Tesla Model Y Standard bản 'giá rẻ' cắt giảm những gì?

Với mức giá khởi điểm từ 39.990 USD , Tesla Model Y Standard có thể được xem là "cứu cánh" cho doanh số ngày càng tụt dốc của thương hiệu này tại nhiều thị trường, đặc biệt là khi ưu đãi thuế cho xe điện đã bị bãi bỏ tại Mỹ.