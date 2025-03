Tesla thành 'nạn nhân' trong mâu thuẫn Canada với Mỹ

Ôtô điện Tesla bị loại khỏi nhiều chính sách ưu đãi ở Canada. Hãng xe của Elon Musk cũng đã rút lui khỏi triển lãm ôtô quốc tế Vancouver.

Theo InsideEVs, Canada đang bày tỏ sự phẫn nộ với Tesla, nguyên nhân chính nằm ở mối liên hệ Tesla - Elon Musk - Donald Trump. Thuế quan tăng mạnh, những đề cập của Tổng thống Trump về khả năng Mỹ sáp nhập Canada hay cách làm của Elon Musk được cho là đang khiến một số quan chức Canada phải “nóng mắt”.

“Điều này chỉ nhắm đến Tesla, nguyên nhân nằm ở chính Elon Musk”, ông David Eby - Thủ hiến British Columbia - khẳng định sau khi nhà phân phối BC Hydro quyết định loại các sản phẩm Tesla khỏi chương trình ưu đãi sạc xe điện.

Quyết định này có hiệu lực từ tuần trước và nhắm vào các bộ sạc EV, pin lưu trữ năng lượng và bộ biến tần do Tesla sản xuất.

Cư dân tỉnh bang British Columbia sẽ phải chọn một hãng xe khác nếu muốn được hưởng khoản hoàn tiền lên đến 350 CAD, tương đương khoảng 250 USD . Theo CBC, những người đã mua sản phẩm Tesla trước ngày 12/3 vẫn có thể đủ điều kiện nhận ưu đãi.

Giải thích cho quyết định này, Thủ hiến tỉnh bang British Columbia khẳng định người nộp thuế sẽ “cảm thấy buồn nôn” nếu biết được hàng nghìn USD sẽ được chuyển đến hãng xe của Elon Musk nhờ chương trình trợ cấp.

“Tôi nghĩ rằng các sản phẩm xe điện Tesla không nên được cung cấp theo chương trình ưu đãi ngay bây giờ. Tôi không nghĩ bất kỳ ai ở British Columbia cần được giải thích lý do, và tôi nghĩ hầu hết người dân sẽ ủng hộ việc loại bỏ chúng khỏi danh sách ưu đãi”, Bộ trưởng Năng lượng Canada Adrian Dix cho biết.

Hãng tin Reuters cho biết hồi đầu tuần, Thị trưởng Toronto Olivia Chow đã cấm các ưu đãi tài chính áp dụng với xe Tesla được mua làm taxi hoặc dịch vụ đi chung xe. Trong một cuộc họp báo, bà Olivia Chow cho biết kể từ ngày 1/3, xe điện Tesla không còn đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi, và biện pháp này sẽ được xem xét lại nếu các vấn đề thương mại với Mỹ được giải quyết.

“Các dịch vụ cho thuê như taxi sẽ phải tìm đến một hãng xe khác. Họ chỉ có thể mua các dòng xe điện khác”, bà Olivia Chow nhấn mạnh và nói thêm rằng quyết định này nhắm vào Elon Musk, đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump.

Chính quyền thành phố Toronto đã cung cấp ưu đãi cho tài xế taxi và các dịch vụ chia sẻ phương tiện nếu chọn mua xe điện, gia hạn đến cuối năm 2029. Tuy nhiên, Tesla đã bị loại khỏi chương trình này.

Tesla cũng sẽ không tham gia triển lãm ôtô quốc tế Vancouver năm nay. Hãng tin Associated Press dẫn lời Giám đốc điều hành sự kiện Eric Nicholl cho biết ban tổ chức đã yêu cầu Tesla tự nguyện rút lui do lo ngại các vấn đề an toàn.

Quyết định này được đưa ra sau các cuộc biểu tình “Tesla Takedown” hồi cuối tuần trước tại Ottawa và Vancouver. Tại đây, những người tham gia bày tỏ sự tức giận dành cho Elon Musk hay ý định sáp nhập Canada vào Mỹ của Tổng thống Donald Trump.