Thanh niên 30 tuổi suýt mù vì chủ quan với bệnh quen thuộc

Nam bệnh nhân 30 tuổi mắc tiểu đường nhưng bỏ tái khám suốt một năm, tự tiêm insulin theo thói quen. Gần đây, anh mờ mắt, sụt cân nhanh, đường huyết luôn ở mức nguy hiểm.

Trong một năm qua, người này không đi khám định kỳ, chỉ tự tiêm insulin theo cảm tính. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân 30 tuổi, mắc đái tháo đường type 1 suốt 6 năm nhưng bỏ tái khám, tự điều trị theo thói quen.

Trong một năm qua, người này không đi khám định kỳ, chỉ tự tiêm insulin theo cảm tính. Khoảng một tháng gần đây, bệnh nhân xuất hiện tình trạng mắt mờ tăng dần, sụt cân nhanh, đường huyết luôn ở mức rất cao. Khi đến Bệnh viện Mắt Trung ương, anh được chẩn đoán mắc bệnh võng mạc đái tháo đường - một trong những biến chứng nguy hiểm nhất của căn bệnh này.

Theo các bác sĩ, võng mạc đái tháo đường xảy ra khi đường huyết tăng cao kéo dài, khiến các mạch máu nhỏ ở võng mạc bị tổn thương. Đây là biến chứng không thể phục hồi, khi võng mạc đã bị tổn thương thị lực sẽ suy giảm vĩnh viễn, thậm chí dẫn đến mù lòa.

Nguy hiểm hơn, bệnh thường tiến triển âm thầm, chỉ khi mắt mờ rõ rệt người bệnh mới đi khám, lúc đó điều trị trở nên khó khăn và hiệu quả hạn chế.

Khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân còn mắc thêm tăng huyết áp, bệnh thận mạn tính và thiếu máu. Đây là hệ quả từ việc bỏ tái khám, tự ý thay đổi liều insulin khiến đường huyết không được kiểm soát.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, đái tháo đường là bệnh mạn tính nhưng người bệnh hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh nếu kiểm soát tốt. Tuy nhiên, việc coi nhẹ bệnh, bỏ thuốc hay tự điều trị có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng nặng nề như mất thị lực, suy thận, nhồi máu cơ tim, đột quỵ.