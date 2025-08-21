Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Tesla Model Y L phiên bản trục cơ sở kéo dài ra mắt, giá từ 47.200 USD

  • Thứ năm, 21/8/2025 18:19 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Như các thương hiệu khác, Tesla đã giới thiệu biến thể kéo dài trục cơ sở Model Y L dành riêng cho thị trường Trung Quốc với một số nâng cấp về tiện nghi và vận hành.

xe dien, ev, tesla, tesla model y, model y, model y l, tesla model y l, truc co so, trung quoc anh 1

Như đã thông báo từ trước, Tesla đã chính thức giới thiệu chiếc Model Y L, phiên bản kéo dài trục cơ sở của mẫu crossover cỡ nhỏ Model Y, dành riêng cho thị trường Trung Quốc.
xe dien, ev, tesla, tesla model y, model y, model y l, tesla model y l, truc co so, trung quoc anh 2

Xe có kích thước 4.976 x 2.129 x 1.668 mm, trục cơ sở 3.040 mm. Do đó, phiên bản này dài và cao hơn bản SWB 179 mm và 44 mm, trong khi trục cơ sở dài hơn 150 mm.
xe dien, ev, tesla, tesla model y, model y, model y l, tesla model y l, truc co so, trung quoc anh 3

Tesla Model Y L được nâng cấp bộ mâm khí động học 7 chấu 19 inch, bên cạnh 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất như xám Starry Gray, trắng Pearl White, xanh Glacier Blue, đen Star Diamond Black, đỏ Flame Red và bạc Starlight Gold.
xe dien, ev, tesla, tesla model y, model y, model y l, tesla model y l, truc co so, trung quoc anh 4

Nhờ vào trục cơ sở kéo dài, không gian nội thất hàng ghế sau và cửa sau được kéo dài hơn, cửa sổ thứ ba cũng được mở rộng giúp tăng khả năng quan sát từ nội thất.
xe dien, ev, tesla, tesla model y, model y, model y l, tesla model y l, truc co so, trung quoc anh 5

Về nội thất, Tesla Model Y L vẫn giữ nguyên phong cách tinh gọn của Model Y Juniper ra mắt vào đầu năm, tuy nhiên nâng cấp từ màn hình cảm ứng 15.4 inch lên 16 inch, bổ sung cần gạt xi-nhan và thiết kế vô lăng mới.
xe dien, ev, tesla, tesla model y, model y, model y l, tesla model y l, truc co so, trung quoc anh 6xe dien, ev, tesla, tesla model y, model y, model y l, tesla model y l, truc co so, trung quoc anh 7

Hiện tại, mẫu crossover thuần điện này chỉ có duy nhất tùy chọn nội thất tối màu. Trong tương lai, Tesla sẽ bổ sung thêm tùy chọn nội thất sáng màu Light Grey.
xe dien, ev, tesla, tesla model y, model y, model y l, tesla model y l, truc co so, trung quoc anh 8

Hàng ghế thứ hai được thiết kế theo phong cách thương gia với hai ghế độc lập điều khiển điện có tựa tay gập điện, chức năng sưởi vào thông gió, màn hình phụ 8 inch...
xe dien, ev, tesla, tesla model y, model y, model y l, tesla model y l, truc co so, trung quoc anh 9

Hàng ghế thứ ba có gồm 2 vị trí, phù hợp với người có thể trạng nhỏ. Tựa lưng có thể được điều chỉnh bằng nút bấm, giúp tăng tối đa không gia nội thất lên 2.539 L, nhiều hơn 401 L so với các phiên bản Model Y tiêu chuẩn.
xe dien, ev, tesla, tesla model y, model y, model y l, tesla model y l, truc co so, trung quoc anh 10

Tesla Model Y L được trang bị cấu hình 2 động cơ điện và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Với bộ pin điện 82 kWh của LG Energy Solution (LGES), mẫu xe này có khả năng di chuyển tối đa 751 km theo chu kỳ CLTC.
xe dien, ev, tesla, tesla model y, model y, model y l, tesla model y l, truc co so, trung quoc anh 11

Xe cũng được trang bị nhiều tính năng an toàn và tiện nghi như hệ thống 8 camera quan sát, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hệ thống âm thanh 19 loa... Khách hàng có thể nâng cấp các gói an toàn cao cấp hơn từ 32.000 - 64.000 NDT (khoảng 4.460 - 8.920 USD).
xe dien, ev, tesla, tesla model y, model y, model y l, tesla model y l, truc co so, trung quoc anh 12

Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,5 giây, chậm hơn 0,2 giây so với phiên bản Long-range AWD do khối lượng tăng thêm 96 kg, đạt mức 2.088 kg. Model Y L cũng được bổ sung hệ thống treo thông minh mới.
xe dien, ev, tesla, tesla model y, model y, model y l, tesla model y l, truc co so, trung quoc anh 13

Tại Trung Quốc, Tesla Model Y L có mức giá khởi điểm từ 339.000 NTD (khoảng 47.200 USD), cao hơn phiên bản Model Y AWD tiêu chuẩn khoảng 3.550 USD, và dự kiến có thể bàn giao ngay trong tháng 9/2025.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Cuối cùng Tesla Model 3 cũng đã có cần gạt xi-nhan

Sau nhiều năm phản hồi, người dùng xe Tesla Model 3 cũng đã có thể sử dụng cần gạt xi-nhan, một trang bị tưởng chừng như cơ bản.

35:2110 hôm qua

Cận cảnh chiếc Ford Mustang Mach-E GT đầu tiên lăn bánh tại TP.HCM

Trước khi được phân phối chính hãng, Ford Mustang Mach-E được một số đại lý tư nhân đưa về Việt Nam với mức giá hơn 5 tỷ đồng.

16:00 13/8/2025

Tesla Model Y 'bí ẩn' được phát triển cho chương trình Robotaxi

Những chiếc Model Y được tinh chỉnh đặc biệt với mật danh "Halo" sẽ đóng vai trò then chốt trong chiến lược xe tự hành của Tesla.

08:24 29/6/2025

Việt Hà

Ảnh: Tesla

xe điện ev tesla tesla model y model y model y l tesla model y l trục cơ sở trung quốc Tesla xe điện ev tesla tesla model y model y model y l tesla model y l trục cơ sở trung quốc

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý