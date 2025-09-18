Thanh niên 'ra lệnh đánh người' ở quán cà phê xin lỗi

Nguyễn Văn Thiên cho biết đang phối hợp với công an để làm rõ sự việc, đồng thời khẳng định mình có thiện chí giải quyết với phía gia đình chủ quán cà phê.

Nguyễn Văn Thiên là người xuất hiện trong clip đánh người ở quán cà phê đang thu hút sự chú ý.

Liên quan sự việc con trai chủ quán cà phê ở Khu đô thị Times City (Hà Nội) bị tấn công vì nhắc nhở khách hút thuốc, trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 18/9, Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1998) xác nhận mình là người xuất hiện trong clip (người vẫy tay ra hiệu cho thành viên trong nhóm đi "nói chuyện" với nhân viên của quán).

Thiên cho biết các thông tin đang lan truyền liên quan đến sự việc chưa hoàn toàn chính xác. Theo đó, khi đang ngồi trong quán cà phê, một thành viên trong nhóm anh hút thuốc, làm tắc chiếc tẩu nên đưa anh kiểm tra. Thiên dùng tăm và thổi vào tẩu, song không có hành động hút thuốc.

"Lúc đó, nhân viên quán nói vọng ra, nhắc không được hút thuốc. Tôi không nghe rõ, câu nói lại không có chủ ngữ và tôi cũng đang không hút thuốc nên tôi không nghĩ rằng bạn ấy nói mình và tiếp tục việc kiểm tra tẩu. Sau đó, nhân viên này tiếp tục nói: 'Mấy con *** này không hiểu tiếng người à' nên tôi mới giật mình", anh nói.

Thiên ra hiệu cho người em tên Vũ (người tấn công nam nhân viên) đến quầy thu ngân nói chuyện rồi xảy ra xô xát. Thiên khẳng định M.Đ. (con trai chủ quán) có hành động lườm nguýt, nắm tay lại giống như định tấn công nên Vũ mới giơ tay lên đánh.

Tuy nhiên, trong video được quán cà phê đăng tải, ngay khi tiến đến chỗ M.Đ., em trai Thiên đã vung tay đánh vào mặt người này trước. M.Đ. khi đó cũng không có hành vi mang tính đe dọa.

Nguyễn Văn Thiên (cà vạt xanh) ra hiệu cho một người trong nhóm đi nói chuyện với nhân viên quán cà phê. Ảnh cắt từ clip.

Về việc bản thân không chạy lại can ngăn mà chỉ giơ tay lên và hô "thôi, thôi", Thiên cho biết vì hôm trước bận họp, chỉ được ngủ hơn 2 tiếng, anh mệt nên chỉ nói lớn để sự việc dừng lại.

"Tôi thấy chuyện gây gổ ở quán không hay. Là người anh, tôi cũng muốn đứng ra giúp nói chuyện, giảng hòa nên yêu cầu nhân viên bảo chủ quán ra nói chuyện. Nhưng chờ 15-20 phút không thấy, chúng tôi mới ra về", anh nói, cho biết bản thân bức xúc khi bị xúc phạm trước.

Thiên cũng cho biết trong quá trình xô xát, tay của Vũ cũng bị bầm tím. Anh sẽ đưa người này đi kiểm tra sức khỏe nếu cần.

"Sáng nay, tài khoản Facebook của Vũ còn bị hack, đăng nhiều nội dung sai sự thật. Hiện, chúng tôi khá mệt mỏi vì sự việc", người này nói.

Chiều 18/9, Thiên cũng đăng tải loạt bài viết trên trang cá nhân, giải thích về vụ việc. Trong bài đăng gần nhất, anh cho biết đang phối hợp làm việc với cơ quan công an phường Vĩnh Tuy để làm rõ sự việc.

"Thay mặt em trai, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới bạn nhân viên và tập thể quán cà phê, cũng như tới mọi người đã phải bận tâm vì câu chuyện này", nam thanh viên viết.

Nguyễn Văn Thiên tự giới thiệu là chủ tịch Win Business Academy, một công ty chuyên mở khóa học đào tạo tài chính. Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này có ngành nghề kinh doanh chính là giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng, các dịch vụ dạy kèm (gia sư); giáo dục dự bị; các khóa dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn...

Doanh nghiệp này do 5 cá nhân góp vốn thành lập, có vốn điều lệ 3 tỷ đồng . Trong đó, Nguyễn Văn Thiên góp 1,83 tỷ đồng (61% vốn còn lại), giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

