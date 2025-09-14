Thảm án ở Đắk Lắk: Chị gái nghi phạm sốc trước sự tàn nhẫn của em

Chị gái của nghi phạm gây ra vụ thảm sát ở Đắk Lắk không nghĩ em ra tay tàn nhẫn như vậy. Tận trong đáy lòng chị gửi lời xin lỗi đến thân nhân các bị hại và mong cộng đồng mạng ngưng lan truyền tin sai sự thật.

Vụ thảm sát diễn ra vào rạng sáng 13/9 tại Đắk Lắk vẫn đang là nỗi ám ảnh không chỉ của thân nhân các nạn nhân, mà còn đè nặng lên tâm trí của người thân nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận (36 tuổi, tên thường gọi là Hào, trú phường Ea Kao, Đắk Lắk).

Đối với họ, sự việc này như một cú sốc bất ngờ và không thể tin vào thực tế tàn khốc đang phải đối mặt.

Đối tượng Thuận

Chia sẻ với PV, chị T. (chị gái của nghi phạm) cho biết, Thuận và Nguyễn Thị Kim Hoa (hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, Đắk Lắk) quen nhau và quyết định làm đám cưới vào năm 2021.

Nhưng do dịch Covid-19 bùng phát, họ chỉ đăng ký kết hôn và sinh được cháu N.T.M. (SN 2022). Vợ chồng Thuận thường xuyên qua lại 2 bên nội - ngoại.

“Thuận rất thương vợ, con và thường chở nhau đi chơi. Còn chuyện cãi vã, tôi nghĩ gia đình nào cũng có. Tuy nhiên, khi nghe tin dữ, chân tay tôi bủn rủn, không tin nổi vào sự thật. Đây là cú sốc quá lớn với gia đình tôi, nhất là người mẹ già đang mang nhiều bệnh”, chị T. kể.

Đối tượng Thuận cùng vợ thuở còn yêu thương

Chị T. thông tin thêm, mẹ ruột năm nay ngoài 70 tuổi, đang mang trong mình nhiều bệnh. Ban đầu gia đình định giấu đi vì sợ bà sốc, tuy nhiên sau đó anh em họp bàn và quyết định nói ra sự thật.

“Chúng tôi sợ mẹ sẽ bị sốc nặng khi nghe từ người khác. Anh em thay nhau kể từ từ, xen lẫn nhiều câu chuyện khác để mẹ từng bước chấp nhận sự thật. Nghe xong, bà khóc rất nhiều", chị T. kể.

Chị T. bộc bạch: "Sự việc xảy ra, bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể gỡ hết tội cho Thuận. Tuy nhiên, tôi xin thay mặt gia đình gửi lời xin lỗi từ tận đáy lòng đến gia đình các bị hại. Chúng tôi mong cộng đồng ngưng thêu dệt và lan truyền những thông tin sai lệch về gia đình chúng tôi. Sự việc quá tàn nhẫn và không thể chấp nhận được".

Theo chị T., sau khi vụ việc xảy ra, gia đình nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ, kết nối với thân nhân các bị hại để xin được xuống đám tang. Phía nhà nạn nhân đồng ý và cho phép đón cháu M. về bởi không còn ai chăm sóc.

“Dù khó khăn đi nữa, chúng tôi cũng lo cho cháu. Bố mẹ cháu đã vậy rồi, làm sao chúng tôi không lo cho cháu được. Thế nhưng trên mạng xã hội lại lan truyền rằng, phía nhà nội từ chối việc nhận bé về nuôi. Thông qua báo chí, gia đình mong muốn mọi người hiểu rõ hơn về sự thật”, chị T. nói và thông tin thêm, hai hôm nay, cháu bé liên tục hỏi nhưng gia đình nói dối rằng: "Bố mẹ đang đi làm".

Chị T. cũng thổ lộ, hiện giờ gia đình không dám ra đường cũng không dám xem tin tức. Nhiều người gọi điện, nhắn tin hỏi nhưng chị không dám nghe.

Người dân viếng đám tang 3 nạn nhân trong vụ thảm sát

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 1h sáng 13/9, đối tượng Thuận đến nhà vợ là Nguyễn Thị Kim Hoa. Khi đến nơi, đối tượng đã dùng búa, dao đâm thiệt mạng anh vợ Bùi Hữu Nghĩa, chị Hoa và mẹ vợ - bà Trần Thị Dung. Riêng cháu Trần Tấn P. (con riêng chị Hoa), dù bị thương nặng vẫn cố tìm cách tháo chạy, được đưa đi cấp cứu sau đó, hiện đã qua nguy kịch.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Trên đường đi, Thuận kề dao, cướp xe máy của chị L.T.L.C. (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và vây bắt thành công đối tượng.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra về tội "Giết người", "Cướp tài sản".

Tại cơ quan công an, Thuận khai rằng, khoảng 10 ngày trước khi gây án, Thuận thấy gia đình luôn xa lánh, hắt hủi. Vợ thường xuyên không nghe điện thoại, hay vắng nhà, ngăn cản việc Thuận gặp con nên nảy sinh ý định giết cả nhà vợ để trả thù.

Tối 12/9, Thuận mua ma túy về nhà sử dụng. Nhớ lại việc gia đình vợ đối xử không tốt với mình nên mang theo con dao bầu, một cây búa đinh rồi đón xe đi đến nhà vợ gây ra vụ thảm sát trên.