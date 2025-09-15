Tesla 'quay xe', dừng bán Cybertruck giá rẻ

Tesla dừng bán phiên bản Long Range giá rẻ của bán tải điện Cybertruck, chỉ chưa đến nửa năm kể từ thời điểm ra mắt.

Theo InsideEVs, chỉ khoảng 5 tháng sau thời điểm bắt đầu mở bán, Tesla Cybertruck bản Long Range đã bị hãng xe điện Mỹ cho dừng kinh doanh.

Do vậy, Cybertruck AWD giờ đây một lần nữa trở thành bản “tiêu chuẩn” của Tesla Cybertruck, đẩy giá khởi điểm mẫu bán tải điện tăng thêm 10.000 USD , tương đương 14%.

Theo đánh giá của InsideEVs, diễn biến này nhìn chung sẽ không có lợi cho doanh số Tesla Cybertruck trong thời gian tới, dù bản AWD vẫn đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế liên bang cho đến hết tháng 9.

Để có được Tesla Cybertruck “giá rẻ”, hãng xe điện của Elon Musk đã loại bỏ motor điện trên trục trước, qua đó giảm cả khả năng tải lẫn sức kéo của mẫu bán tải điện. Thời gian tăng tốc 0-96 km/h của Tesla Cybertruck Long Range chậm hơn 51% so với bản AWD, chiếc bán tải điện này thậm chí còn không có nắp thùng hàng.

Hệ thống treo khí nén trên Cybertruck Long Range bị loại bỏ, mâm xe giảm kích thước từ 20 inch xuống còn 18 inch. Bên trong khoang lái, bộ ghế bọc chất liệu Textile, không còn tính năng thông gió. Số lượng loa giảm đi một nửa, màn hình cho hàng ghế sau cũng bị loại bỏ.

Gần đây, Tesla cũng tiến hành điều chỉnh giá bán cho các mẫu xe ở phân khúc cao. Model S và Model X vừa có thêm gói Luxe Package bắt buộc trị giá 10.000 USD , bao gồm hệ thống tự lái Full Self-Driving, sạc Supercharging và gói kết nối Premium Connectivity.

Chuyên trang InsideEVs nhận định dường như Tesla đang nhắm đến phân định rõ ràng giữa nhóm xe điện phổ thông và xe điện cao cấp.

Doanh số ôtô điện của Tesla đang trong xu hướng giảm. Hồi quý IV/2024, nhóm “Các mẫu xe khác” của thương hiệu này – bao gồm Cybertruck, Model S và Model X – từng đạt đỉnh nhưng đã liên tục giảm ở các quý tiếp theo. Trong quý II/2025, lượng bàn giao của nhóm này giảm 66% xuống còn 10.394 xe.

Tesla từng dự đoán Cybertruck sẽ đạt doanh số thường niên khoảng 250.000 xe, tuy nhiên sau đó điều chỉnh mức kỳ vọng về 120.000 xe/năm. Hãng xe điện của Elon Musk cũng ghi nhận hơn 2 triệu đơn đặt cọc Cybertruck nhưng đến hiện tại, dường như Tesla sẽ không thể nhanh chóng hoàn tất bàn giao toàn bộ.

Chuyên trang InsideEVs lưu ý ở tầm giá Cybertruck, khách Mỹ có thể mua các mẫu bán tải điện thực dụng hơn, phù hợp hơn cho công việc vận tải nặng, chẳng hạn Chevrolet Silverado Work Truck với giá 52.800 USD .

Thậm chí, giá bán 54.780 USD của Ford F-150 Lightning cũng là dễ tiếp cận hơn so với con số 69.990 USD ở Tesla Cybertruck.