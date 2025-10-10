Thai kỳ ‘chill’ cùng E-Okasan, sống khỏe - đẹp - tích cực từ Morinaga

Với mẹ bầu hiện đại, 9 tháng thai kỳ là khoảng thời gian để yêu thương bản thân nhiều hơn, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng từng khoảnh khắc với sự cân bằng giữa thân - tâm - trí.

Hơn một thế kỷ qua, Morinaga Milk đã không ngừng phát triển trong lĩnh vực dinh dưỡng dành cho trẻ sơ sinh với trọng tâm là nghiên cứu sữa mẹ và dinh dưỡng đầu đời. Tại thị trường Việt Nam, Morinaga đang từng bước khẳng định vị thế thông qua các hoạt động đầu tư bài bản và chiến lược phát triển bền vững.

Sự kiện “Bầu đẹp, bầu khỏe, bầu chill” vừa qua có sự tham dự của nữ diễn viên Vũ Ngọc Ánh cùng đại sứ thương hiệu tại Việt Nam của Tập đoàn Morinaga - doanh nhân, ca sĩ Thúy Vân do Công ty Cổ phần Morinaga Lê Mây Việt Nam (MLV). Tại sự kiện, 3 sản phẩm chiến lược thuộc dòng dinh dưỡng bổ sung Morinaga E-Okasan chính thức được giới thiệu đến cộng đồng mẹ bầu Việt.

Giờ đây, người tiêu dùng Việt có thể dễ dàng tìm trên kệ hàng 3 sản phẩm mới Morinaga Eokasan bao gồm hộp uống liền thức uống dinh dưỡng Morinaga E-Okasan hương vanilla và 2 sản phẩm thực phẩm bổ sung Morinaga E-Okasan dạng thanh tiện lợi hương trà sữa và hương cà phê. Bộ sản phẩm mới mang thông điệp “Thanh nhạt - siêu ngon - chuẩn gu mẹ bầu”, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu dinh dưỡng và khẩu vị tinh tế của phụ nữ mang thai.

Mẹ bầu trải nghiệm sản phẩm Morinaga E-Okasan mới.

E-Okasan là dòng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng được nghiên cứu đặc biệt cho phụ nữ mang thai và cho con bú, cung cấp cân bằng các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu như canxi, axit folic và chất xơ. Morinaga E-Okasan đón đầu xu hướng mẹ bầu ưu tiên chọn lựa các sản phẩm ít đường, vị thanh nhẹ, dễ uống, bổ sung các loại vitamin và khoáng chất đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho mẹ bầu bên cạnh bữa ăn hàng ngày, cho thai kỳ khỏe mạnh hơn.

Không chỉ cải tiến về hình thức đóng gói tiện lợi, Morinaga E-Okasan còn chú trọng đến hương vị nhẹ nhàng, dễ uống - phù hợp với mẹ bầu trong giai đoạn ốm nghén. Một mẹ bầu tham dự sự kiện chia sẻ: “Vị như trà sữa, ngon mà lại không có caffeine, nên tôi thấy yên tâm hơn hẳn khi sử dụng giai đoạn mang thai”. Một chia sẻ khác tại sự kiện cho biết: “Vị ngọt vừa phải, uống ngon lắm. Mỗi ngày dùng 1-2 chai cũng không thấy ngán chút nào”.

Đại sứ thương hiệu Morinaga tại Việt Nam - doanh nhân, ca sĩ Thúy Vân - cũng có mặt tại sự kiện và chia sẻ từ chính trải nghiệm làm mẹ của mình: “Là một người mẹ, tôi coi trọng sự cân bằng trong cuộc sống. E-Okasan có vị thanh nhẹ, dễ uống, và tôi tin tưởng vì đây là sản phẩm đến từ thương hiệu Nhật Bản với hơn 100 năm uy tín”.

Thúy Vân chia sẻ hành trình làm mẹ của mình tại sự kiện.

Sự kiện ra mắt sản phẩm không chỉ là dịp để giới thiệu những cải tiến mới, mà còn là không gian trải nghiệm đầy cảm hứng dành cho mẹ bầu. Mở đầu là phần tư vấn chăm sóc da trong thai kỳ từ các chuyên gia y tế, giúp mẹ hiểu rõ hơn về sự thay đổi của cơ thể và cách bảo vệ làn da. Tiếp đó, khách mời được tham gia buổi yoga nhẹ nhàng, hỗ trợ điều hòa nhịp thở, giảm căng thẳng và mang lại sự thư giãn sâu sắc. Những chia sẻ từ bác sĩ chuyên gia về việc lựa chọn sản phẩm chất lượng cũng giúp mẹ bầu thêm tự tin trong hành trình chăm sóc sức khỏe thai kỳ.

Các mẹ bầu “chill” cùng Morinaga E-Okasan tại sự kiện.

Các hoạt động này được xây dựng trên triết lý “Thân - tâm - trí” của Morinaga E-Okasan, hướng đến thai kỳ tích cực, chăm sóc sức khỏe mẹ và bé toàn diện cùng khả năng lựa chọn sản phẩm một cách hiểu biết. Triết lý này được củng cố qua phần chia sẻ của bác sĩ từ bệnh viện Hùng Vương, xoay quanh chủ đề dinh dưỡng, cân bằng tâm lý và giá trị sản phẩm.

Các mẹ bầu cùng thư thái tâm trí với các động tác yoga dành riêng cho thai kỳ.

Từ những trải nghiệm ấy, Morinaga E-Okasan khẳng định điểm mạnh vượt trội của mình: Hương vị “bắt trend” giúp mẹ bầu không còn phải rời bỏ món tủ như trà sữa hay cà phê, mà vẫn đảm bảo an toàn và đầy đủ dưỡng chất. Dạng thanh tiện lợi, nhỏ gọn với hai vị trà sữa và cà phê không chứa caffeine, hàm lượng kilocalo hợp lý, dễ dàng sử dụng tại công sở để tiếp năng lượng cho buổi xế, hay duy trì thói quen cà phê sáng một cách tỉnh táo và lành mạnh.

Đặc biệt, sản phẩm sữa nước uống liền Morinaga E-Okasan được thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam, dựa trên sự am hiểu sâu sắc về nhu cầu dinh dưỡng và thói quen tiêu dùng của mẹ bầu Việt. Đây chính là lựa chọn lý tưởng cho mẹ bầu yêu thích sự tiện lợi - đồng hành trong mọi chuyến đi, bổ sung dinh dưỡng sau buổi tập yoga, hay là bữa phụ đầy dưỡng chất trong thai kỳ.