Tesla tuyển tài xế cho taxi tự lái

  • Thứ tư, 13/8/2025 12:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Không chỉ lái robotaxi của Tesla, người này còn phải thực hiện thu thập dữ liệu, viết báo cáo phục vụ mục đích nghiên cứu, huấn luyện taxi tự hành.

Theo Carscoops, thành phố New York ở Mỹ là nơi đông đúc phương tiện giao thông, khiến việc di chuyển bằng đường bộ trở thành “ác mộng” với không ít người. Tesla đang muốn thử thách khả năng hệ thống taxi tự hành của mình tại thành phố này, và bước đầu tiên là… tuyển dụng một tài xế.

Website tuyển dụng của Tesla đăng tải công việc “Người vận hành xe, Chế độ lái tự động”. Người tham gia được yêu cầu làm việc ít nhất một ca trong ngày, lương dao động 25,25-30,6 USD/giờ tùy thuộc cấp bậc.

Khi được nhận, tài xế sẽ lái chiếc xe mà Tesla gọi là xe kỹ thuật trong thời gian dài nhằm thu thập âm thanh, hình ảnh động để phục vụ mục đích thử nghiệm và huấn luyện.

Tesla kỳ vọng nhân sự này sẽ có thể khởi động và dừng các thiết bị ghi hình, thực hiện sửa lỗi nhỏ về thiết bị và phần mềm, phân tích dữ liệu, đưa ra phản hồi, viết báo cáo chi tiết về hành trình mỗi ngày. Quan trọng hơn, người này phải đảm bảo an toàn cũng như tình trạng vận hành của xe trước mỗi ca làm việc.

Nói cách khác, có vẻ như nhân viên được tuyển dụng sẽ phải duy trì sự tập trung cao độ suốt cả ngày làm việc, bất kể mức độ tự động hóa của chiếc xe.

taxi tu hanh anh 1

Theo CNBC, Tesla vẫn chưa nộp đơn xin giấy phép thử nghiệm xe tự hành tại tiểu bang New York. Giới chức New York cũng xác nhận bất kỳ đơn vị nào được cấp phép vẫn yêu cầu có một tài xế an toàn ngồi sau tay lái trong mọi thời điểm xe tự hành hoạt động. Điều này có thể lý giải mục tiêu cuối cùng mà Tesla đang hướng tới.

Trước đó, Tesla từng phải bố trí tài xế an toàn ngồi sau tay lái, vận hành những chiếc xe trong đội hình mà Tesla gọi là “dịch vụ gọi xe” tại thành phố San Francisco (tiểu bang California, Mỹ). Theo Carscoops, Tesla đã không được cấp phép hoạt động taxi tự hành ở thành phố này.

Phúc Hậu

