Thái Lan đối mặt nguy cơ chiến tranh giá xe điện

Ông Wisut Hemphanphairoj, Chủ tịch Hiệp hội các nhà kinh doanh ôtô đã qua sử dụng, vừa gửi thư đến các thành viên trong ngành, bày tỏ lo ngại về khả năng bùng nổ chiến tranh giá xe điện (EV) vào cuối năm nay, sau khi chương trình hỗ trợ EV 3.0 của chính phủ Thái Lan kết thúc vào tháng 12/2025.

Chương trình hỗ trợ EV 3.0 của chính phủ Thái Lan sẽ kết thúc vào tháng 12/2025, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ của một cuộc chiến giá xe điện ở cả thị trường xe mới và xe đã qua sử dụng.

Trong thư, ông Wisut cho biết doanh số xe mới nửa đầu năm 2025 chỉ đạt 302.694 xe, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy vậy, dự báo cả năm 2025, doanh số có thể chạm mức 570.000 – 600.000 xe, cao hơn năm ngoái.

Điểm nổi bật là trong tổng số 302.694 xe bán ra, nhóm xe năng lượng thay thế (XEV) đạt mức tăng trưởng 21,8%, tương đương 132.493 xe, chiếm tới 43,8% thị phần. Riêng xe điện hoàn toàn (BEV) đạt 56.529 xe, tăng 54,8% so với cùng kỳ, cho thấy xu hướng tăng trưởng bền vững. Với đà này, thị phần XEV dự kiến có thể vượt 50% trong tương lai gần, nhờ chính sách hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ.

Ngược lại, thị trường xe bán tải lại suy giảm đáng kể. Nửa đầu năm nay, doanh số phân khúc này chỉ đạt 94.715 xe, giảm tới 12,7% so với năm trước. Theo ông Wisut, xu hướng này sẽ tác động trực tiếp đến nguồn cung xe đã qua sử dụng trong các năm tới. Đồng thời, xe năng lượng thay thế sẽ ngày càng chiếm vai trò lớn trong thị trường xe cũ, trong khi xe động cơ đốt trong (ICE) và xe bán tải dần mất vị thế.

Trước bối cảnh đó, Hiệp hội xe cũ đã ký kết hợp tác với Hiệp hội xe điện Thái Lan (EVAT), nhằm củng cố niềm tin của thị trường đối với xe năng lượng thay thế, đồng thời tạo tiền đề để dòng xe này có thể luân chuyển bền vững trong thị trường xe đã qua sử dụng.

Ông Wisut cảnh báo: "Khi chương trình EV 3.0 kết thúc vào cuối năm, cuộc chiến giá xe điện sẽ bùng nổ toàn diện tại thị trường nội địa. Tác động không chỉ dừng lại ở ngành xe mới, mà chắc chắn sẽ lan sang cả thị trường xe cũ của chúng ta".

Theo đó, ông kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các hiệp hội trong ngành ôtô, nhằm ứng phó kịp thời trước những biến động mạnh mẽ của thị trường.

Không riêng Thái Lan, cuộc chiến giá xe điện tại Trung Quốc đang diễn ra rất phức tạp. Với tình hình kinh tế không được lạc quan như dự đoán, sản lượng của nhiều thương hiệu đã vượt mức cầu, khiến tình trạng "đạp giá" cũng như "xe cũ odo 0 km" diễn ra không kiểm soát. Song song với đó, các rào cản thương mại và chính sách thuế tại châu Âu và Mỹ cũng khiến các thương hiệu Trung Quốc gặp khó trong bài toán giải quyết đầu ra này.