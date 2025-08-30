Tesla Model Y thể thao hơn với phiên bản Performance

|
Sau nhiều hình ảnh teaser, Tesla đã chính thức giới thiệu phiên bản hiệu năng cao của mẫu crossover thuần điện cỡ nhỏ - chiếc Tesla Model Y Performance.
|
Giống như Model 3 Performance, Model S Plaid hay Model X Plaid, Tesla Model Y Performance được nâng cấp ngoại hình thể thao và tăng công suất so với bản tiêu chuẩn.
|
Ngoại hình của mẫu crossover thuần điện này được phát triển trên bản facelift Tesla Model Y Juniper, vốn đã được giới thiệu vào đầu năm nay.
|
Xe có kích thước tổng thể 4.796 x 1.982 x 1.611 mm, khoảng sáng gầm cao 151 mm. So với Model Y Long Range AWD, xe chỉ dài hơn 6 mm nhưng thấp hơn 13 mm.
|
Tương tự các bản nâng cấp hiệu năng cao, Tesla mang đến nhiều chi tiết đặc trưng cho Model Y Performance như cản trước khí động học, cánh gió sau bằng sợi carbon...
|
Xe được trang bị tiêu chuẩn bộ mâm khí động học Arachnid 2.0 kích thước 21 inch, trong khi các phiên bản Model Y Long Range AWD, Long Range RWD hay RWD chỉ được trang bị mâm 19 inch hoặc 20 inch.
|
Phần đuôi của Tesla Model Y Performance sở hữu thiết kế khuếch tán gió khí động học, bổ sung các khe phía sau. Để phân biệt với các phiên bản còn lại, Tesla thiết kế huy hiệu "Performance" mới đặt tại cửa khoang hành lý.
|
Tesla Model Y Performance sở hữu màn hình trung tâm mới có kích thước 16 inch thay thế cho thiết kế 15.4 inch, và màn hình cảm ứng ở hàng ghế sau 8 inch.
|
|
Xe được trang bị ghế thể thao với 2 phối màu đen và trắng/đen, có hỗ trợ đệm bắp đùi, thông gió và sưởi. Logo "Performance" được đặt trên tựa lưng ghế.
|
Tesla Model Y Performance được trang bị cấu hình 2 động cơ điện AWD. Công suất của xe đạt mức 466 mã lực đối với phiên bản châu Âu, và lên đến 517 mã lực khi phân phối tại thị trường Bắc Mỹ.
|
Với phiên bản tại thị trường châu Âu, mẫu crossover thuần điện này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Hiệu suất này tối ưu hơn Model Y Long Range AWD tới 1,3 giây.
|
Đặc biệt, phiên bản hiệu năng cao cũng được bổ sung hệ thống treo đa liên kết tiên tiến với giảm xóc điện tử biến thiên liên tục, đi kèm nhiều chế độ lái và độ cân bằng điện tử.
|
Khi được sạc đầy, xe có thể di chuyển tối đa 580 km theo chuẩn WLTP, nhiều hơn 12 km so với Model Y Long Range AWD và ngắn hơn Long Range RWD 42 km.
|
Tesla nâng cấp khả năng sạc nhanh với công suất tối đa 250 kW. Chỉ với 15 phút sạc, xe có thể di chuyển thêm 243 km. Tổng khối lượng của mẫu xe này đạt 2.033 kg.
|
Tại Đức, Tesla Model Y Performance có giá từ 61.990 Euro (khoảng 72.440 USD), cao hơn Model Y Long Range AWD 9.000 Euro (khoảng 10.510 USD). Xe sẽ được bàn giao sớm nhất vào khoảng tháng 10/2025.
