Thành 'đại sứ du lịch' ở Trung Quốc vì giống Song Hye-kyo

Cô gái Tây Tạng (Trung Quốc) gây sốt vì có ngoại hình giống Song Hye-kyo. Khách trong và ngoài nước tìm đến quán ăn nơi cô làm việc, biến cô trở thành "đại sứ du lịch" bất đắc dĩ.

Ngoại hình của cô gái Tây Tạng khiến nhiều người hút hồn vì đẹp như Song Hye-kyo, lại thanh lịch, nhã nhặn. Ảnh: solomag.ca.

Một cô gái dân tộc Tây Tạng, Trung Quốc, bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội vì sở hữu gương mặt giống nữ diễn viên Hàn Quốc Song Hye-kyo. Sự chú ý này đã thu hút khách du lịch từ khắp Trung Quốc và cả nước ngoài tìm đến gặp cô, SCMP đưa tin.

Dolma (27 tuổi), hay còn được biết đến với tên Yongzong, hiện là diễn viên tại điền trang Tusi ở Shangri-La, tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc. Khu trang viên này mang đến trải nghiệm sống động về thời kỳ Vân Nam nằm dưới sự cai quản của Tusi, các quan chức đế quốc trong triều đại nhà Nguyên (1279-1368), nhà Minh (1368-1644) và nhà Thanh (1644-1912) của Trung Quốc.

Yongzong sinh ra tại huyện Deqen, châu tự trị dân tộc Tạng Diqing thuộc tỉnh Vân Nam, cách Shangri-La khoảng 4 tiếng lái xe. Xuất thân là con nhà nông, sau khi tốt nghiệp vào 3 năm trước, cô làm việc tại trang viên Tusi với vị trí phục vụ bàn, sau đó được thăng chức thành diễn viên. Các tiết mục của Yongzong được cho là đã giúp trang viên thu hút đông đảo khách tham quan.

Du khách thích thú khi được xem Yongzong hát và nhảy trên sân khấu tại một nhà hàng Shangri-La. Ảnh: solomag.ca.

Gần đây, cô trở nên nổi tiếng vì vẻ ngoài giống nữ minh tinh Hàn Quốc Song Hye-kyo. Từ đó, cô được đặt biệt danh là "Song Hye-kyo phiên bản Deqen". Không ít du khách từ các tỉnh khác, thậm chí từ Hàn Quốc, đã lặn lội tới Shangri-La chỉ để gặp Yongzong.

Yongzong cho biết cô hiếm khi xin nghỉ phép, chỉ khi thật sự bị ốm hoặc phải về quê, vì cô không muốn phụ lòng những người lặn lội xa xôi đến tận nơi để được gặp mình. Mọi người thường vây quanh cô khi cô không biểu diễn để xin chụp ảnh và cô luôn cố gắng đáp lại tất cả.

"Tôi còn không đủ can đảm để đi thành phố khác gặp người mình ngưỡng mộ, nên khi có ai đó làm điều đó vì tôi, tôi thật sự rất cảm động", Yongzong chia sẻ.

Nhiều du khách lặn lội xa xôi chỉ để gặp "bản sao" của Song Hye-kyo. Ảnh: solomag.ca.

Ngay cả cơ quan văn hóa - du lịch địa phương cũng xem cô như một "đại sứ du lịch" của Shangri-La. Du khách cho biết họ bị cuốn hút không chỉ bởi vẻ đẹp của cô mà còn bởi phong thái thanh lịch, dịu dàng, tinh tế của cô.

Cặp du khách đến từ tỉnh Sơn Tây, miền trung Trung Quốc, cho biết: "Vợ chồng tôi đến Shangri-La chỉ để gặp cô ấy". "Vẻ đẹp tự nhiên như vậy ngày nay rất hiếm có", một người khác bình luận.

Dù vậy, trên mạng xã hội cũng xuất hiện những ý kiến trái chiều, cho rằng cô "dựa hơi" Song Hye-kyo hoặc hát không hay. Trước những bình luận này, Yongzong chỉ cười xòa và thậm chí tự trêu mình là "mỹ nhân ngốc".

Nhà hàng này phục vụ nhiều món ăn đặc sản địa phương với nhiều mức giá. Ảnh: solomag.ca.

Một cư dân mạng nhận xét: "Cô ấy có tâm hồn rộng lớn như thảo nguyên". Người khác viết: "Cô ấy có vẻ đẹp rất riêng, không cần phải so sánh với bất kỳ ngôi sao nào".

Hiện tài khoản mạng xã hội của Yongzong có khoảng 290.000 người theo dõi và thỉnh thoảng cô cũng livestream giao lưu với khán giả.