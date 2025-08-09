Thái Lan thành điểm du lịch rẻ nhất thế giới

Chi phí mỗi ngày hơn 400 USD, du khách đến Iceland được khuyến cáo theo dõi tỷ giá nếu không muốn "vỡ kế hoạch tài chính". Ở chiều ngược lại, Thái Lan được ghi nhận là điểm đến tiết kiệm nhất.

Khách Việt mặc trang phục truyền thống Thái Lan chụp ảnh selfie tại chùa Wat Arun ở Bangkok, Thái Lan, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Với mức chi tiêu trung bình hơn 400 USD mỗi ngày, Iceland được xếp là quốc gia du lịch đắt đỏ nhất thế giới năm 2025, theo nghiên cứu mới công bố của Công ty giao dịch tài chính The Forex Complex, trích dẫn trên chuyên trang Travel + Leisure.

Báo cáo của The Forex Complex được thực hiện trên cơ sở phân tích các khoản chi phổ biến của du khách như chỗ ở, phương tiện di chuyển và ăn uống, kết hợp các chỉ số tài chính vĩ mô để đưa ra cái nhìn toàn diện về chi phí du lịch toàn cầu năm 2025.

Nghiên cứu đánh giá 19 điểm đến quốc tế phổ biến và đưa ra bảng xếp hạng dựa trên 3 yếu tố chính: chi phí du lịch trung bình mỗi ngày (tính bằng USD), tỷ lệ lạm phát và mức biến động của tỷ giá so với đồng đô la Mỹ.

Kết quả cho thấy Iceland vượt lên dẫn đầu với mức chi tiêu mỗi ngày cao nhất, trong khi tỷ lệ lạm phát ở nước này cũng đạt 5,5%, đẩy giá khách sạn, ăn uống và đi lại lên cao. Điều này khiến du khách, đặc biệt là người Mỹ, phải móc hầu bao nhiều hơn cho kỳ nghỉ tại quốc gia Bắc Âu nổi tiếng với thiên nhiên kỳ vĩ này.

"Biến động tiền tệ có thể ảnh hưởng lớn đến chi phí du lịch, ngay cả ở những quốc gia có mức giá nội địa ổn định", đại diện The Forex Complex nhận định.

Theo chuyên gia, chi phí hàng ngày thường là điều du khách quan tâm trước tiên, nhưng sự thay đổi tỷ giá mới là yếu tố âm thầm "đánh úp" ngân sách kỳ nghỉ. Nếu bỏ qua xu hướng tiền tệ năm 2025, nhiều người có thể đối mặt một mùa hè vượt xa khả năng chi tiêu.

Du khách tập trung tại khu vực núi lửa trên bán đảo Reykjanes, Iceland, năm 2021. Ảnh: Reuters.

Xếp sau Iceland là Australia với chi phí trung bình mỗi ngày khoảng 280 USD . Dù tỷ lệ lạm phát tại đây chỉ ở mức 2,4%, giá cả các dịch vụ du lịch vẫn ở ngưỡng cao. Mexico đứng thứ 3, một phần do đồng peso tăng giá 6,4% so với USD, khiến quốc gia này trở nên kém hấp dẫn hơn với du khách Mỹ - nhóm khách vốn quen với chi phí thấp ở Mexico.

Một số điểm đến quen thuộc khác tại châu Âu như Anh (8), Đức (9) và Italy (10) cũng góp mặt trong top 10 điểm đến đắt đỏ, dù tỷ giá đang có lợi hơn cho du khách Mỹ. Điều này cho thấy chi phí hàng ngày tại đây vẫn cao dù sức mua của du khách đã cải thiện phần nào.

Ở chiều ngược lại, Thái Lan được ghi nhận là điểm đến tiết kiệm nhất với mức chi tiêu trung bình mỗi ngày chỉ 81,87 USD . Đồng baht yếu hơn so với USD khiến quốc gia Đông Nam Á này càng hấp dẫn hơn với du khách quốc tế.

Indonesia đứng thứ 2 trong danh sách điểm đến tiết kiệm với mức chi trung bình chỉ 70,23 USD /ngày, dù lạm phát tại đây đang ở mức 1,95%.