Tết Nguyên đán tuyết rơi dày nhất 30 năm tại Hàn Quốc

Theo cơ quan dự báo thời tiết Hàn Quốc, lượng tuyết rơi năm nay có thể khiến đây trở thành kỳ nghỉ Tết Nguyên đán có nhiều tuyết nhất trong 30 năm qua, theo Chonsun.

Người đi bộ cầm ô vội vã chạy dọc con phố phủ đầy tuyết ở quận Seongdong, Seoul ngày 27/1, ngày thứ ba của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và trong bối cảnh có cảnh báo tuyết rơi dày. Ảnh: News1.

Ngày 28/1, tuyết rơi dày đặc bao phủ khắp Hàn Quốc. Tại nhiều vùng núi của hòn đảo nghỉ mát Jeju, lượng tuyết dày khoảng 120 cm.

Các khu vực thành phố lớn như Chungju, Wonju và Daejeon cũng ghi nhận lượng tuyết rơi dày hơn 10 cm. Seoul tuyết dày khoảng 2,5 cm, theo Yonhap.

Tính đến 8h cùng ngày, mỗi giờ có tuyết rơi 1-3 cm. Thậm chí, tại những khu vực được cảnh báo thời tiết xấu, tuyết có thể rơi 5 cm mỗi giờ.

Cơ quan thời tiết dự kiến tuyết và mưa sẽ tiếp tục bao phủ Hàn Quốc cho đến hết ngày 29/1 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán) với lượng tuyết lên tới 15 cm ở các khu vực miền Trung và miền Nam như Daejeon, Sejong, Gwangju, các tỉnh Nam và Bắc Jeolla và tỉnh Nam Chungcheong.

Dự kiến ​​sẽ có thêm lượng tuyết rơi 3-8 cm ở Seoul, Incheon và tỉnh Gyeonggi lân cận.

Du khách tại Cung điện Deoksugung, Seoul, Hàn Quốc vào ngày 5/1/2025. Ảnh: Ko Woon-ho.

Một đợt lạnh cũng bao trùm cả nước, với nhiệt độ buổi sáng dao động từ -10 độ C đến 0 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dự kiến ​​sẽ duy trì ở mức từ -5 đến 6 độ C.

Theo Trụ sở Phòng chống thiên tai và An toàn Trung ương, do mưa lớn, ba chuyến bay đã bị hủy, trong khi khoảng 70 tàu chở khách trên 56 tuyến đường biển đã bị hoãn, hủy.

Các quan chức thông báo lối vào 19 công viên quốc gia trên khắp cả nước cũng đã được phong tỏa để đảm bảo an toàn.

Được biết, năm nay là lần đầu tiên Hàn Quốc nghỉ Tết kéo dài 6 ngày do chính phủ chỉ định thêm ngày 27/1 là ngày nghỉ lễ tạm thời. Tuy nhiên, tình hình thời tiết xấu, tuyết rơi dày khiến giao thông đô thị và việc di chuyển của người dân vốn tăng mạnh dịp nghỉ lễ gặp nhiều khó khăn.