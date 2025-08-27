Thần đồng 11 tuổi vào đại học được nuôi dạy ra sao?

“Cách tôi dạy con học không khác gì trường học truyền thống Nhưng tôi nghĩ chúng tôi hiệu quả và năng suất hơn”, ông Rafael Perales - bố của thần đồng 11 tuổi vào đại học - chia sẻ.

Alisa tốt nghiệp hai bằng cao đẳng khi mới 11 tuổi. Ảnh: Rafael Perales.

Vào tháng 5, Alisa (11 tuổi) tốt nghiệp Crafton Hills College với hai tấm bằng về khoa học và toán học. Sắp tới, cô bé sẽ bắt đầu học tại Đại học California, Riverside (Mỹ), theo đuổi bằng cử nhân Khoa học máy tính với mục tiêu làm việc trong lĩnh vực công nghệ.

Cha bỏ làm để nuôi dạy thần đồng

Thành công của Alisa không đơn thuần đến từ tài năng thiên bẩm. Đằng sau đó là sự giáo dục nhất quán của ông bố đơn thân Rafael Perales (51 tuổi).

Khi Alisa mới 1 tuổi, ông Rafael đã quyết định gác lại sự nghiệp luật sư. Thời điểm đó, ông nhận thấy Alisa có khả năng học tập vượt trội ngay từ sớm, cô bé có thể đọc thành thạo bảng chữ cái và đếm đến hàng trăm.

Nhận thấy tiềm năng của con, Rafael tin rằng việc hy sinh sự nghiệp để tập trung hoàn toàn vào giáo dục con cái là điều đúng đắn.

“Nguyên tắc bất di bất dịch của tôi là con cái phải được đặt lên hàng đầu. Con gái tôi quan trọng hơn tất cả mọi điều khác, kể cả bản thân tôi”, người cha nói.

Ban đầu, khi mới nghỉ việc, Rafael gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Không còn thu nhập ổn định từ nghề luật, hai cha con sống bằng khoản tiền cho thuê nhà. Dù nhiều lúc phải lo lắng về chuyện tiền bạc, nhưng Rafael vẫn tin rằng sau cùng, mọi việc sẽ ổn, ông sẽ xoay xở được.

Rafael đã tự dạy Alisa tại nhà cho đến khi cô bé 8 tuổi. Sau đó, cô bé hoàn thành chương trình trung học và thi vào cao đẳng.

Trong quá trình tự dạy con học, Rafael lựa chọn các giáo trình và tài liệu trực tuyến dựa trên khả năng và sở thích của con.

Ông luôn cố gắng tạo ra một lịch trình học tập và vui chơi khoa học. Mỗi ngày, hai cha con học đều đặn từ 8h đến 16h, năm ngày một tuần. Rafael cũng ý thức được việc không nên tạo áp lực quá mức cho trẻ.

Ông khuyến khích Alisa chơi đùa với bạn bè. Thứ 4 hàng tuần, hai cha con cùng đi chơi Disneyland, như một cách để giúp Alisa thực sự giải tỏa và có điều gì đó để chờ đợi hàng tuần.

Những chuyến đi chơi của Alisa luôn được cha kết hợp với việc học. Ví dụ, ông thường đưa con đến những nơi như Grand Canyon hoặc Mount Rushmore để tìm hiểu về lịch sử và địa lý.

"Cách tôi dạy con học không khác gì trường học truyền thống. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi hiệu quả và năng suất hơn", người cha nhìn nhận.

Hiện tại, Alisa đang háo hức chuẩn bị cho cuộc sống đại học. Cô bé mơ ước được đi du lịch vòng quanh thế giới và thành lập một công ty công nghệ của riêng mình.

Vì Alisa còn nhỏ tuổi, Rafael dự định tiếp tục đồng hành cùng con trong những năm tháng cô bé học đại học. Ông sẽ tiếp tục đưa đón con đi học và có thể sẽ cùng con sáng lập một công ty. Vì vậy, trước mắt, Rafael vẫn chưa có ý định quay trở lại với công việc toàn thời gian.

Thời gian chất lượng hơn số lượng

Câu chuyện nuôi dạy con của Rafael thu hút nhiều sự quan tâm. Theo CNBC, các chuyên gia cảnh báo rằng cha mẹ không nên vì con cái mà hy sinh hoàn toàn bản thân. Những phụ huynh làm vậy có nguy cơ bị kiệt sức và gặp một loạt các vấn đề sức khỏe tâm thần khác.

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra trong bất kỳ môi trường giáo dục nào, việc cha mẹ chủ động tham gia vào quá trình học tập của con có thể mang lại nhiều lợi ích.

Cụ thể, nghiên cứu năm 2011 của Đại học Brown và Đại học Bắc Carolina chỉ ra trẻ em được cha mẹ quan tâm và tham gia vào việc giáo dục thường có kết quả học tập tổng thể tốt hơn.

Các nghiên cứu khác cho thấy cha mẹ dành thời gian thường xuyên cho các hoạt động học tập tại nhà có thể giúp con cái đạt điểm thi cao hơn, tăng động lực và sự gắn kết ở trường.

Tuy nhiên, nhà tâm lý học trẻ em Tovah Klein nhấn mạnh rằng chất lượng thời gian quan trọng hơn số lượng.

Dù là học tập hay vui chơi, những tương tác chất lượng sẽ là yếu tố chính để nuôi dạy một đứa trẻ hạnh phúc, tự tin và có động lực để thành công.