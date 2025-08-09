Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia rực sáng trước đại nhạc hội

Tuyến phố đi bộ Millennia Journey - hành trình thiên niên kỷ khoác lên mình “bộ áo mới” rực rỡ sắc màu. Đặc biệt, đây cũng là hạng mục vừa được vinh danh kỷ lục quốc gia: Tuyến phố đi bộ trong khuôn viên khu đô thị có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất, lấy cảm hứng từ hải trình khám phá phương Đông của Marco Polo.