Thái độ của những người bỏ tiền triệu ăn lòng xe điếu

Từng tò mò đến mức suýt bay ra Hà Nội để thưởng thức lòng xe điếu, MC Anh Thơ cho biết không muốn thưởng thức món ăn này lần 2.

Từ tò mò đến nghi ngại, lòng xe điếu nhanh chóng trở thành món ăn gây tranh cãi. Nhiều video mukbang bị “đào” lại, kéo theo loạt bình luận lo lắng về hương vị, nguồn gốc và độ an toàn.

Theo MC Anh Thơ, món lòng xe điếu cô thưởng thức "dai như bánh xe".

"Dai, khó nhai, kém hấp dẫn"

Trao đổi với Tri Thức - Znews, MC Anh Thơ cho rằng lòng là "món ruột" của cả gia đình cô. Món ăn này thường xuyên có mặt trong bữa sáng. Khi là tô cháo lòng nóng hổi, lúc là đĩa lòng luộc chấm mắm ớt.

Đầu năm 2024, trong một lần lướt mạng xã hội, nữ MC bắt gặp video của một quán lòng xe điếu ở Hà Nội. Hình ảnh những đoạn lòng to, căng tròn khiến cô không giấu được sự tò mò. Cô lên kế hoạch dành vài ngày đi Hà Nội để ăn thử cho biết.

“Sau đó thấy một quán ở TP.HCM có bán, tôi chọn combo đắt nhất với hy vọng tiền nào của nấy”, cô kể.

Suất ăn gần 1,7 triệu đồng được giao tới đúng như mô tả: lòng tươi, phồng, bày biện bắt mắt. Phần lòng xe điếu nặng khoảng 300 gram, đi kèm là bao tử, dồi, sụn...

Tuy nhiên, khi phát hiện phần lòng vẫn còn tái đỏ, nữ MC chủ động liên hệ với người bán. Cô được khuyên rằng nếu không yên tâm thì nên chần sơ qua nước sôi. Là người hiểu rõ nguy cơ từ việc ăn nội tạng chưa nấu chín kỹ, cô chọn chần lại toàn bộ.

Anh Thơ trong video ăn lòng xe điếu.

“Sau 2 lần chần lại lòng, khi ăn thử, tôi thấy lòng dai bất thường. Ngoài ra, các miếng lòng còn teo tóp, mất hình dạng. Có lẽ các hàng quán thường chỉ chần sơ qua chứ không luộc để giữ được ngoại hình bắt mắt của món ăn”, Anh Thơ nói. Dù vậy, lòng vẫn giữ được vị tươi, không có mùi hôi. Nhưng điều khiến cô thất vọng là cảm giác không giống như những gì được giới thiệu.

"Thay vì giòn, sần sật, món ăn lại dai, khó nhai và kém hấp dẫn. Thời điểm đó, tôi vẫn rất muốn thử lại món ăn này vì chỉ nghĩ rằng mình mua phải quán chế biến không đúng chuẩn", cô kể.

Song, sau khi đăng video, cô nhận nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có người cho rằng đoạn lòng phồng to có thể do heo ăn uống bất thường hoặc nhiễm giun sán. Từ hào hứng ban đầu, Anh Thơ bắt đầu thấy bất an.

“Chỉ cần một lần là đủ. Khi món ăn không tạo được cảm giác an tâm, tôi sẽ chọn sức khỏe trước tiên”, cô nhấn mạnh.

Chi tiền triệu để thử món “đặc sản”

Bị cuốn hút bởi những đoạn video ghi lại hình ảnh những cuộn lòng xoắn trắng tinh, bắt mắt lan truyền trên mạng xã hội, Hoàng Anh (26 tuổi, TP.HCM) lập tức rủ gia đình đi thưởng thức món ăn lạ mắt, lạ miệng này.

Cô gái chọn suất giá rẻ nhất, khoảng 1 triệu đồng, bao gồm nhiều món nội tạng khác, phía dưới kèm rau sống và giá. Ấn tượng ban đầu của Hoàng Anh là phần lòng được bày biện đẹp mắt, nhìn rất cuốn hút.

Khi nếm thử, cô nhận xét món này có hương vị khá tương đồng với lòng heo thông thường, nhưng độ giòn lại nhỉnh hơn, tạo cảm giác lạ miệng.

“Cảm giác nhai vào thích hơn hẳn lòng non bình thường”, cô kể.

Tuy nhiên, do mức giá khá cao, Hoàng Anh chỉ quay lại vài lần sau đó. Thời điểm ấy, cô bạn vẫn khá yên tâm khi thấy lòng được sơ chế sạch sẽ, không có mùi hôi. Quán ăn cô chọn cũng thuộc hàng nổi tiếng, từng được nhiều KOL, KOC quảng cáo. Thế nên, khi những tranh cãi về nguồn gốc không rõ ràng của món ăn này nổ ra, Hoàng Anh không khỏi bất ngờ.

“Tôi không thể tin được những gì mình từng ăn lại không rõ xuất xứ như vậy. Có lẽ từ giờ tôi sẽ quay lại mua lòng tươi ở chợ và tự tay chế biến để đảm bảo vệ sinh và an toàn hơn”, cô nói.

Không riêng MC Anh Thơ hay Hoàng Anh, trên các nền tảng mạng xã hội của Tri thức - Znews, nhiều độc giả cũng để lại bình luận bày tỏ sự ái ngại về nguồn gốc, độ an toàn của món ăn này.

"Những món ăn này chứa hóa chất, nó tích tụ lâu dài rồi mới gây bệnh"; "Họa từ miệng mà ra, ăn những món này chẳng bổ dưỡng gì đâu", "Mong cơ quan chức năng mạnh tay xử lý những trường hợp bán hàng không rõ nguồn gốc, làm khổ người tiêu dùng"... là những bình luận phổ biến.

Món lòng xe điếu tạo cảm giác dai giòn, ngọt nhẹ khi ăn. Ảnh: YT/OK Con Dê.

Lòng xe điếu là một đoạn ngắn của ruột non heo, nổi bật với thành ruột dày, nhiều nếp gấp gân guốc, tạo cảm giác dai giòn, ngọt nhẹ và không gây ngấy khi ăn. Phần ngon nhất của lòng xe điếu nằm gần dạ dày, có lớp mỡ mỏng phủ phía trong.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (Bộ Quốc phòng), cho biết so với lòng non thông thường, lòng xe điếu có cấu trúc săn chắc, độ đàn hồi cao, ít bị co rút khi luộc hoặc hấp và giữ được màu trắng bóng đẹp mắt.

Những đặc điểm này không chỉ tạo sự khác biệt về mặt cảm quan mà còn cho thấy đây có thể là kết quả của sự phì đại cục bộ trong mô ruột. Dù vậy, bác sĩ Hoàng khẳng định cho đến nay, chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh lòng xe điếu có giá trị dinh dưỡng vượt trội hơn lòng non thông thường.

Liên quan đến quán Lòng Chát quảng cáo bộ lòng xe điếu dài 40 m, ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hà Nội), cho biết đã giao UBND quận Cầu Giấy kiểm tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Hiện đơn vị chưa nhận được kết quả cụ thể.

Ông Ngô Quyền Thế, chủ cơ sở, thừa nhận chiều dài thực tế của bộ lòng chỉ khoảng hơn 20 m, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người tiêu dùng vì thông tin chưa chính xác đã gây hiểu lầm trên mạng xã hội.