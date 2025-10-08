Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng

|
Những cơn mưa lớn trên diện rộng hai ngày qua đã khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên ngập lụt nghiêm trọng. Cơ quan khí tượng ghi nhận từ 19h ngày 6/10 đến 16h ngày 7/10, Thái Nguyên đã hứng lượng mưa 200 - 400 mm, một số nơi trên 500 mm như trạm Hóa Thượng 564 mm, trạm Gia Bảy 541 mm. Ảnh: Đinh Duy Huấn.
Nhiều tuyến phố ở thành phố Thái Nguyên (cũ) như biến thành sông khi mực nước liên tục dâng cao. Sinh sống tại địa phương nhiều năm, anh Duy Huấn chưa từng chứng kiến cảnh tượng ngập "kinh hoàng" như lần này. "Khu tôi sống ở phường Linh Sơn vị trí cao, chưa bao giờ ngập lụt nhưng đến sáng nay (8/10) nước đã lên nhà tới 40-50 cm", anh nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Đinh Duy Huấn.
Hàng trăm chiếc ôtô sắp ngập qua nóc khi nhìn từ nhà chị Nguyễn Hương ở đường Phan Đình Phùng (thành phố Thái Nguyên cũ). Ảnh: Hương Nguyễn.
Những tuyến phố chưa từng ngập lụt nay cũng không thấy nổi hình dạng. Chị Hương cho biết đến sáng nay, khu vực vẫn không có điện, nhiều người gặp khó khăn trong việc liên lạc với bên ngoài. Ảnh: Hương Nguyễn.
Sáng 8/10, mực nước tại nhiều vùng ngập lụt sâu tại Thái Nguyên, như trục đường Cách Mạng Tháng Tám, Động Lục, khu dân cư Thăng Long và các nơi gần sông Cầu vẫn chưa thuyên giảm. Cơn mưa lớn từ tối 7/10 đẩy nước lũ tại sông Cầu tại Gia Bảy (Thái Nguyên) lên mức kỷ lục. Ảnh: Khắc Lê Duy.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Lê Duy Khắc (người dân địa phương tham gia cứu trợ cùng lực lượng chức năng) cho biết mực nước tại khu vực gần sông Cầu đã lên cao so với thời điểm trưa 7/10. "Tối qua, khi tôi đi cứu hộ, nước đã lên tới cằm và tiếp tục dâng cao. Pháo sáng S.O.S đã được bắn lên trong đêm tại vùng bị cô lập. Hy vọng mọi thứ sẽ thuyên giảm trong chiều nay", anh nói. Ảnh: Khắc Lê Duy.
Các hộ dân sinh sống gần đường ray xe lửa, cạnh sông Cầu bị cô lập từ ngày 7/10. Ảnh: Khắc Lê Duy.
Nhiều đoàn cứu hộ tại các xã ở Thái Nguyên trắng đêm cứu hộ trong đêm 7/10. Ảnh: Khắc Lê Duy.
