'Thanh niên sống đẹp' 2025 - 20 ngọn lửa lan tỏa niềm tin và nhân ái

Chương trình “Thanh niên sống đẹp” 2025 tôn vinh những tấm gương trẻ với tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái, lan tỏa lối sống tích cực đến xã hội và cộng đồng.

Từ những nghĩa cử giản dị đến hành động phi thường, 20 gương mặt “Thanh niên sống đẹp” năm 2025 đã khắc họa bức tranh đầy cảm hứng về tuổi trẻ Việt Nam sống nhân ái, dũng cảm và đầy trách nhiệm.

Những dấu ấn nổi bật của “Thanh niên sống đẹp” 2025

Giữa nhịp sống hiện đại đầy biến động, khi những giá trị tốt đẹp đôi khi bị lấn át bởi nhịp sống tất bật, chương trình “Thanh niên sống đẹp” 2025 một lần nữa thắp lên niềm tin và cảm hứng về những điều tử tế vẫn hiện hữu quanh ta.

Năm nay, hành trình “Thanh niên sống đẹp” được triển khai trong khuôn khổ phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, với mong muốn mỗi bạn trẻ sẽ thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những hành động thiết thực, tử tế mỗi ngày. Sau hơn ba tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 86 hồ sơ đề cử từ 25 đơn vị trên toàn quốc, bao gồm các Hội Liên hiệp Thanh niên địa phương, lực lượng công an - quân đội, các tổ chức nghề nghiệp và câu lạc bộ thanh niên tiêu biểu.

20 gương mặt được vinh danh đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như nghiên cứu khoa học, sản xuất - kinh doanh, thể thao, nghệ thuật, công tác xã hội và thiện nguyện. Mỗi người trẻ ấy đều là một “ngọn lửa sống đẹp”, thắp sáng niềm tin và cổ vũ tinh thần “sống có ích - sống vì cộng đồng” của người Việt Nam.

Điểm đáng chú ý là trong số đó có 8 cá nhân người dân tộc thiểu số (Tày, Mông, Khmer, Mường) và 4 cá nhân theo các tôn giáo khác nhau (Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Công giáo) - minh chứng sinh động cho sự đa dạng, tinh thần đoàn kết và sẻ chia của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh, gala năm nay còn đánh dấu bước phát triển mới của hành trình “sống đẹp” khi chương trình tiếp tục mở rộng phạm vi lan tỏa đến nhiều địa phương trên cả nước. Các hoạt động bên lề như an sinh xã hội, hành trình thiện nguyện, hay chuỗi hoạt động “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành đã trở thành cầu nối gắn kết những người trẻ cùng chung khát vọng cống hiến, sống tử tế và hành động vì một xã hội tốt đẹp hơn.

20 câu chuyện là minh chứng sống động cho tinh thần “sống có khát vọng, sống có trách nhiệm, sống vì cộng đồng”.

Lan tỏa 20 câu chuyện sống đẹp

Khi câu chuyện của mỗi tấm gương được kể lại, người xem đều không khỏi xúc động và cảm phục trước vẻ đẹp của lòng nhân ái. Nếu như trưởng bản 9x Mùa A Thi (Điện Biên) trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm và trách nhiệm khi giữa đêm mưa lũ đã kịp thời sơ tán hơn 90 người dân, cứu cả bản làng thoát khỏi thảm họa; thì chàng vận động viên khiếm thị Vũ Tiến Mạnh lại truyền cảm hứng bằng hành trình vượt lên nghịch cảnh để giành huy chương trên đấu trường quốc tế.

20 câu chuyện, 20 trái tim, 20 ngọn lửa chính là minh chứng sống động cho tinh thần “sống có khát vọng, sống có trách nhiệm, sống vì cộng đồng” của thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay. Chăm chú lắng nghe câu chuyện của từng bạn trẻ, ông Nguyễn Quang Hiền Huy - Tổng giám đốc Công ty TCP Việt Nam - xúc động chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi được đồng hành cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong hành trình tôn vinh những người trẻ sống đẹp. Mỗi gương mặt được vinh danh hôm nay là một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ, tiếp thêm năng lượng tích cực cho xã hội. TCP Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và lan tỏa những hành động tử tế, để tinh thần ‘Tiếp năng lượng - bừng sức sống’ không chỉ là khẩu hiệu, mà là nguồn cảm hứng sống mỗi ngày của thanh niên Việt Nam”.

“Thanh niên sống đẹp” là hành trình gieo thêm nhiều hạt mầm tử tế cho hôm nay và mai sau.

Từ những hành động nhỏ bé đến nghĩa cử lớn lao, tất cả đã tạo nên một bức tranh rực rỡ về tuổi trẻ Việt Nam - những người dám dấn thân vì những điều tốt đẹp. “Thanh niên sống đẹp” không chỉ dừng lại ở một giải thưởng, mà là hành trình của niềm tin và tình yêu - gieo thêm thật nhiều “hạt mầm tử tế” cho hôm nay và cả mai sau.