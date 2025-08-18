Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

Tesla thử nghiệm Autopilot ở 2 thành phố 'hỗn loạn' nhất thế giới

  • Thứ hai, 18/8/2025 20:16 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Hiện vẫn chưa rõ Tesla sẽ mang xe điện với Autopilot đến thị trường này hay không, nhưng đây chắc chắn là thử thách khó khăn với tính năng tự lái của Elon Musk.

Bất chấp những tranh cãi pháp lý trong quá khứ (và cả hiện tại), tính năng Tự lái (Autopilot) và Full Self-Driving (FSD) của Tesla vẫn đang vận hành mạnh mẽ tại Mỹ.

Ở một số khu vực đã được phê duyệt, thậm chí một chiếc Model Y có thể tự chạy đến giao tận tay khách hàng. Giờ đây, hãng xe điện có trụ sở tại Texas đang mở rộng dịch vụ này ra thế giới. Và điểm đến tiếp theo lại chính là một trong những nơi đông đúc, hỗn loạn bậc nhất, Ấn Độ.

Theo phát hiện của tài khoản X (Twitter) có tên Teslasti Basti, Tesla đang tuyển người vận hành xe cho Autopilot tại Ấn Độ, cụ thể ở Mumbai và Delhi. Đây là hai thành phố nổi tiếng vì tình trạng tắc nghẽn, không chỉ do lượng phương tiện dày đặc mà còn bởi mật độ dân cư và nhịp sống hối hả. Với hệ thống cảm biến của Tesla, đây gần như là “bài kiểm tra cuối cùng” cho FSD.

Tesla chỉ cần ứng viên có bằng lái hợp lệ và kỹ năng lái xe tốt. Ứng viên cần linh hoạt, có khả năng quan sát chi tiết, bởi công việc chủ yếu là thu thập dữ liệu thực tế, đồng nghĩa với việc phải viết báo cáo và phân tích dữ liệu hàng ngày. Tất nhiên, sự quen thuộc với các hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến (ADAS) và lái xe tự động (ADS) là điều kiện bắt buộc.

Bản mô tả cũng nhấn mạnh rằng công việc bao gồm “lái” xe nguyên mẫu từ 5-8 tiếng/ngày, với lịch luân phiên, kể cả cuối tuần. Nhiều khả năng Tesla muốn kiểm thử trong nhiều khung giờ khác nhau. Bù lại, hãng có trợ cấp cho ca chiều và ca đêm.

Hiện chưa rõ Tesla thực sự muốn đưa Autopilot đến Ấn Độ, hay chỉ đơn giản là thu thập dữ liệu để cải thiện phiên bản phần mềm sắp tới. Dù thế nào, dữ liệu thực tế từ Mumbai và Delhi chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc huấn luyện hệ thống.

Đáng chú ý, Elon Musk đã xác nhận phiên bản FSD V14 sẽ ra mắt trong vài tuần tới. Bản cập nhật này sử dụng mô hình AI lớn hơn gấp 10 lần so với hiện tại, mang lại khả năng “giống con người” hơn, cùng những cải tiến về an toàn và trải nghiệm. Musk còn hứa rằng FSD mới sẽ giảm thiểu tình trạng xe liên tục yêu cầu tài xế cầm vô lăng.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Tăng trưởng doanh số xe điện toàn cầu chậm lại trong tháng 7

Thị trường xe điện toàn cầu đang chững lại khi tăng trưởng tháng 7/2025 chỉ đạt 21%, mức thấp nhất kể từ đầu năm nay.

7 giờ trước

Chiêu 'bia kèm lạc' của Volkswagen tại châu Âu

Nếu người dùng đã thấy mệt mỏi với những gói thuê bao xem phim, việc mua xe Volkswagen tại châu Âu sẽ còn khiến bạn khó chịu hơn. 

10 giờ trước

Đan Thanh

Xe điện tự lái Tesla Elon Musk tesla model Y model 3 autopilot elon musk

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Tesla

    Tesla

    Tesla, Inc. (trước đây là Tesla Motors) là một nhà sản xuất ô tô, công ty lưu trữ năng lượng và nhà sản xuất bảng năng lượng mặt trời ở Palo Alto, California. Được thành lập vào năm 2003, công ty chuyên về ôtô điện, lưu trữ năng lượng pin lithium-ion, và các tấm quang điện mặt trời (thông qua công ty con SolarCity). Công ty lần đầu gây chú ý bằng việc ra mắt mẫu xe Tesla Roadster, chiếc xe thể thao đầu tiên chạy hoàn toàn bằng điện. Dòng xe chạy điện thứ hai là mẫu Model S trở thành mẫu xe điện bán chạy nhất thế giới vào năm 2015 và 2016.

    Bạn có biết: Công ty được đặt tên theo kỹ sư điện và nhà vật lý người Serbia là Nikola Tesla bởi các đồng sáng lập viên của công ty Martin Eberhard và Marc Tarpenning

    • Ngày thành lập: 1/7/2003
    • Người sáng lập: Martin Eberhard, Marc Tarpenning, Ian Wright, Elon Musk, JB Straubel
    • Trụ sở chính: Palo Alto, California (Mỹ)
    • Mã cổ phiếu: TSLA (NASDAQ)

    Website

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý