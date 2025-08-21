Tesla Model Y L phiên bản trục cơ sở kéo dài ra mắt, giá từ 47.200 USD

Tại Trung Quốc, Tesla Model Y L có mức giá khởi điểm từ 339.000 NTD (khoảng 47.200 USD ), cao hơn phiên bản Model Y AWD tiêu chuẩn khoảng 3.550 USD , và dự kiến có thể bàn giao ngay trong tháng 9/2025.