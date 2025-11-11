BMW Golf Cup - National Final 2025 Vietnam là dịp đặc biệt kết nối cộng đồng khách hàng yêu thích thương hiệu xe sang BMW và bộ môn golf, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao.

Ngày 8/11, Thaco Auto tổ chức giải đấu BMW Golf Cup - National Final 2025 Vietnam tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Ra đời từ năm 1982, BMW Golf Cup là một trong những giải golf lớn nhất thế giới dành cho golfer nghiệp dư, thu hút hơn 100.000 golfer đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ mỗi năm. Chỉ 350 golfer xuất sắc được góp mặt tại vòng chung kết thế giới.

BMW Golf Cup là một trong những giải golf lớn nhất thế giới dành cho golfer nghiệp dư.

Trong 2 mùa giải gần đây, đại diện Việt Nam liên tục ghi dấu ấn. Năm 2023, các golfer Trần Diệu Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn và Trần Hương Hà đạt vị trí Á quân với 278 điểm. Năm 2024, 3 golfer Nguyễn Thị Quỳnh Như, Tạ Quang Dương và Trịnh Sơn Tùng đã vượt qua hơn 250 golfer từ 35 quốc gia để giành ngôi Quán quân với 302 điểm, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng quang tại giải đấu golf không chuyên danh giá này.

Trở thành quán quân BMW Golf Cup - National Final 2025 Vietnam và giành tấm vé vàng đến vòng chung kết thế giới BMW Golf Cup là giấc mơ đối với mọi golfer sở hữu xe BMW. Với tiêu chí "Once in a lifetime" (tạm dịch: trải nghiệm tuyệt vời duy nhất một lần trong đời), các golfer đã tham dự vòng chung kết thế giới năm 2016-2024 sẽ không thể tham dự vòng chung kết thế giới năm 2025 - điều này làm tăng sự cạnh tranh cho các golfer. Đặc biệt, chỉ có những golfer sở hữu xe BMW chính hãng do Thaco Auto phân phối mới đủ điều kiện để cạnh tranh vị trí Quán quân ở từng bảng đấu.

3 golfer đạt giải Quán quân năm nay: Lê Hữu Phước, Lê Ngọc Bảo Khang và Mai Thị Trang.

Giải đấu áp dụng thể thức Stableford, tính điểm dựa trên số gậy đánh của từng hố thay vì tổng số gậy của golfer sau khi kết thúc 18 hố. Giải chia làm 3 bảng gồm: Nam bảng A (Handicap 0-12), nam bảng B (Handicap 13-24) và bảng C dành cho nữ (Handicap 0-36). Về cơ cấu xếp hạng, mỗi bảng của giải đấu sẽ chọn ra 3 golfer có điểm số cao nhất để xếp hạng nhất, nhì và ba. Quán quân của 3 bảng đấu sẽ trở thành đại diện của Việt Nam tranh tài tại vòng chung kết thế giới BMW Golf Cup 2025 diễn ra tại Nam Phi vào đầu năm 2026.

Sau một ngày thi đấu kịch tính, giải đấu BMW Golf Cup - National Final 2025 Vietnam đã tìm được 3 quán quân của mỗi bảng. Cụ thể, Lê Hữu Phước đạt giải Quán quân bảng A, Lê Ngọc Bảo Khang giành ngôi vị cao nhất bảng B và Mai Thị Trang đạt giải Quán quân của bảng C.

Đại diện BTC trao phần thưởng cho các golfer đạt giải nhì, giải ba và giải kỹ thuật. Bên cạnh đó, BTC cũng dành phần quà cho những khách hàng may mắn tham gia chương trình lucky draw (vòng quay may mắn).

Năm nay, giải đấu mang đến giải thưởng hole-in-one hấp dẫn với tổng giá trị lên đến gần 9 tỷ đồng . Phần thưởng cho 2 giải hole-in-one là mẫu xe SAC đầu bảng BMW X6 và mẫu sedan hạng sang BMW 5 series. Ngoài ra, tất cả giải thưởng cá nhân bao gồm giải nhất, nhì, ba ở mỗi bảng và những giải thưởng kỹ thuật khác (4 giải Near Pin, 2 giải Longest và 1 giải Near Line) sẽ nhận cúp lưu niệm cùng quà tặng từ BMW và các nhà tài trợ.

Bên cạnh những màn tranh tài hấp dẫn, Thaco Auto và BMW còn trưng bày các mẫu xe BMW cao cấp để khách hàng và các golfer tham quan, trải nghiệm thực tế trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Ngoài ra, giải đấu tổ chức nhiều hoạt động tương tác và trải nghiệm thú vị đến từ các nhà tài trợ, cùng chương trình lucky draw (vòng quay may mắn) tại gala dinner với nhiều quà tặng giá trị.

Đại diện BTC trao quà cho các nhà tài trợ.

Giải đấu có sự đồng hành của các nhà tài trợ: Canali, D&G Golf Group, Orion Privated Service, Mancode by PNJ, Melia Ho Tram Beach Resort, Hoiana Resort & Golf, Mortlach, GTR Screen Golf, Tan Son Nhat Golf Course, Vice Golf, PVI Insurance, Diawings, Golf Universe - BT, Vertu Vietnam, Pocari Sweat, Ocany, GFC Garment, Miche.

Thaco Auto và BMW trưng bày các mẫu xe BMW cao cấp để khách hàng và các golfer tham quan, trải nghiệm thực tế trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Nhân dịp kỷ niệm 8 năm hợp tác, BMW mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng dịp cuối năm. Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội trúng thưởng BMW 5 series khi tham gia chương trình "Sắm xe sang, rút thăm lộc vàng", cùng các chính sách như bảo hành chính hãng 5 năm không giới hạn km, dịch vụ hỗ trợ trên đường RSA 3 năm cùng nhiều quà tặng về dịch vụ khác.