau vụ va chạm với thân cây, trước khi tất cả chìm trong biển lửa.

Nguyên đơn cáo buộc Tesla "cố ý bỏ qua các biện pháp an toàn đã được biết đến và khả thi", dù hãng xe này từng ghi nhận những sự cố tương tự trước đây. Tesla vẫn chưa đưa ra bình luận về sự việc này.

Đây không phải là lần đầu Tesla đối mặt với các vụ kiện liên quan đến thiết kế cửa. Trước đó, hãng xe điện này cũng bị kiện bởi gia đình hai sinh viên đại học thiệt mạng trong một vụ tai nạn Cybertruck tại vùng ngoại ô San Francisco vào tháng 11 năm ngoái. Gia đình nạn nhân cho rằng họ đã bị mắc kẹt trong chiếc xe đang bốc cháy vì thiết kế tay nắm cửa bất hợp lý.

Thiết kế lẫy mở cửa khẩn cấp trên chiếc Tesla Model S được đánh giá "không trực quan", thậm chí có một số báo cáo cho rằng cơ chế này không hoạt động hoặc bị kẹt khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.

Hồi tháng 9, Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) đã mở cuộc điều tra về khả năng lỗi thiết kế cửa trên một số mẫu Tesla, sau khi nhận được nhiều báo cáo về việc tay nắm cửa có thể bị kẹt hoặc không hoạt động.

Theo đơn kiện, hành khách ngồi hàng ghế sau như bà Michelle Bauer đặc biệt dễ gặp nguy hiểm trong các tình huống khẩn cấp. Để mở cửa, họ phải nhấc lớp thảm sàn lên để tìm một lẫy nhỏ tại gầm ghế, thao tác "không trực quan" và gần như bất khả thi trong điều kiện xe đang cháy.

Ngoài Tesla, người điều khiển chiếc Model S cũng bị nêu tên trong vụ kiện, với cáo buộc lái xe bất cẩn góp phần gây ra thảm kịch. Hiện tại, hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk vẫn chưa ra bình luận về sự việc này.

"Các lựa chọn thiết kế của Tesla đã tạo ra một rủi ro hoàn toàn có thể lường trước được: hành khách sống sót sau va chạm vẫn có thể bị mắc kẹt trong chiếc xe đang bốc cháy", đơn kiện nêu rõ. Ngoài Tesla, người điều khiển chiếc Model S cũng bị nêu tên trong vụ kiện, với cáo buộc lái xe bất cẩn góp phần gây ra thảm kịch. Vụ kiện được nộp tại Tòa án bang Dane County, Wisconsin.