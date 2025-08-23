Thành viên Team Quang Linh Vlogs bất ngờ chia sẻ ẩn ý

Quý Tạ bất ngờ đăng ảnh chụp chung với Quang Linh Vlogs trên trang cá nhân, đồng thời chia sẻ ẩn ý về "sai lầm tuổi trẻ".

Quý Tạ bất ngờ đăng ảnh cũ với Quang Linh Vlogs và có dòng chia sẻ ấn ý. Ảnh: Quý Tạ/Facebook.

Tối 23/8, trên trang cá nhân có 35.000 người theo dõi, Quý Tạ, thành viên Team châu Phi - nhóm nổi tiếng gắn với tên tuổi YouTuber Quang Linh Vlogs, đăng tải tấm hình cũ với Quang Linh kèm dòng trạng thái ẩn ý.

"Tuổi trẻ mà đúng ngay từ đầu thì đâu còn là tuổi trẻ. Phải vấp ngã, phải mất mát, thì lúc đó mới hiểu ra được điều gì là đáng quý, điều gì là nên lưu tâm. Khi bị chê bai không biện minh. Khi bị sỉ nhục không nóng giận", người này viết, đồng thời gắn thẻ tài khoản Facebook của Quang Linh Vlogs và Nguyễn Nam Hoàng - anh rể Quang Linh, cũng là thành viên Team châu Phi.

Bài đăng của Quý Tạ nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác. Ở phần bình luận, khi nhiều người nhắc tới Quang Linh Vlogs, người này cũng "thả tim".

Trước đó, cuối tháng 6, Quý Tạ và Nguyễn Nam Hoàng trở lại livestream TikTok sau 3 tháng gián đoạn vì lùm xùm của Quang Linh Vlogs. Đó là lần đầu tiên Quý Tạ tham gia livestream bán hàng cho team, trong khi Nam Hoàng vốn là gương mặt quen thuộc từng nhiều lần đồng hành cùng Quang Linh Vlogs trong các phiên phát trực tiếp vào năm 2024.

Khi Quang Linh Vlogs vướng lao lý, một số thành viên nổi tiếng khác của Team châu Phi như Tiến Nguyễn cũng gần như biến mất khỏi mạng xã hội, rồi trở lại nhưng không hoạt động rầm rộ như trước. Hiện tại, kênh YouTube chính của Team châu Phi vẫn duy trì đăng video đều đặn.

Quý Tạ và Nguyễn Nam Hoàng trong lần lên sóng livestream đầu tiên sau 3 tháng gián đoạn vì ồn ào của Quang Linh Vlogs. Ảnh: Quý Tạ/Facebook.

Trước đó, vào đầu tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Quang Linh Vlogs (Phạm Quang Linh, sinh năm 1997), Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng, sinh năm 1995) cùng 3 cá nhân khác để điều tra về hành vi "Sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "Lừa dối khách hàng", theo Điều 193 và 198 Bộ luật Hình sự.

Trước khi bị bắt, ngày 20/3, cả hai TikToker nổi tiếng từng bị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử xử phạt hành chính mỗi người 70 triệu đồng do hành vi quảng cáo sai sự thật, đồng thời buộc phải cải chính thông tin sai lệch về sản phẩm mà họ từng quảng bá.

Gần đây, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức từng mua kẹo Kera liên hệ ngay để cung cấp thêm thông tin phục vụ điều tra, xử lý triệt để vụ án hình sự liên quan đến Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

Tối cùng ngày, Nhật Lệ chia sẻ trên kênh chat Facebook có 14.100 người theo dõi, bày tỏ mong muốn những khách hàng từng mua kẹo Kera chưa nhận được tiền hoàn liên hệ để nhận lại tiền.

“Chỉ còn khâu thống kê những khách chưa nhận được tiền hoàn lại nữa là xong vụ án ạ. Nên mọi người liên hệ thông tin mua hàng, số tiền cho bên công an để kết thúc sớm. Em cảm ơn ạ”, cô viết.

Thời gian qua, Nhật Lệ gần như “đóng băng” mạng xã hội và chỉ có 2 lần chia sẻ về Quang Linh Vlogs. Trước đó, cô và chồng thường xuyên tham gia hỗ trợ em trai trong việc kinh doanh tại Việt Nam.