Tết gọi, đường về nhà chưa bao giờ gần đến thế

Giữa guồng quay hối hả cuối năm, chiếc vé Tết trở thành tấm “hộ chiếu cảm xúc”, đưa ta vượt qua mọi khoảng cách để trở về bên tổ ấm và tiếng cười thân thuộc.

Khi năm Ất Tỵ dần trôi về những tháng cuối, người ta bắt đầu đếm ngược những ngày cuối cùng của năm. Với người xa quê, Tết không đơn thuần là thời điểm nghỉ ngơi, mà là nỗi mong chờ được trở về, được ngồi vào bàn cơm quen thuộc, được chính tai nghe giọng nói chân thật của cha mẹ thay vì âm thanh vọng ra từ loa điện thoại.

Nhưng để có được tấm vé trở về ấy đôi khi là cả hành trình của chờ đợi, canh vé, chần chừ và tiếc nuối. Giờ đây, giữa thời đại công nghệ, chiếc vé đoàn viên đã bớt xa xôi hơn. Chỉ một cú chạm nhẹ qua màn hình, hành trình sum vầy đã nằm gọn trong tay - nhanh gọn, tiện lợi và ấm áp như chính niềm vui được trở về.

Khi Tết vẫn ở nơi xa

Những tháng cuối năm, thành phố dường như chậm lại một nhịp. Trên những con đường phủ bụi nắng vàng, người ta bắt đầu nói nhiều hơn về Tết. Nhiều người đã bắt đầu bàn về chiếc vé tàu, vé xe về quê và những “cuộc chiến săn vé” dịp Tết. Hết vé, chậm tay, giá cao, mạng lỗi… là những nỗi lo quen thuộc khiến những người lao động xa quê chỉ biết thở dài.

Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, mà là khi ta được trở về để cảm nhận mùi hương thân thuộc nơi quê nhà.

Anh Đình Nam, nhân viên kỹ thuật đang làm việc tại Hà Nội, kể rằng năm ngoái phải thức đến 2h sáng để canh vé tàu về Quảng Bình. “Hệ thống mở liên tục mà cứ báo lỗi. Đến lúc đặt được thì chuyến gần Tết đã hết sạch. Tôi đành chọn ngày 27, về sớm hơn mà lúc tôi chưa được nghỉ làm”, anh cười buồn.

Còn chị Hồng Hoa, nhân viên truyền thông, lại từng chọn ở lại thành phố vì dự án chưa xong. Để rồi đêm 30 Tết nhìn qua ô cửa sổ, chị thấy phố phường rực sáng mà trong lòng trống trải. “Nghe ai đó mở nhạc ‘Đi để trở về’ mà nước mắt tôi cứ chảy ra”, chị kể.

Năm nào cũng vậy, cứ vào thời điểm này, giữa những tấp nập chuẩn bị Tết, đâu đó vẫn có những người đang đợi vé - đợi được về nhà. Cảm giác ấy vừa mong chờ, vừa bồn chồn như đứng giữa ngã ba năm cũ và năm mới, chỉ cần một tấm vé là có thể bước thẳng về một hướng. Cũng chính trong những ngày tưởng chừng xa vời nhất ấy, công nghệ đã giúp hành trình đoàn viên trở nên gần hơn bao giờ hết. Một cú chạm nhỏ, một thông báo xác nhận, và thế là hành trình trở về được mở ra.

Tấm vé nhỏ - niềm hạnh phúc to

Ở Melbourne, Minh Anh, du học sinh năm cuối, vẫn nhớ như in cái Tết đầu tiên xa nhà. Giữa mùa hè Australia, cô lướt điện thoại thấy bạn bè đăng ảnh gói bánh chưng, thấy mẹ gửi hình nồi thịt kho đang sôi lục bục. Cô tắt máy, ngồi lặng, nghe tim mình thắt lại. “Lúc ấy giá mà được về”, cô bạn chia sẻ.

Năm nay khi lịch học vừa kết thúc, Minh Anh quyết định làm điều mình đã trì hoãn quá lâu. Cô mở ứng dụng đặt vé, vài cú chạm đơn giản, chiếc vé Tết về Tân Sơn Nhất đã được xác nhận. “Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức mình còn chưa kịp hồi hộp. Nhưng khi tin nhắn xác nhận hiện lên, mình bật khóc. Vì biết lần này, mình thật sự được về nhà”.

Với những người con xa nhà, điều hạnh phúc nhất dịp cuối năm là được trở về với người thân.

Ở Hà Nội, chị Lan - nhân viên văn phòng 29 tuổi - cũng đang đếm từng ngày đến Tết. Suốt năm bận rộn, chị chỉ mong vài ngày cuối năm được về quê, ngồi bên mẹ nhặt lá dong, nghe bố châm bếp củi luộc bánh chưng. “Tôi sợ nhất cảm giác Tết đến mà mình vẫn ở lại thành phố, đường vắng, gió se, nghe loa phường bật bài ‘Xuân đã về’ mà lòng cứ chùng xuống”, chị nói. Rút kinh nghiệm những năm trước, nay chị lên kế hoạch từ sớm, canh vé ngay khi hãng mở bán. Buổi sáng giữa tháng 10, khi dòng chữ “Đặt vé thành công” hiện lên, chị mỉm cười nhẹ nhõm: “Tôi mong về Tết để được ngửi mùi bánh chưng mới vớt, nghe tiếng cười nói vui vẻ vang lên khắp xóm”.

Cách quê hương hàng trăm cây số, anh Hùng, công nhân đang làm việc ở Bình Dương, lại có một câu chuyện khác. Tám năm qua, Tết với anh là những ngày tăng ca. Trong xưởng, đêm giao thừa vẫn sáng đèn, tiếng máy móc hòa cùng tiếng pháo ngoài trời. “Lúc ấy chỉ ước mình đang ở nhà”, anh cười. Năm nay, được anh em cùng tổ bày cho cách đặt vé qua ứng dụng ShopeePay, anh vừa tranh thủ nghỉ trưa đặt vé về Nghệ An. “Dễ lắm, chỉ vài thao tác là xong, còn được giảm giá nữa. Giờ chỉ còn đếm từng ngày để được gặp vợ con”. Chiếc vé nhỏ trong tay anh mang theo niềm hạnh phúc to lớn: Hạnh phúc được trở về, được nghe tiếng con reo “Bố ơi” giữa khoảng sân đầy nắng.

Với nhiều người, hành trình "săn vé Tết" giờ không còn là cuộc đua căng thẳng.

Những cú chạm nhỏ trên màn hình đôi khi lại mang ý nghĩa thật lớn. Bởi nó không chỉ là hành động “đặt vé”, mà là khởi đầu cho một hành trình về nhà - nơi ai đó vẫn chờ sẵn bên hiên, mỉm cười và nói: “Về rồi đấy à?”. Giữa muôn vàn biến thiên của cuộc sống, hành trình trở về vẫn luôn là điều giản dị và thiêng liêng nhất.