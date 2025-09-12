Thành viên đời đầu Team châu Phi rời nhóm

Sau nhiều tháng lập kênh mới kể từ khi Quang Linh Vlogs vướng vòng lao lý, Lindo - thành viên người Angola của Team châu Phi - được tiết lộ đã rời nhóm.

Trong một buổi livestream mới đây, Linh Philip (tên thật Đỗ Văn Linh), một thành viên nổi bật của Team châu Phi, thông báo Lindo đã rời khỏi nhóm. Điều này khiến những người theo dõi và yêu mến bất ngờ bởi Lindo là người đã gắn bó với Quang Linh Vlogs từ những ngày đầu lập kênh.

"Lindo nghỉ rồi các bạn, Lindo không làm với anh em mình nữa", Linh Philip nói ngắn gọn khi có fan hỏi về tình hình hiện tại của các thành viên và không giải thích thêm về lý do.

Sau khi thông tin rời nhóm gây bàn tán, Lindo chưa có động thái giải thích. Kênh YouTube mới của anh vẫn đăng nội dung đều đặn. Trong khi đó, kênh Lindo Vlogs - chung hệ thống với Team châu Phi - đã dừng cập nhật nội dung mới từ 4 tháng trước.

Lindo được tiết lộ đã rời khỏi Team châu Phi. Ảnh: Quang Linh Vlogs/Facebook.

Lindo (tên thật Manuel Arlindo, sinh năm 1993) là thành viên đời đầu của Team châu Phi. Anh được yêu mến khi biết nói tiếng Việt theo giọng Nghệ An khá lưu loát, tính cách gần gũi và dễ mến. Anh chàng người Angola cũng được Quang Linh Vlogs dành nhiều sự giúp đỡ, từ dạy việc làm ăn, xây nhà, quay video YouTube đến tổ chức đám cưới.

Tuy nhiên, kể từ khi YouTuber sinh năm 1997 vướng vòng lao lý vào hồi tháng 4, Lindo liên tiếp có những động thái gây bàn tán.

Hôm 19/5, Lindo bất ngờ chia sẻ bài viết trên Facebook cho biết đang gặp khó khăn về tài chính, không có điện thoại để ghi hình. Anh chia sẻ đó là lý do không thể đăng video lên kênh suốt một thời gian. Chàng trai người Angola cho biết bản thân cũng không có các thiết bị như máy quay, micro. Anh hy vọng khán giả sẽ chờ đợi tới khi vấn đề được giải quyết, anh sẽ đăng video mới.

Nhiều người cho rằng Lindo không trung thực. Bởi trước đó, anh từng cho biết đã mua được nhà, kinh doanh đồ ăn Việt Nam cùng vợ. Bên cạnh đó, không lên video ở kênh cũ thuộc Team châu Phi nhưng anh lại lập kênh mới và sản xuất nội dung mới đều đặn.

Sau 4 tháng, kênh YouTube Família Lindo Vlogs - Cuộc sống ở Châu Phi do Lindo lập riêng đã đạt 29.000 lượt đăng ký. Anh vẫn làm nội dung hướng tới người xem ở Việt Nam tuy nhiên không còn nhắc về đội nhóm cũ. Các thành viên khác của Team châu Phi cũng không tương tác hay chia sẻ về nội dung của anh.

Các thành viên Team châu Phi không còn hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội sau khi Quang Linh bị bắt. Ảnh: Quang Linh Vlogs/YouTube.

Kể từ khi Quang Linh Vlogs vướng lùm xùm liên quan đến kẹo rau củ Kera, các thành viên của đội nhóm do anh sáng lập cũng ít nhiều gặp khó khăn. Tuy nhiên, kênh YouTube có hơn 4 triệu người đăng ký đến nay vẫn duy trì hoạt động và được người khác đại diện lên hình.

Trên livestream mới nhất, Linh Philip bày tỏ sự biết ơn khi từng được Quang Linh nhận vào nhóm, hỗ trợ để có cuộc sống tốt đẹp hơn. "May gặp Quang Linh mới lấy được vợ. Tôi vẫn phải cảm ơn Quang Linh nếu không tôi ế", anh bày tỏ.

Đầu tháng 5, Linh Philip - thành viên khởi xướng ý tưởng trồng lúa nước ở Angola - lập kênh phụ. Theo đó, anh lập một kênh YouTube mới với tên gọi Linh Philip Giải Trí - Cuộc Sống ở Châu Phi, bên cạnh kênh chính đã có hơn 70.000 người đăng ký.

"Đây là một kênh mới mình muốn lập ra để quay lại những video giải trí, trêu đùa của anh em trong team. Đây là những video ngoài lề công việc hàng ngày của anh em mình", anh cho biết. Động thái này được ủng hộ bởi anh ghi đầy đủ tên gọi và các đường link liên kết với hệ sinh thái Team châu Phi.

Nam Hoàng (áo đen) và Quý Tạ cùng livestream bán hàng từ tháng 6. Ảnh: Nguyễn Nam Hoàng/Facebook.

Tối 21/6, Nam Hoàng (anh rể Quang Linh) và Quý Tạ - hai thành viên của Team châu Phi - đã xuất hiện trong một phiên livestream bán hàng trên TikTok Shop. Buổi phát trực tiếp kéo dài vài tiếng và có thời điểm thu hút hơn 2.000 người xem đồng thời. Đây là lần đầu tiên Quý Tạ tham gia livestream bán hàng cho team, trong khi Nam Hoàng vốn là gương mặt quen thuộc từng nhiều lần đồng hành cùng Quang Linh Vlogs trong các phiên phát trực tiếp vào năm 2024.

Nhật Lệ, chị gái Quang Linh, biến mất khỏi mạng xã hội suốt nhiều tháng. Cô chỉ có một số lần lên tiếng trên kênh chat dành cho fan liên quan đến vụ việc của em trai.

Mới đây nhất, cô bày tỏ mong muốn những khách hàng từng mua kẹo Kera chưa nhận được tiền hoàn liên hệ để nhận lại tiền. "Chỉ còn khâu thống kê những khách chưa nhận được tiền hoàn lại nữa là xong vụ án ạ. Nên mọi người liên hệ thông tin mua hàng, số tiền cho bên công an để kết thúc sớm. Em cảm ơn ạ", cô viết.