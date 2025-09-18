Thanh niên 'ra lệnh đánh người' ở quán cà phê lên tiếng

Nam thanh niên được cho có vai trò chỉ đạo vụ hành hung trong quán cà phê ở Hà Nội tuyên bố nhân viên là người kích động trước, em trai mình ra tay là để tự vệ.

Nam thanh niên hành hung nhân viên quán cà phê vì bị nhắc hút thuốc Bị nhắc nhở vì hút thuốc trong phòng kín, nam thanh niên bất ngờ xông tới hành hung M.Đ. - nhân viên quán cà phê ở Hà Nội hôm 17/9.

Ngày 18/9, thông tin nam nhân viên quán cà phê ở Khu đô thị Times City (Hà Nội) bị hành hung vì nhắc nhở khách hút thuốc trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Đoạn video ghi lại cảnh tượng được gia đình nạn nhân chia sẻ khiến nhiều người bức xúc.

Trưa cùng ngày, thông qua tài khoản Facebook N.V.T., người tự nhận là thành viên nhóm khách, cho biết nhóm mình đang bị hiểu nhầm, vu khống. Cụ thể, T. cho hay khi đến quán cà phê vào chiều 17/9, anh mang theo một tẩu thuốc mới được tặng và chỉ thử kiểm tra vì thấy bị tắc, khẳng định "không hề có hành vi hút thuốc trong quán".

Khi nhân viên nhắc nhở: "Ở đây không được hút thuốc", T. thấy nam nhân viên nói nhỏ, không có chủ ngữ rõ ràng, không nghĩ đang nhắm tới mình nên tiếp tục xử lý tẩu thuốc.

"Sau đó nhân viên đã nói với giọng xúc phạm (theo lời những người có mặt là: “Mấy thằng *** này không hiểu tiếng người à”, tôi đang yêu cầu trích xuất camera phần đầu), khiến không khí căng thẳng", T. viết.

Theo lời T., khi đó, anh nhờ người em trai ra nói chuyện để xác định lại thông tin song "không ngờ nhân viên trợn mắt lườm và có hành vi nắm tay định tấn công". Vì phản xạ tự vệ, em của T. có hành động tát lại nam nhân viên.

"Tôi đã lập tức can ngăn, nói hai bên dừng lại và em tôi cũng dừng theo", T. viết. Cũng theo lời người này, phía quán cà phê, cũng là gia đình nam nhân viên, đang cắt ghép, xuyên tạc nội dung sự việc khiến dư luận hiểu nhầm, vu khống em mình.

Nam nhân viên M.Đ. bị đánh vào mặt, choáng váng ngã ra đất.

T. cho biết đã làm việc với công an phường Vĩnh Tuy, đề nghị trích xuất toàn bộ camera an ninh và yêu cầu điều tra, làm rõ sự việc. T. khẳng định sẵn sàng hợp tác cung cấp bằng chứng, nhân chứng và hồ sơ y tế nếu cần.

Dưới bài đăng của N.V.T., nhiều dân mạng chỉ ra điểm bất hợp lý trong lời kể này. Cụ thể trong video được quán cà phê đăng tải, theo trình tự thời gian thực được ghi lại, ngay khi tiến đến chỗ nam nhân viên, em trai T. đã vung tay đánh vào mặt người này trước. Nam nhân viên khi đó cũng không có hành vi mang tính đe dọa như lời kể. Tri Thức - Znews đã liên hệ T. song chưa nhận được phản hồi.

Trước đó, bà X. - mẹ của nạn nhân, nam nhân viên tên M.Đ. (sinh năm 1997) - cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 17/9 tại quán cà phê thuộc sở hữu của gia đình bà. Nhóm khách, gồm 5-6 người, là khách từng đến quán vài lần.

Thấy nhóm khách hút thuốc, M.Đ. phải ra nhắc nhở 2-3 lần nhưng hành vi vẫn tiếp diễn. Sau đó khi anh trở lại quầy thu ngân thì bị một thành viên trong nhóm khách tiếp đến đấm vào mặt. Sau sự việc, nhóm khách bỏ đi mà không xin lỗi hay có hành động giải quyết với quán cà phê.

Đến sáng nay 18/9, con trai bà vẫn đang trong tình trạng hoảng sợ, không thể ăn uống vì một bên mặt đau, sưng do bị đánh. Gia đình bà X. cũng đã ra cơ quan công an phường Vĩnh Tuy trình báo sự việc.