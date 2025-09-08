Thái Lan giải bài toán 'giành lại' khách Trung Quốc từ Việt Nam

Ngành du lịch Thái Lan tung chiến lược mới để kéo du khách Trung Quốc quay trở lại, giữa bối cảnh nhóm khách này đang đổ xô đến các nước láng giềng.

Du khách nước ngoài du lịch Thái Lan. Ảnh: George Pak/Pexel.

Theo Công ty tiếp thị China Trading Desk, năm 2025, lượng khách Trung Quốc xuất ngoại dự kiến đạt 155 triệu lượt, tương đương giai đoạn trước đại dịch. Đây là con số khổng lồ, biến đại lục trở thành thị trường trọng điểm của ngành du lịch toàn cầu.

Tuy nhiên, trong 7 tháng đầu năm, lượng khách Trung đến Thái Lan giảm 35% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 2,68 triệu lượt, dù vẫn giữ vị trí thị trường nguồn lớn nhất, xếp trên Malaysia.

Các công ty lữ hành thuộc Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan (ATTA) chỉ phục vụ được 398.168 khách Trung Quốc, giảm gần 60% so với cùng kỳ 2024, phản ánh rõ sự sụt giảm mạnh của các tour du lịch theo đoàn.

Trong khi đó, các điểm đến trong khu vực chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về lượng khách Trung Quốc. Nhật Bản đón 4,71 triệu lượt, tăng 53,5%; Hàn Quốc đạt 2,53 triệu lượt, tăng 13,8%.

Đáng chú ý, Việt Nam ghi nhận 2,72 triệu lượt khách, tăng tới 44,2%, chính thức vượt Thái Lan và trở thành điểm đến được ưa chuộng hơn đối với du khách Trung Quốc nhờ giá cả cạnh tranh và sản phẩm du lịch đa dạng, mới mẻ.

Du khách Trung Quốc đại lục mặc trang phục truyền thống Thái Lan tham quan chùa Wat Arun ở Bangkok ngày 18/1/2023. Ảnh: Reuters.

Để giành lại thị phần khách Trung, chính phủ Thái Lan đưa ra nhiều chính sách mạnh tay. Trong đó có chương trình tặng 200.000 vé máy bay nội địa miễn phí, ngân sách 700 triệu baht, nhằm khuyến khích khách khám phá các điểm đến mới ngoài Bangkok và Phuket.

Ngoài ra còn có chiến dịch khuyến mãi “Summer Blast China & Overseas Market” trị giá 750 triệu baht, kéo dài đến tháng 7/2026, hỗ trợ các tour nhóm và chuyến bay thuê bao từ Trung Quốc. Cục Du lịch Thái Lan cũng lên kế hoạch triển khai “Tem du lịch an toàn Thái Lan” để củng cố niềm tin của du khách quốc tế.

Nền tảng du lịch số Trip.com dự báo quý IV sẽ ghi nhận sự tăng trưởng trở lại của khách Trung Quốc đến Thái Lan nhờ các chương trình quảng bá và ưu đãi quy mô lớn.

Tuy nhiên, để thực sự "giành lại" lượng khách Trung từ Việt Nam và nhiều quốc gia khác, Thái Lan cần không chỉ khắc phục vấn đề an toàn, mà còn đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo sự khác biệt rõ ràng.

Nếu không, Việt Nam cùng các nước láng giềng sẽ tiếp tục dẫn đầu cuộc đua giành thị trường Trung Quốc - “mỏ vàng” của ngành du lịch châu Á.