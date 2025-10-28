Thanh niên người Mỹ sống 6 năm ở Việt Nam, chi 1.500 USD/tháng

Bỏ lại công việc đầy căng thẳng ở Hawaii, Travis Carrasquillo chuyển đến Hà Nội vào năm 2019. 6 năm sau, anh vẫn gắn bó với Việt Nam, "chưa từng muốn quay lại Mỹ".

Travis lái xe máy phượt các tỉnh thành phía Bắc của Việt Nam.

Trước khi đến Việt Nam, Travis Carrasquillo, 37 tuổi, sống ở Hawaii và làm chuyên viên phân tích hành vi, hỗ trợ trẻ em trong các gia đình quân nhân mắc chứng tự kỷ. Công việc nhiều áp lực khiến anh nhận ra mình không thể duy trì mãi cuộc sống như vậy.

Anh vốn đam mê du lịch, từng đến Philippines, Thái Lan và Việt Nam trong 3 năm liên tiếp. Chính những hành trình ấy khiến anh phải lòng châu Á.

Đầu năm 2019, anh nhận được tin nhắn từ một bác sĩ quân y đã nghỉ hưu, hiện sống cùng vợ người Việt tại Hà Nội. Họ có con trai mắc chứng tự kỷ và đang tìm người dạy và chăm sóc.

"Lời mời đến chỉ hai tháng sau khi tôi vừa ghé Việt Nam du lịch. Tôi nghĩ, đó là một dấu hiệu, đã đến lúc thay đổi", anh nói trên Business Insider.

Chuyển đến Đà Nẵng, Travis mô tả thành phố này là "nơi cân bằng hoàn hảo giữa hiện đại và yên bình".

Tạm biệt Hawaii

Hawaii, dù có phong cảnh tuyệt đẹp, chưa bao giờ khiến Travis cảm thấy thuộc về. Chi phí sinh hoạt đắt đỏ khiến anh sớm nhận ra nơi này không dành cho mình. 6 tháng sau, anh thu xếp hành lý, bắt đầu cuộc sống mới ở Hà Nội.

4 năm đầu, Travis sống cùng gia đình bác sĩ quân y, dạy bé trai sau giờ học và hỗ trợ phát triển kỹ năng giao tiếp, hòa nhập. Từ ngày đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, anh đặt mục tiêu phải học tiếng Việt để có thể dạy song ngữ cho cậu bé.

"Tôi học liên tục khoảng một năm rưỡi để đạt trình độ tạm ổn. Giờ bạn gái tôi là giáo viên tiếng Việt, cô ấy giúp tôi luyện thêm mỗi ngày", anh cười nói.

Khi công việc kết thúc, Travis quyết định ở lại Việt Nam. Anh chuyển đến Đà Nẵng, thành phố biển miền Trung mà anh mô tả là "nơi cân bằng hoàn hảo giữa hiện đại và yên bình".

Đà Nẵng có mọi thứ anh cần, mà không quá ồn ào.

Travis thử cơm tấm ở TP.HCM, khen đồ ăn Việt Nam có giá phải chăng và ngon.

Travis từng sống ở Hà Nội, nơi anh yêu lịch sử và văn hóa nhưng gặp khó khăn với ô nhiễm không khí. Hai năm trước, anh chuyển tới Đà Nẵng, làm công việc sáng tạo nội dung mạng xã hội. Anh chọn thành phố này vì tin rằng thành phố này có bãi biển đẹp, khí hậu dễ chịu và là nơi đáng để bắt đầu một hành trình mới.

Anh thuê nhà ở khu vực trung tâm thay vì gần biển để tiết kiệm chi phí, mỗi ngày chỉ mất khoảng 10 phút đi xe máy ra bờ biển.

Với anh, Đà Nẵng là sự cân bằng hoàn hảo, có quán cà phê đẹp, phòng gym tiện nghi, đồ ăn ngon, đầy đủ tiện ích nhưng vẫn giữ được nhịp sống vừa phải, không quá ồn ào như Hà Nội hay TP.HCM.

Sống thoải mái với 1.500 USD /tháng

Mỗi tháng, Travis chi khoảng 1.500 USD (khoảng 37 triệu đồng) cho tiền nhà, ăn uống, tập gym và cả những chuyến đi ngắn cuối tuần. Khoản chi ấy giúp anh duy trì một cuộc sống thoải mái, đủ để tận hưởng và làm những điều mình yêu thích.

Theo anh, nhiều người Mỹ biết Việt Nam có chi phí sinh hoạt thấp nhưng lại lầm tưởng "giá rẻ đồng nghĩa với chất lượng kém", một quan niệm mà anh cho là hoàn toàn sai lầm.

Anh nhận xét ẩm thực Việt Nam tươi ngon, lành mạnh và giàu hương vị. Nếu ở Mỹ, việc ăn ngoài là điều xa xỉ thì tại Việt Nam, anh có thể thưởng thức một bữa ăn ngon chỉ với 1,5 USD . Dù vậy, anh vẫn thích tự nấu để tìm niềm vui trong căn bếp của mình.

Travis thử bánh mì khổng lồ đẫm thịt.

Trong suốt thời gian sống tại Việt Nam, Travis chọn ở trong khu dân cư địa phương thay vì khu người nước ngoài. Anh thích khung cảnh mỗi tối khi các gia đình bày bàn ăn ngay trước hiên nhà, trò chuyện và cười nói cùng nhau.

"Ở Việt Nam, người ta dành thời gian ngồi quán cà phê, đi chơi cùng bạn bè. Tôi cảm nhận được sự gắn kết cộng đồng, điều mà nước Mỹ đang dần đánh mất", anh nói.

Khi trở về thăm bố mẹ ở ngoại ô Chicago mùa hè vừa qua, Travis nhận ra sự khác biệt rõ rệt. Những con phố ở quê nhà yên ắng đến lạ, nhà nào cũng đóng kín cửa, mọi người di chuyển bằng ôtô từ nơi này sang nơi khác.

Sự tĩnh lặng ấy mang lại cảm giác bình yên, nhưng cũng khiến anh thấy thiếu vắng hơi thở đời sống, nỗi nhớ cảm giác được nhìn thấy người qua lại trên đường.

Travis thừa nhận thỉnh thoảng vẫn nhớ pizza Chicago và gia đình, nhưng nếu không vì họ, anh có lẽ chẳng muốn quay lại Mỹ.

"Tôi yêu Việt Nam, nhưng từng nghe nhiều người chuyển đến rồi thất vọng vì không như họ tưởng. Vì thế, lời khuyên của tôi là đừng vội quyết định. Hãy đến, ở lại một thời gian, cảm nhận xem Việt Nam có thực sự phù hợp với bạn không", anh nói.