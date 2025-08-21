Tesla Model Y L phiên bản trục cơ sở kéo dài ra mắt, giá từ 47.200 USD

|
Như đã thông báo từ trước, Tesla đã chính thức giới thiệu chiếc Model Y L, phiên bản kéo dài trục cơ sở của mẫu crossover cỡ nhỏ Model Y, dành riêng cho thị trường Trung Quốc.
|
Xe có kích thước 4.976 x 2.129 x 1.668 mm, trục cơ sở 3.040 mm. Do đó, phiên bản này dài và cao hơn bản SWB 179 mm và 44 mm, trong khi trục cơ sở dài hơn 150 mm.
|
Tesla Model Y L được nâng cấp bộ mâm khí động học 7 chấu 19 inch, bên cạnh 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất như xám Starry Gray, trắng Pearl White, xanh Glacier Blue, đen Star Diamond Black, đỏ Flame Red và bạc Starlight Gold.
|
Nhờ vào trục cơ sở kéo dài, không gian nội thất hàng ghế sau và cửa sau được kéo dài hơn, cửa sổ thứ ba cũng được mở rộng giúp tăng khả năng quan sát từ nội thất.
|
Về nội thất, Tesla Model Y L vẫn giữ nguyên phong cách tinh gọn của Model Y Juniper ra mắt vào đầu năm, tuy nhiên nâng cấp từ màn hình cảm ứng 15.4 inch lên 16 inch, bổ sung cần gạt xi-nhan và thiết kế vô lăng mới.
|
|
Hiện tại, mẫu crossover thuần điện này chỉ có duy nhất tùy chọn nội thất tối màu. Trong tương lai, Tesla sẽ bổ sung thêm tùy chọn nội thất sáng màu Light Grey.
|
Hàng ghế thứ hai được thiết kế theo phong cách thương gia với hai ghế độc lập điều khiển điện có tựa tay gập điện, chức năng sưởi vào thông gió, màn hình phụ 8 inch...
|
Hàng ghế thứ ba có gồm 2 vị trí, phù hợp với người có thể trạng nhỏ. Tựa lưng có thể được điều chỉnh bằng nút bấm, giúp tăng tối đa không gia nội thất lên 2.539 L, nhiều hơn 401 L so với các phiên bản Model Y tiêu chuẩn.
|
Tesla Model Y L được trang bị cấu hình 2 động cơ điện và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Với bộ pin điện 82 kWh của LG Energy Solution (LGES), mẫu xe này có khả năng di chuyển tối đa 751 km theo chu kỳ CLTC.
|
Xe cũng được trang bị nhiều tính năng an toàn và tiện nghi như hệ thống 8 camera quan sát, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống âm thanh 19 loa... Khách hàng có thể nâng cấp các gói an toàn cao cấp hơn từ 32.000 - 64.000 NDT (khoảng 4.460 - 8.920 USD).
|
Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,5 giây, chậm hơn 0,2 giây so với phiên bản Long-range AWD do khối lượng tăng thêm 96 kg, đạt mức 2.088 kg. Model Y L cũng được bổ sung hệ thống treo thông minh mới.
|
Tại Trung Quốc, Tesla Model Y L có mức giá khởi điểm từ 339.000 NTD (khoảng 47.200 USD), cao hơn phiên bản Model Y AWD tiêu chuẩn khoảng 3.550 USD, và dự kiến có thể bàn giao ngay trong tháng 9/2025.
