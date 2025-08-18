Tesla thử nghiệm Autopilot ở 2 thành phố 'hỗn loạn' nhất thế giới

Hiện vẫn chưa rõ Tesla sẽ mang xe điện với Autopilot đến thị trường này hay không, nhưng đây chắc chắn là thử thách khó khăn với tính năng tự lái của Elon Musk.

Bất chấp những tranh cãi pháp lý trong quá khứ (và cả hiện tại), tính năng Tự lái (Autopilot) và Full Self-Driving (FSD) của Tesla vẫn đang vận hành mạnh mẽ tại Mỹ.

Ở một số khu vực đã được phê duyệt, thậm chí một chiếc Model Y có thể tự chạy đến giao tận tay khách hàng. Giờ đây, hãng xe điện có trụ sở tại Texas đang mở rộng dịch vụ này ra thế giới. Và điểm đến tiếp theo lại chính là một trong những nơi đông đúc, hỗn loạn bậc nhất, Ấn Độ.

Theo phát hiện của tài khoản X (Twitter) có tên Teslasti Basti, Tesla đang tuyển người vận hành xe cho Autopilot tại Ấn Độ, cụ thể ở Mumbai và Delhi. Đây là hai thành phố nổi tiếng vì tình trạng tắc nghẽn, không chỉ do lượng phương tiện dày đặc mà còn bởi mật độ dân cư và nhịp sống hối hả. Với hệ thống cảm biến của Tesla, đây gần như là “bài kiểm tra cuối cùng” cho FSD.

Tesla chỉ cần ứng viên có bằng lái hợp lệ và kỹ năng lái xe tốt. Ứng viên cần linh hoạt, có khả năng quan sát chi tiết, bởi công việc chủ yếu là thu thập dữ liệu thực tế, đồng nghĩa với việc phải viết báo cáo và phân tích dữ liệu hàng ngày. Tất nhiên, sự quen thuộc với các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) và lái xe tự động (ADS) là điều kiện bắt buộc.

Bản mô tả cũng nhấn mạnh rằng công việc bao gồm “lái” xe nguyên mẫu từ 5-8 tiếng/ngày, với lịch luân phiên, kể cả cuối tuần. Nhiều khả năng Tesla muốn kiểm thử trong nhiều khung giờ khác nhau. Bù lại, hãng có trợ cấp cho ca chiều và ca đêm.

Hiện chưa rõ Tesla thực sự muốn đưa Autopilot đến Ấn Độ, hay chỉ đơn giản là thu thập dữ liệu để cải thiện phiên bản phần mềm sắp tới. Dù thế nào, dữ liệu thực tế từ Mumbai và Delhi chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc huấn luyện hệ thống.

Đáng chú ý, Elon Musk đã xác nhận phiên bản FSD V14 sẽ ra mắt trong vài tuần tới. Bản cập nhật này sử dụng mô hình AI lớn hơn gấp 10 lần so với hiện tại, mang lại khả năng “giống con người” hơn, cùng những cải tiến về an toàn và trải nghiệm. Musk còn hứa rằng FSD mới sẽ giảm thiểu tình trạng xe liên tục yêu cầu tài xế cầm vô lăng.