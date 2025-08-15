Thảm kịch ngộ độc rượu ở Kuwait

Theo thông báo của Bộ Y tế Kuwait, các bệnh viện liên tục tiếp nhận các ca ngộ độc rượu. Tính đến hiện tại đã có 13 người chết, nhiều người nguy kịch.

Ngộ độc methanol có liên quan đến tỷ lệ tử vong cao trên toàn thế giới. Ảnh: ABC News.

Kuwait đang đối mặt với một vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng khiến 13 người mang quốc tịch châu Á thiệt mạng và hàng chục người khác nhập viện, Euronews đưa tin.

Theo thông báo của Bộ Y tế Kuwait, kể từ ngày 9/8, các bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 63 ca ngộ độc do rượu nhiễm methanol - loại cồn công nghiệp cực độc, tuyệt đối không dùng trong thực phẩm hoặc đồ uống.

Trong số các nạn nhân, 31 người phải thở máy, 51 trường hợp được lọc máu khẩn cấp và 21 người bị mù vĩnh viễn hoặc suy giảm thị lực nghiêm trọng. Bộ Y tế cho biết các ca bệnh có mức độ triệu chứng khác nhau, một số phải điều trị tại phòng hồi sức tích cực.

Cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đảm bảo chăm sóc y tế, đồng thời kêu gọi người dân báo ngay các trường hợp nghi ngờ ngộ độc qua bệnh viện hoặc đường dây nóng.

Một nguồn tin an ninh nói với báo Al-Rai rằng các nạn nhân đều mua rượu sản xuất thủ công từ một số người gốc Á tại khu Jleeb Al-Shuyoukh, tỉnh Farwaniya. Lực lượng chức năng đã tiến hành các cuộc truy quét tại những địa điểm nghi vấn và bắt giữ 10 người liên quan.

Theo luật Kuwait, việc nhập khẩu, buôn bán và sản xuất rượu bị nghiêm cấm. Những người vi phạm, đặc biệt trong mục đích thương mại, có thể bị phạt tù. Lệnh cấm này đã tồn tại từ năm 1964, dẫn tới việc hình thành thị trường rượu lậu, thường sản xuất trong điều kiện mất vệ sinh và tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe.

Giới chức Kuwait vẫn đang điều tra để tìm ra toàn bộ nguồn cung và mạng lưới phân phối loại rượu có độc, nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự. Nhiều đại sứ quán cũng tham gia hỗ trợ công dân của mình, nhất là trong bối cảnh lao động nhập cư, đặc biệt là người Nam Á, được xem là nhóm dễ bị ảnh hưởng nhất bởi các loại rượu lậu, kém chất lượng.