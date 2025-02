Thái Lan sợ tuột khách Trung vào tay Nhật Bản

Sau vụ Vương Tinh, Trung Quốc không còn là thị trường gửi khách tiềm năng của Thái Lan. Thay vào đó, đất nước tỷ dân chuyển sang du lịch Singapore, Nhật Bản.

Đường phố nhộn nhịp ở Chang Rai, Thái Lan. Ảnh: Olivier Darny/ Pexels.

Mục tiêu đầy tham vọng của Thái Lan thu hút tới 9 triệu khách du lịch Trung Quốc trong năm 2025 dường như đang trở nên "bất khả thi". Nguyên nhân từ sau vụ bắt cóc diễn viên Vương Tinh khiến du khách Trung Quốc chuyển sang du lịch Nhật Bản và Singapore để an toàn, theo Bloomberg.

Số liệu thống kê cho thấy số chuyến bay bị hủy đến "xứ sở nụ cười" tăng vọt lên đến 94% vào tháng 1. Khách Trung Quốc đã thay đổi điểm đến, họ chọn đưa gia đình đi trượt tuyết và ngâm mình trong suối nước nóng ở Nhật Bản trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Theo một cuộc khảo sát được truyền thông Trung Quốc đưa tin, khoảng 41,5% khách du lịch Trung Quốc đến Nhật Bản với mục đích "ngắm tuyết mùa đông".

Du khách tham dự Lễ hội tuyết Sapporo 2020 ở Hokkaido. Ảnh: Kyodo.

Ghi chú cho thấy các chuyến đi đến Thái Lan trong 2 tuần đầu tiên của tháng 2 vẫn còn thấp hơn so với cùng kỳ 2024. Mặc dù diễn viên Vương Tinh được giải cứu kịp thời sau khi bị lừa đưa sang Myanmar qua Thái Lan, làn sóng hủy chuyến của khách Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán vẫn tăng mạnh.

Thái Lan, quốc gia phụ thuộc vào du lịch, đã trấn áp những kẻ lừa đảo và đường dây tội phạm sử dụng đất nước này làm "điểm trung chuyển" để đưa các nạn nhân đến làm việc tại trung tâm lừa đảo trực tuyến. Nhưng cho đến nay, điều này vẫn chưa làm giảm bớt nỗi sợ hãi của du khách.

"Những lo ngại về an toàn đủ sức nặng đối với khách du lịch Trung Quốc, khiến họ phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đi du lịch đến Thái Lan. Việc tiếp nhận tin xấu cao hơn nhiều so với các bước thực hiện để tăng cường an toàn, điều này sẽ khiến việc khôi phục danh tiếng của họ trở thành một cuộc chiến khó khăn", Eric Zhu, nhà phân tích của Bloomberg Intelligence, cho biết.

Trong khi đó, lượng đặt vé máy bay từ Trung Quốc đến Nhật Bản tăng gấp đôi trong quý đầu tiên so với cùng kỳ 2024, một phần nhờ đồng yen yếu hơn và giá vé máy bay chỉ thấp tới 150 USD cho chuyến từ Thượng Hải đến Tokyo. Những điều trên giúp Nhật Bản vượt qua Thái Lan, trở thành điểm đến nước ngoài hàng đầu cho du khách Trung Quốc trong kỳ nghỉ nghỉ Tết 2025 kéo dài 8 ngày.

Riêng Nhật Bản đã thu hút kỷ lục 980.000 lượt khách Trung Quốc vào tháng 1/2025, tăng gấp đôi với cùng kỳ 2024, theo Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản. Trong khi đó, Thái Lan cho biết gần 711.000 lượt khách Trung Quốc đã đến thăm trong năm nay tính đến ngày 2/2.

Việc miễn thị thực nhập cảnh vào Singapore và Malaysia cũng đã thu hút khách du lịch Trung Quốc rời xa Thái Lan.

Ngành du lịch Thái Lan đang nỗ lực giải quyết nạn buôn người, loại bỏ lo ngại cho khách du lịch Trung Quốc. Ảnh: @Haitham Massari, @awonderseeker.

Bangkok đã đóng cửa các doanh nghiệp bất hợp pháp tại Myanmar, đồng thời hợp tác với nước láng giềng để trấn áp các trung tâm lừa đảo, nơi mà hơn 1.000 công nhân nước ngoài, trong đó có hàng trăm người Trung Quốc, vừa được thả tự do.

Liệu các cuộc đàn áp có giúp thu hút thêm nhiều khách du lịch Trung Quốc, nguồn thu ngoại tệ hàng đầu trong ngành du lịch của Thái Lan, hay không vẫn còn phải theo dõi trong thời gian tới. Ngành du lịch Thái Lan chiếm khoảng 12% tổng sản phẩm quốc nội của đất nước và chiếm 1/5 tổng số việc làm, dự kiện sẽ mang lại khoảng 55 tỷ USD cho "xứ chùa vàng" trong năm nay.

Tuy nhiên, nhà phân tích Zhu nhận định Thái Lan khó có thể đạt được mục tiêu cao nhất đối với du khách Trung Quốc và sẽ phải vật lộn để vượt qua con số 8,8 triệu mà nước này đề ra. Ông cho biết nếu vấn đề này vẫn tiếp diễn đến năm 2025, Thái Lan có thể phải vật lộn để thu hút hơn 7,5 triệu du khách Trung Quốc.

Thienprasit Chaiyapatranun, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, cho hay ngoài việc ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, chính phủ và ngành du lịch Thái Lan cần phải làm nhiều hơn nữa để phát triển du lịch ngoài các điểm đến phổ biến như thủ đô Bangkok, các bãi biển Phuket và những khu rừng ở Chiang Mai.

"Ngay cả người Thái cũng thích đi Nhật Bản thay vì đi Phuket. Chúng tôi đã mất đi những du khách chất lượng tốt. Chúng tôi cần phải làm nhiều hơn nữa, cung cấp nhiều điểm đến hơn để thu hút du khách", ông nói.