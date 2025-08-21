Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tham ô tài sản, cựu phó trưởng phòng bị phạt 20 năm tù

  • Thứ năm, 21/8/2025 07:33 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của công ty, cựu phó trưởng phòng kinh doanh bị phạt 20 năm tù.

Ngày 20/8, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Hoa (SN 1979, Phó trưởng Phòng kinh doanh Công ty TNHH Trung Viễn) 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản".

Theo cáo trạng, Phan Văn Hoa làm việc tại Công ty Trung Viễn từ năm 2016 đến năm 2022, được bổ nhiệm làm Phó trưởng Phòng kinh doanh và được giao trực tiếp thu tiền công ty bán xe (xe máy chuyên dụng, xe xúc vật liệu) từ khách hàng tại khu vực giáp ranh Campuchia thuộc tỉnh Tây Ninh.

Cong ty Trung Vien, Giam doc Trung Vien, Ke toan Trung Vien, Nhan vien Trung Vien, Tru so Trung Vien anh 1

Bị cáo Phan Văn Hoa tại tòa.

Trong năm 2022, Phan Văn Hoa đã thu 3,5 tỷ đồng từ 8 khách hàng, nhưng chỉ nộp về công ty 1,4 tỷ đồng, số tiền còn lại (2,1 tỷ đồng) chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hành vi phạm tội của bị cáo diễn ra nhiều lần, với số tiền chiếm đoạt từ nhiều khách hàng khác nhau. Qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX xác định hành vi của bị cáo Hoa đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, chiếm đoạt số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Hoa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Phan Văn Hoa phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

