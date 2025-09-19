Thanh niên 'ra lệnh đánh người' đến tận quán cà phê xin lỗi

Sáng 19/9, N.V.T., thanh niên ra lệnh đánh nhân viên tiệm cà phê ở Hà Nội, đến quán xin lỗi nhưng bị chủ quán mời ra ngoài.

Tới tận nơi xin lỗi, thanh niên 'ra lệnh đánh người' bị từ chối tiếp Sáng 19/9, N.V. T., thanh niên ra lệnh đánh nhân viên quán cà phê, đến tận nơi xin lỗi nhưng càng khiến gia đình nạn nhân bức xúc.

Sáng 19/9, một ngày sau vụ "tổng tài ra lệnh đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc không hút thuốc" bùng nổ mạng xã hội, địa điểm nơi xảy ra sự việc chật kín khách. Nhiều người đến uống cà phê, số đông tìm tới vì tò mò và bởi chương trình khuyến mại đồ uống.

Khoảng 10h, quán cà phê T6 trong khuôn viên khu đô thị Times City (Hà Nội) đã kín khách. Để cảm ơn cộng đồng mạng giúp tìm ra hung thủ đánh nhân viên, cũng chính là con trai mình, chủ quán đã mở chương trình đồng giá ly nước 20.000 đồng, trong 3 ngày.

Đến 10h30, N.V.T. (sinh năm 1998), thanh niên ra lệnh đánh nhân viên, đã tìm đến để nói chuyện. Người đàn ông gặp để xin lỗi với bà X., mẹ nạn nhân. Tuy nhiên, bà X. không chấp nhận, tỏ ra bức xúc và nói rằng "lời xin lỗi lúc này đã quá muộn", yêu cầu T. rời đi.

"Mời bọn em ra ngoài, chị không tiếp bọn em. Em chỉ tay cho nhân viên đánh con chị mà giờ này đến xin lỗi là quá muộn", bà X và mời T. rời khỏi quán.

Trước đó, chiều 18/9, khi vụ việc nam nhân viên ở quán T6 bị hành hung lan truyền khiến dân mạng bùng nổ, T. đã liên tục đăng lời giải thích và xin lỗi trên trang Facebook cá nhân.

Theo đó, T. kể khi đang ngồi trong quán cà phê, một thành viên trong nhóm anh hút thuốc, làm tắc chiếc tẩu nên đưa anh kiểm tra. T. dùng tăm và thổi vào tẩu, song không có hành động hút thuốc.

Nguyễn Văn T. giơ tay, ra hiệu cho em trai ra đánh nhân viên quán cà phê. Ảnh cắt từ clip.

"Lúc đó, nhân viên quán nói vọng ra, nhắc không được hút thuốc. Tôi không nghe rõ, câu nói lại không có chủ ngữ và tôi cũng đang không hút thuốc nên tôi không nghĩ rằng bạn ấy nói mình và tiếp tục việc kiểm tra tẩu. Sau đó, nhân viên này tiếp tục nói: 'Mấy con *** này không hiểu tiếng người à' nên tôi mới giật mình", anh nói.

T. ra hiệu cho người em tên V. (người tấn công nam nhân viên) đến quầy thu ngân nói chuyện rồi xảy ra xô xát. T. khẳng định M.Đ. (con trai chủ quán) có hành động lườm nguýt, nắm tay lại giống như định tấn công nên Vũ mới giơ tay lên đánh.

Tuy nhiên, trong video được quán cà phê đăng tải, ngay khi tiến đến chỗ M.Đ., em trai T. đã vung tay đánh vào mặt người này trước. M.Đ. khi đó cũng không có hành vi mang tính đe dọa.

Biển cấm hút thuốc, không gian quán cà phê nơi xảy ra vụ việc thanh niên ra hiệu đánh nhân viên vào sáng 19/9. Ảnh: Ánh Hoàng.

T. tự giới thiệu là chủ tịch Win Business Academy, một công ty chuyên mở khóa học đào tạo tài chính. Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này có ngành nghề kinh doanh chính là giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng, các dịch vụ dạy kèm (gia sư); giáo dục dự bị; các khóa dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn...

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà X., mẹ của nạn nhân M.Đ. (sinh năm 1997), cho biết đến sáng 18/9, con trai bà vẫn đang trong tình trạng hoảng sợ, không thể ăn uống vì một bên mặt đau, sưng do bị đánh. Gia đình đã đưa con trai đi khám.

Sau sự việc, nhóm khách bỏ đi mà không xin lỗi hay có hành động giải quyết với quán cà phê. Sự việc bất ngờ khiến gia đình bà X. rất bức xúc.

Đại diện Công an phường Vĩnh Tuy xác nhận với Tri Thức - Znews đã nhận được thông tin về sự việc và đang tiến hành điều tra.

Nam thanh niên hành hung nhân viên quán cà phê vì bị nhắc hút thuốc Bị nhắc nhở vì hút thuốc trong phòng kín, nam thanh niên bất ngờ xông tới hành hung M.Đ. - nhân viên quán cà phê ở Hà Nội hôm 17/9.