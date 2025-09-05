Tesla sắp làm SUV và minivan mang phong cách Cybertruck?

Trong đoạn video giới thiệu về kế hoạch trong tương lai, Tesla đã "vô tình" tiết lộ các mẫu xe SUV và minivan chưa công bố, vốn mô phỏng theo thiết kế của dòng Cybertruck.

Vừa qua, Tesla đã chính thức công bố video Master Plan Part IV (Kế hoạch tổng thể phần 4). Đặc biệt, video này chứa những "quả trứng phục sinh" thú vị chỉ xuất hiện trong tích tắc: các thiết kế xe Tesla mới lấy cảm hứng từ mẫu bán tải Cybertruck.

Đoạn video Master Plan Part 4 ghi lại cảnh cánh tay robot tạo hình Tesla Cybercab bằng đất sét, công việc vốn thường thực hiện thủ công, trong khi các mô hình thiết kế độc đáo được giấu trên kệ.

Trong đoạn clip, 4 mô hình xe thử nghiệm của Tesla xuất hiện trên giá trưng bày. Mẫu xe ở phía ngoài cùng bên trái, được che bởi tấm nhựa, được cho là chiếc bán tải thuần điện Tesla Cybertruck đã ra mắt. Ngoài cùng bên phải là một mẫu xe có thiết kế bo tròn hơn, với phần đầu xe bị che khuất. Ở giữa là hai mẫu xe mang ngôn ngữ thiết kế giống Cybertruck, nhưng khi quan sát kỹ, có thể thấy chúng sở hữu các kiểu thân xe khác nhau.

Một mẫu có phần đuôi cao, nhìn không giống một chiếc bán tải mà thiên về SUV hơn. Phần đầu xe cũng vuông vức hơn, gợi cảm giác một chiếc SUV mạnh mẽ. Mẫu còn lại mang dáng vẻ của một chiếc minivan. Trong thời gian qua, nhiều chủ sở hữu Tesla đã kêu gọi hãng sản xuất một mẫu minivan, nhất là khi hãng từng cam kết sẽ phát triển các dòng xe bao phủ tất cả các phân khúc chính trong các kế hoạch trước.

Đáng chú ý, các nhà thiết kế của Tesla đã có ý tưởng phát triển các mẫu SUV và minivan dựa trên ngoại hình đậm chất tương lai của mẫu bán tải thuần điện Tesla Cybertruck.

Trước đây, Tesla cũng từng nhá hàng các mẫu minivan và giới thiệu một concept mang tên Robovan đi kèm Cybercab. Nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải là ý tưởng ban đầu của Tesla cho một chiếc Cybervan hay không.

Tuy nhiên, những concept này có thể không bao giờ trở thành hiện thực. Tesla từng thẳng thắn tuyên bố rằng Cybertruck là một "bệ thử di động", và những công nghệ bên trong sẽ được áp dụng cho các mẫu EV tương lai, đơn cử như nền tảng 48 V hay hệ thống lái điều khiển điện. Hãng cũng khẳng định thép không gỉ của Cybertruck sẽ không được sử dụng trên các mẫu EV tiếp theo. Thêm vào đó, Master Plan mới cho thấy trọng tâm hiện nay của Tesla là AI, robot và năng lượng, chứ không riêng về xe điện.

Master Plan Part IV cho thấy Tesla đang chuyển hướng tập trung vào AI, robot và các nguồn năng lượng mới. Hãng cũng mang đến các mẫu xe quen thuộc như Model S, Model 3, Model X, Model Y, Cybertruck, Cybercab, Robovan, Semi, người máy Optimus, nhưng vẫn chưa có sự xuất hiện của mẫu xe thể thao Tesla Roadster.

Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng khả năng những mẫu xe này xuất hiện trên thực tế là rất thấp. Tesla Roadster thế hệ thứ hai, được ông Elon Musk giới thiệu từ năm 2017, đến nay vẫn chưa chính thức ra mắt, cho thấy tiến độ thực tế của các dự án xe mới của Tesla thường chậm hơn so với kỳ vọng. Vì vậy, những concept SUV hay minivan dựa trên Cybertruck xuất hiện trong video nhiều khả năng vẫn chỉ là ý tưởng, và người hâm mộ không nên quá "lạc quan" trước các hình ảnh này.