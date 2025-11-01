Thanh niên chuyển giới gây sốt khi đi khám nghĩa vụ quân sự

Sự xuất hiện của Nguyễn Hoàng Như thu hút không ít sự chú ý của cán bộ, người dân có mặt tại buổi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự ở xã Kiến Minh (Hải Phòng).

Hoàng Như sở hữu vẻ ngoài dịu dàng. Ảnh: NVCC.

Nguyễn Như Hoàng hoàn tất thủ tục đổi tên trên căn cước công dân giữa năm nay, lấy tên mới là Nguyễn Hoàng Như, chỉ hoán đổi vị trí tên đệm.

Nói với Tri Thức - Znews, thanh niên sinh năm 2003 cho biết sự kiện là cột mốc đánh dấu bước ngoặc mới trên hành trình sống thật với chính mình.

"Đối với tôi, việc thay đổi giấy tờ không chỉ là thủ tục hành chính. Khi cầm trên tay chiếc căn cước với tên mới, tôi cảm nhận rõ ràng rằng mình đã thật sự bước sang một chương mới của cuộc đời, nơi tôi được sống đúng, được gọi đúng và được nhìn nhận đúng với con người thật của mình, dù giới tính vẫn vậy", Như nói.

Gây sốt tại buổi khám nghĩa vụ

Ngày 26/10, trong chiếc đầm chấm bi trắng, Hoàng Như có mặt tại buổi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự ở xã Kiến Minh (Hải Phòng). Mái tóc dài, ngoại hình nữ tính của Như thu hút mọi ánh nhìn của cán bộ y tế, nhân viên xã cùng các thanh niên đồng trang lứa.

Trước khi đến buổi khám nghĩa vụ, Như đã chuẩn bị tâm lý đối diện với phản ứng của mọi người xung quanh. "Biết ngoại hình của mình có phần khác biệt so với các bạn nam cùng trang lứa, tôi vẫn chấp hành nghiêm túc và đến đúng hẹn để thể hiện tinh thần công dân của mình", thanh niên 22 tuổi nói.

Hoàng Như tại buổi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự ở xã Kiến Minh (Hải Phòng). Ảnh: NVCC.

Thoạt đầu, Hoàng Như cho biết cán bộ y tế khá ngạc nhiên, thậm chí có chút bối rối vì ngoại hình của mình quá nữ tính so với thông tin trên giấy tờ. Sau khi Như giải thích và xuất trình căn cước công dân, mọi nghi vấn được sáng tỏ.

Việc hình dáng bên ngoài của Như khác so với giới tính ghi trên giấy tờ không gây ảnh hưởng đáng kể đến quá trình khám hay làm thủ tục nghĩa vụ quân sự. Thanh niên này vẫn thực hiện đầy đủ các bước sơ tuyển như mọi công dân nam khác bao gồm đo chiều cao, cân nặng, vòng ngực, kiểm tra thị lực và chụp ảnh lưu hồ sơ…

Hoàn tất kiểm tra sức khỏe, cán bộ xã Kiến Minh cho biết Hoàng Như có thể là trường hợp người chuyển giới duy nhất tại Hải Phòng tham gia sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay. Do đó, đơn vị cần xin ý kiến cấp trên để có hướng chỉ đạo phù hợp.

Đoạn video ghi lại cảnh Như xuất hiện tại buổi sơ tuyển thu hút nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Đa phần khen ngợi "cô gái" này dám sống thật với bản thân và chấp hành đúng nghĩa vụ của công dân nam.

Từng là "nỗi xấu hổ" của gia đình, bạn bè xa lánh

Năm 17 tuổi, Hoàng Như bắt đầu nhận ra ngoại hình cường tráng của nam giới trong gương hoàn toàn không phải là con người thật của mình. Như bị gò bó khi cố gắng sống theo khuôn mẫu mà gia đình mong cầu.

Hoàng Như cho biết bản thân từng chịu nhiều lời gièm pha từ bạn bè, xã hội, thậm chí là người thân trong gia đình. Ảnh: NVCC.

Như kể từng nhận phản ứng dữ dội từ phụ huynh khi bộc bạch nỗi lòng. "Gia đình tôi mang nặng tư tưởng truyền thống, để tâm đến tiếng nói của dư luận. Ban đầu, cha mẹ nghĩ tôi chỉ bị ảnh hưởng từ mạng xã hội, hoặc đang theo phong trào nhất thời, thường xuyên khuyên nhủ để tôi quay trở lại cuộc sống 'bình thường' để không bị đàm tiếu hay tổn thương", Như nói.

Thời điểm đó, Như bị mắc kẹt giữa khát khao được sống theo ý muốn và nỗi sợ bị gia đình, bạn bè hay xã hội phán xét. Sự giằng xé nội tâm kéo dài đưa Như đến bờ vực khủng hoảng, luôn cảm thấy "dị hợm", hoài nghi về bản thân. Song, Như lựa chọn sống thật với chính mình và bắt đầu nghiên cứu các phương pháp chuyển đổi ngoại hình chẳng hạn sử dụng hormone.

Hiện tại, gia đình Hoàng Như vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hình hài mới của con trai.

"Đôi lúc gia đình tôi vui vẻ và tự hào khi ai đó khen tôi xinh nhưng lập tức tỏ thái độ trái ngược với tôi nếu ai đó buông lời tiêu cực. Tôi chọn cách nhẹ nhàng đối mặt, bày tỏ mong muốn trở thành con gái là sự khao khát thay vì bồng bột tuổi trẻ", Như nói.

Về phần bạn bè, Như cũng phải chịu nhiều lời cay nghiệt, chấp nhận đánh đổi, rời xa một số mối quan hệ không phù hợp. Kể từ khi sống thật với chính mình, Như đối diện với sự xa lánh, soi mói từ một số người bạn từng thân. Song vẫn có nhiều mối quan hệ ở lại, yêu thương và ủng hộ vô điều kiện.