Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng

Nhiều tuyến phố ở thành phố Thái Nguyên (cũ) như biến thành sông khi mực nước liên tục dâng cao. Sinh sống tại địa phương nhiều năm, anh Duy Huấn chưa từng chứng kiến cảnh tượng ngập "kinh hoàng" như lần này. "Khu tôi sống ở phường Linh Sơn vị trí cao, chưa bao giờ ngập lụt nhưng đến sáng nay (8/10) nước đã lên nhà tới 40-50 cm", anh nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Đinh Duy Huấn.