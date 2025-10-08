Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tesla Model Y Standard bản 'giá rẻ' cắt giảm những gì?

  • Thứ tư, 8/10/2025 15:10 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Phiên bản "giá rẻ" Tesla Model Y Standard được kỳ vọng sẽ giúp tăng doanh số cho thương hiệu trong bối cảnh hãng xe này đang đi vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt với nhiều đối thủ.

Tesla đã chính thức giới thiệu chiếc Model Y Standard, phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu với mức giá dễ tiếp cận hơn cho khách hàng.
So với biến thể Premium hay Performance, Tesla Model Y Standard có phần đầu xe được thiết kế tinh giản hơn, đồng thời lược bỏ dải đèn LED chạy ngang phía trước.
Xe có kích thước 4.793 x 1.981 x 1.621 mm và khoảng sáng gầm 163 mm. Khối lượng của mẫu crossover này khoảng 1.842 kg, do đó nhẹ hơn 57 kg so với Model Y Premium RWD.
Khách hàng có thể lựa chọn giữa mâm 18 inch tiêu chuẩn Aperture, hoặc tùy chọn mâm 19 inch Crossflow với mức giá 1.500 USD. Tuy nhiên, quãng đường di chuyển sẽ giảm từ 517 km xuống 488 km.
Tương tự phần đầu xe, đuôi của chiếc Tesla Model Y Standard cũng được tinh chỉnh lại, lược bỏ dải đèn LED kéo dài theo bề ngang tích hợp logo "TESLA" phát sáng.
Là phiên bản "giá rẻ", Tesla Model Y Standard có ít lựa chọn màu sơn ngoại thất. Chủ xe có thể sử dụng màu sơn tiêu chuẩn xám Stealth Grey, hoặc tùy chọn trắng Pearl White Multi-Coat (1.000 USD) hay đen Diamond Black (1.500 USD).
Nội thất của Tesla Model Y Standard cũng "cắt giảm" nhiều trang bị tiện nghi như bệ tay trung tâm, vô lăng và gương chiếu hậu điều chỉnh điện, đèn viền nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, FM/AM radio, hệ thống âm thanh 16 loa...
Điểm "thú vị" là phần kính cửa sổ trời không biến mất trên chiếc Model Y. Tesla chỉ đơn giản là thêm lớp cách âm vào trần xe và che đi chi tiết này, vốn được xem là phương thức tiết kiệm hơn so với việc nghiên cứu phần mui kim loại hoàn toàn mới.
Ghế chỉ được bọc chất liệu nỉ và da tổng hợp, trong khi tapi cửa không còn được trang trí với chất liệu vi sợi. Xe vẫn sử dụng màn hình trung tâm cảm ứng 15.4 inch, tuy nhiên màn hình cảm ứng 8 inch cho hàng ghế sau đã bị lược bỏ.
Tesla Model Y Standard chỉ được trang bị 1 động cơ điện và cơ cấu dẫn động cầu sau. Với bộ pin dung lượng tiêu chuẩn 69 kWh, mẫu crossover này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 97 km/h trong 6,8 giây, quãng đường di chuyển tối đa 517 km.
Với cấu hình 5 chỗ ngồi cho người lớn, Tesla Model Y Standard vẫn có dung tích khoang hành lý tối đa 2.096 L, bên cạnh các hệ thống an toàn 8 camera, cửa hàng ứng dụng Tesla Theater, cửa hàng game Tesla Arcade kết hợp cùng Grok AI.
Model Y Standard vẫn được trang bị hệ thống sạc nhanh Supercharging công suất 225 kW, cho phép xe di chuyển thêm 257 km chỉ trong vòng 15 phút sạc.
Với mức giá khởi điểm từ 39.990 USD, Tesla Model Y Standard có thể được xem là "cứu cánh" cho doanh số ngày càng tụt dốc của thương hiệu này tại nhiều thị trường, đặc biệt là khi ưu đãi thuế cho xe điện đã bị bãi bỏ tại Mỹ.

Việt Hà

Ảnh: Tesla

