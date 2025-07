Thảm cỏ 'siêu thực' giữa lòng hồ Trị An mùa nước cạn

Đầu tháng 7, khi lòng hồ Trị An rút nước, một thảm cỏ xanh mướt hiện ra, trải dài đến tận chân trời. Du khách có thể chọn cắm trại qua đêm tại đây, trải nghiệm làm gốm và đu zipline.

Trị An mùa "cỏ hát"

Hồ thủy điện Trị An có diện tích mặt hồ rộng hơn 323 km2, trải dài qua nhiều xã của tỉnh Đồng Nai. Trái ngược với khung cảnh hồ nước mênh mông thường thấy, hè về, lòng hồ Trị An (khu vực xã Định Quán, Đồng Nai) cạn dần, để lộ những thảm cỏ non xanh mướt, trải dài bất tận, tựa như thảo nguyên. Dưới ánh nắng vàng rực, từng ngọn cỏ óng ánh sắc xanh, nhảy múa khi làn gió thổi qua, tạo nên bức tranh thiên nhiên siêu thực. Nhìn từ trên cao, những con suối cạn khô uốn lượn giữa thảm cỏ, vẽ nên các đường nét quanh co, kỳ ảo - trông giống như các hình họa bí ẩn của người Inca cổ. Giữa khung cảnh nên thơ, du khách có thể dã ngoại, thả diều, chụp ảnh hay đơn giản là ngồi lặng yên, tận hưởng không khí trong lành, bỏ lại sau lưng mọi ồn ào, căng thẳng của cuộc sống thường nhật.

Tự thưởng bằng cắm trại nghỉ dưỡng

Mô hình cắm trại kiểu glamping được nhiều du khách lựa chọn khi đến hồ Trị An. Ẩn mình dưới những tán cây xanh mát bên sườn đồi, những mái lều kiên cố với giường nệm êm ái, máy lạnh mát rượi và khu vệ sinh riêng sạch sẽ, mang đến cảm giác nghỉ dưỡng đúng nghĩa. Trong khu đất trại có nhiều dịch vụ trải nghiệm như làm gốm, bắn cung, tô tượng, đu zipline, khám phá vườn cao su hay lái xe địa hình ATV vòng quanh khu vườn nhỏ... Đến đây vào dịp cuối tuần, du khách còn có cơ hội xem múa lửa, ngồi đốt lửa trại ngắm sao trời.