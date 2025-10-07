Thái Nguyên ngập lịch sử, người dân lên nóc nhà ngồi cầu cứu

Những đợt mưa lớn liên tiếp từ đêm 6/10 khiến nhiều khu vực tại tỉnh Thái Nguyên bị ngập nặng, cô lập, người dân không kịp trở tay.

Mưa lũ lịch sử, Thái Nguyên nước ngập mái nhà Nhiều người dân tại xã La Hiên (Thái Nguyên) bị cô lập trong ngày 7/10 do nước lũ dâng cao nhanh, không thể tiếp cận bên ngoài.

Suốt từ sáng cho đến 18h ngày 7/10, điện thoại của chị Hoàng Thị Nga (sinh năm 1974), thôn Liên Bình, xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên liên tục đổ chuông. Hàng chục người dân trong thôn thấp thỏm, hỏi chị về tình hình cứu hộ và tiếp tế lương thực.

Tuy nhiên vì đường dẫn vào thôn cách đó khoảng 20 km đã bị sạt lở và mực nước quá cao, khiến khu vực này bị cô lập từ sáng, lực lượng cứu hộ chưa thể tiếp cận.

"Bà con cố gắng nhé, chắc phải cầm cự qua thêm tối nay, ngày mai nước rút mới tính tiếp được", chị động viên, lòng cũng như lửa đốt.

Từ đêm 6/10 đến sáng 7/10, tỉnh Thái Nguyên liên tiếp có mưa lớn khiến mực nước tại các sông dâng cao, tràn vào gây gập úng nhiều khu dân cư.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Nga cho biết thôn Liên Bình chị có 120 hộ dân thì chỉ 3 hộ ở phía ngoài kịp sơ tán ra khu vực an toàn, còn lại đang bị cô lập từ sáng nay, không kịp trở tay khi nước lũ dâng cao.

"Từ đêm qua khi nước bắt đầu lên, mọi người vẫn mải dọn dẹp, chạy cứu đồ đạc, bởi không nghĩ nước có thể lên nhanh. Đến khi nước chạm mép giường, tôi gọi điện báo mọi người hãy nhanh chóng tìm nơi trú ẩn, của cải bỏ đó, tính mạng mới là quan trọng", chị kể.

Tới sáng 7/10, dòng nước cuồn cuộn đã dần nhấn chìm tầng 1 của các ngôi nhà. Nhiều người dân trong thôn phải phá mái tôn, chạy lên mái nhà, số khác đến nhờ tầng 2, 3 của hàng xóm.

Riêng chị Nga may mắn khi thường xuyên qua lại giữa hai nhà, một ở khu vực an toàn cách thôn khoảng 4 km, một ở trong thôn chủ yếu để chăn nuôi gà. Tối 6/10, chị không ngủ lại nhà trong thôn nên may mắn thoát cảnh cô lập. Cả ngày hôm nay, chị liên tục là kênh cập nhật, trao đổi thông tin giữa người dân với các lực lượng cứu hộ.

"Chiều tối, có mấy người gọi hỏi tôi cứu hộ vào được chưa, xin tiếp tế chút đồ ăn vì đã nhịn từ trưa tới giờ nhưng tôi đành bất lực. Ngay cả người ở khu chợ gần thôn cũng không thể tiếp cận vì nước ngập cao và chảy xiết rất nguy hiểm", chị Nga nói, động viên bà con san sẻ thức ăn cho nhau, hy vọng có nhà cao tầng kịp đem theo chút bánh kẹo từ đêm qua (Trung thu) hoặc có thùng mì gói trong nhà.

Nước lũ dâng cao gây ngập nặng tại xã La Hiên sáng 7/10.

Từ chiều cùng ngày, mưa đã bắt đầu ngớt, nước rút chậm ở một số khu vực song thôn Liên Bình vẫn bị cô lập. Một số người dân di chuyển được xuống gác xép trong nhà để trú mưa.

"Năm ngoái bão Yagi, nước ngập cũng chỉ lên tới một vài hộ trong thôn, không ngờ năm nay, gần như cả thôn đã bị nhấn chìm trong biển nước. Đây là cảnh tượng tôi chưa từng thấy. Hy vọng bà con an toàn qua đêm nay", chị Nga chia sẻ.

Cũng phải đăng bài "cầu cứu" trên mạng xã hội vào sáng 7/10, anh T. (nhân vật yêu cầu giấu tên để bảo vệ sự riêng tư), sinh sống tại xã La Hiên, cho biết anh và gia đình phải di chuyển lên tầng 2 của căn nhà vì nước đã gần ngập hết tầng 1. Trong thôn anh có khoảng 30 người bị mắc kẹt tại chỗ.

"Tôi lo quá, nhà tôi còn có con nhỏ, một bé 2 tuổi, một bé 1 tuổi. Tạm thời chúng tôi an toàn và còn một chút sữa dự trữ cho các con, nhưng không thể cầm cự lâu nên mới đăng bài nhờ cứu hộ", anh cho biết.

Sinh sống tại địa phương nhiều năm, anh chưa bao giờ chứng kiến trận ngập lụt nào nhanh, nghiêm trọng như lần này. Năm 2024, thời điểm bão Yagi đổ bộ, khu nhà anh cũng chỉ ngập 1/3 so với hôm nay. Anh cho rằng tâm lý đó cũng khiến một số hộ dân trong thôn chủ quan.

May mắn ở khu vực anh sống, tới chiều 7/10, nước đã bắt đầu rút khi mưa ngớt. Anh cho biết sẽ chủ động tìm đường tiếp cận các khu vực khác để tiếp tế lương thực cho gia đình.

Tính đến 17h chiều 7/10, nhiều nơi tại Thái Nguyên vẫn mưa lớn, đỉnh lũ trên sông Cầu đã vượt mức lịch sử ghi nhận trong đợt bão Yagi năm 2024 hơn nửa mét. Trước tình hình mưa bão, Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng và phương tiện, triển khai ứng phó, hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến khu vực an toàn. Trên mạng xã hội, người dân cũng truyền tay nhau hàng chục số điện thoại liên hệ khẩn cấp của các lực lượng, cá nhân thuộc đội cứu hộ, cứu nạn tại các xã phường, sẵn sàng tiếp cận ứng cứu.

Tiếng thét uy lực của chiến sĩ công an cứu dân giữa dòng nước xiết 6h sáng 7/10, lực lượng công an xã Đồng Kỳ (Bắc Ninh) phối hợp cùng chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (viết tắt là PC07) thành công tiếp cận và giải cứu một hộ gia đình bị mắc kẹt giữa biển lũ. Cảnh vật lộn với dòng nước và tiếng thét "bám đi, bám đi, bám chắc vào" khiến người xem cảm phục.