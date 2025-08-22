TGĐ công ty thủy điện cấu kết với cán bộ ngân hàng, chiếm đoạt 39 tỷ

Lợi dụng chức vụ trưởng phòng giao dịch ngân hàng, Hằng đã lập các hồ sơ, hợp đồng tín dụng khống, không đủ điều kiện về tài sản cầm cố, thế chấp.

Chiều 22/8, TAND TP Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Thị Hồng Vân (SN 1976, trú tại TP Huế). Từ năm 2006, bị cáo Vân là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đức Phương tại Huế; đến tháng 10/2010 tiếp tục đảm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam.

Theo cáo trạng, Lê Thị Lệ Hằng (đã mất do bị bệnh) từng giữ chức vụ Trưởng phòng giao dịch VIB Trường Tiền (đóng tại TP Huế). Hằng được Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Ngân hàng VIB tín nhiệm giao toàn quyền trong việc quản lý, kinh doanh, đặc biệt có thẩm quyền phán quyết hạn mức tín dụng độc lập và chịu trách nhiệm với các quyết định này.

Bị cáo Phan Thị Hồng Vân tại phiên tòa sơ thẩm chiều 22/8.

Trong thời gian từ tháng 3/2011 đến tháng 6/2011, Hằng đã câu kết với Phan Thị Hồng Vân thực hiện hành vi gian dối. Cụ thể, Hằng lợi dụng chức vụ để lập các hồ sơ, hợp đồng tín dụng khống, không đủ điều kiện về tài sản cầm cố, thế chấp. Còn Vân ký các chứng từ liên quan như hợp đồng tín dụng, ủy nhiệm chi, giấy rút tiền, hợp đồng tiền gửi… nhằm hợp thức hóa thủ tục.

Với thủ đoạn trên, Hằng và Vân đã thực hiện 4 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng của Ngân hàng VIB. Toàn bộ số tiền được chuyển cho Vân sử dụng vào các dự án đầu tư và mục đích cá nhân. Đến nay, số tiền gốc Vân chưa khắc phục còn hơn 19,3 tỷ đồng .

Vụ án Phan Thị Hồng Vân kéo dài hơn 1 thập kỷ đến nay mới khép lại. (Trong ảnh, bị cáo Vân tại phiên tòa sơ thẩm bị hoãn vào cuối năm 2023.

Tại phiên tòa, qua khai nhận của bị cáo và chứng cứ thu thập được, cơ quan tố tụng xác định trong vụ án này, Hằng giữ vai trò chính, là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Vân với vai trò đồng phạm đã có sự giúp sức tích cực, tạo điều kiện để Hằng hoàn tất các thủ tục nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi xem xét toàn bộ tính chất vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Thị Hồng Vân 17 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".